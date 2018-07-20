KADIN

Böyle samimi durduklarına bakmayın! Aslında birbirlerine düşmanlar

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2018 09:48 | Son Güncelleme

Biri üçüncü çocuğunu dünyaya getiren ve geleceğin kraliçesi gözüyle bakılan Kate Middleton, diğer yanda ise hızlı çapkın Prens Harry'yi dize getirip evlenen Meghan Markle. Bütün dünyanın gözü İngiliz kraliyet ailesinin iki gelini üzerinde...

Böyle samimi durduklarına bakmayın! Aslında birbirlerine düşmanlar

Her ikisi de 36 yaşında olan iki kadın geçen hafta sonu Wimbledon Açık'ta maç izlemeye birlikte gitti. Uzaktan bakıldığında da çok iyi anlaştıklarını düşündü herkes. Peki gerçekten öyle mi?

1

İngiliz magazin basınına sızan haberlere göre hiçbir şey göründüğü gibi değil. Yani Prens William'ın karısı Kate Middleton ile Prens Harry'nin karısı Meghan Markle arasında adı tam konulmamış bir tür soğuk savaş var.

3

İddialara göre Saray, iki genç kadının iyi geçinmesini arzu ediyor. Özellikle de bu durumun dışarıdan tam olarak böyle algılanmasını.

4

Bu yüzden de Middleton ile Markle, Wimbledon Açık'ta mücadele izlemeye saray tarafından birlikte gönderildi. Yine ileri sürülenlere göre Prens William ve Prens Harry'nin eşleriyle birlikte karşılaşmaya gitmemeleri talebi de "yukarıdan" geldi.

5

Basına sızan iddialara göre "Saray, Middleton ile Markle'ın iyi arkadaş olmasını istiyor. Ama bu istek henüz gerçekleşmedi."

7

İçeriden gelen haberlere göre Middleton, yakını olmayan kişilere karşı gayet soğuk ve mesafeli. Yüzünden gülümsemesini eksik etmese de yine de bu mesafeyi korumayı tercih ediyor.

8

Buna karşın Prens Harry'nin eşi Markle, insanlarla daha samimi ilişkiler kurmayı seviyor. Kendisine sevgi gösterisinde bulunanlarla fiziksel temas kurmaktan çekinmiyor.

10

Yani özetle her iki gelinin yaklaşımları birbirinden farklı. Peki ya birbirlerine karşı tavırları?

Wimbledon'daki görüntelerinden yola çıkan Saray, iki gelinin bir arada katılacağı etkinlikleri daha yoğun olarak programa koyma amacında.

11

Wimbledon'da maç izlemeye gittiklerinde Meghan Markle, önceliği Kate Middleton'a verdi. Bir anlamda bilerek ve isteyerek geri planda kalmaya çalıştı.

Tribünde yerlerine doğru ilerlerken de Kate Middleton'ın arkasından yürümeyi tercih etti. Tam da Middleton'ın istediği gibi.

9

İddialara göre her ne kadar onların en azından dışarıya karşı iyi geçiniyor görünmeleri önemliyse de iki düşes de birbirinden çok farklı karakterlere sahip.

Görünüşe bakılırsa Meghan Markle, yeni girdiği bu ailede Middleton karşısında biraz daha alttan almak zorunda. Neden mi?

6

Bunu da yine içeriden bir kaynak bazı internet sitelerine şöyle anlattı: "Kate gibi birini kendine düşman etmek çok akıllıca bir hareket değil.

Çünkü Kate, kendi ailesinin dışında hiç kimseye güvenmiyor. Meghan Markle'ın da bu çemberi kırması şu aşamada hiç mümkün görünmüyor. En azından şu aşamada.

(Posta)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kate middleton Meghan Markle

En Çok Okunan Haberler

Tarkan kızı Liya ile hastane çıkışı fotoğrafını paylaştı

Tarkan kızı Liya ile hastane çıkışı fotoğrafını paylaştı

Hakan Altun'dan sürpriz karar! Mandıra Filozofu'nu izledi Bodrum'a yerleşti

Hakan Altun'dan sürpriz karar! Mandıra Filozofu'nu izledi Bodrum'a yerleşti

Kim Kardashian paraya para demiyor! Dakikada bir milyon dolar kazandı

Kim Kardashian paraya para demiyor! Dakikada bir milyon dolar kazandı

Her kadının hayatını değiştirecek makyaj hileleri! (Özel beceriler veya pahalı araçlar gerekmiyor)

Her kadının hayatını değiştirecek makyaj hileleri! (Özel beceriler veya pahalı araçlar gerekmiyor)

Böyle samimi durduklarına bakmayın! Aslında birbirlerine düşmanlar

Böyle samimi durduklarına bakmayın! Aslında birbirlerine düşmanlar

Adet Düzensizliği Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

Adet Düzensizliği Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

İlginizi Çekebilir

Basit bir bel ağrısı sandı ama hastalığının ölümcül olduğunu öğrendi

Basit bir bel ağrısı sandı ama hastalığının ölümcül olduğunu öğrendi

Düğün fotoğraflarına renk katan katan davetsiz misafirler

Düğün fotoğraflarına renk katan katan davetsiz misafirler

İki yaşında göğüsleri büyüyen, dört yaşında regl olan küçük kızın hikayesi yürek burkuyor

İki yaşında göğüsleri büyüyen, dört yaşında regl olan küçük kızın hikayesi yürek burkuyor

Titreşimli külot sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Titreşimli külot sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Herkes dalga geçiyordu ama şimdi onun için sıraya giriyorlar

Herkes dalga geçiyordu ama şimdi onun için sıraya giriyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Basit bir bel ağrısı sandı ama hastalığının ölümcül olduğunu öğrendi

Basit bir bel ağrısı sandı ama hastalığının ölümcül olduğunu öğrendi

Hint kınası genç kadının hayatını kabusa çevirdi

Hint kınası genç kadının hayatını kabusa çevirdi

Selfie kraliçesi Kim Kardashian'ın kendine güveni tam

Selfie kraliçesi Kim Kardashian'ın kendine güveni tam

Yükselen Akrep Burcu Özellikleri

Yükselen Akrep Burcu Özellikleri

Yükselen Yay Burcu Özellikleri

Yükselen Yay Burcu Özellikleri

Yükselen Yengeç Burcu Özellikleri

Yükselen Yengeç Burcu Özellikleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.