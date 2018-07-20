Böyle samimi durduklarına bakmayın! Aslında birbirlerine düşmanlar

Her ikisi de 36 yaşında olan iki kadın geçen hafta sonu Wimbledon Açık'ta maç izlemeye birlikte gitti. Uzaktan bakıldığında da çok iyi anlaştıklarını düşündü herkes. Peki gerçekten öyle mi?

İngiliz magazin basınına sızan haberlere göre hiçbir şey göründüğü gibi değil. Yani Prens William'ın karısı Kate Middleton ile Prens Harry'nin karısı Meghan Markle arasında adı tam konulmamış bir tür soğuk savaş var.

İddialara göre Saray, iki genç kadının iyi geçinmesini arzu ediyor. Özellikle de bu durumun dışarıdan tam olarak böyle algılanmasını.

Bu yüzden de Middleton ile Markle, Wimbledon Açık'ta mücadele izlemeye saray tarafından birlikte gönderildi. Yine ileri sürülenlere göre Prens William ve Prens Harry'nin eşleriyle birlikte karşılaşmaya gitmemeleri talebi de "yukarıdan" geldi.

Basına sızan iddialara göre "Saray, Middleton ile Markle'ın iyi arkadaş olmasını istiyor. Ama bu istek henüz gerçekleşmedi."

İçeriden gelen haberlere göre Middleton, yakını olmayan kişilere karşı gayet soğuk ve mesafeli. Yüzünden gülümsemesini eksik etmese de yine de bu mesafeyi korumayı tercih ediyor.