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Böylesi görülmedi: Arap turist denizde kolyesini kaybetti, bulmak için iş makinesi kiraladı! Değeri dudak uçuklattı

09.09.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Limanköy Plajı'nda ailesiyle deniz giren Arap turist, kolyesini suya düşürdü. Arap turistin, denizde kaybettiği kolyesini bulmak için yaptığı ise şaşkınlık yarattı. Turist, iş makinesi kiralayarak arama yaptırdı. Öte yandan kolyenin değeri adeta dudak uçuklattı. Arap turistin arama çalışması için yardım istediği şahıs, kolyenin değerinin 120 bin lira olduğunu söyledi.

Böylesi görülmedi: Arap turist denizde kolyesini kaybetti, bulmak için iş makinesi kiraladı! Değeri dudak uçuklattı

Rize'deki Limanköy Plajı'nda yaşanan bir olay herkeste şok etkisi yarattı. Bölgeye tatil için ailesiyle gelen bir Arap turist, 120 bin TL değerinde olan kolyesini denizde suya düşürdü. Bunun üzerine yaptığı hareket ise şaşkınlığa sebep oldu. Kolyesini bulmak için iş makinesi kiralayan Arap turist, iki gün boyunca yapılan aramalarda kolyesini bulamadı. Arap turist için zaman zaman dalış yapılarak arama çalışmaları devam ediyor. İşte akıllara durgunluk veren olayın detayları...

KOLYE BULUNAMAYINCA İŞ MAKİNESİ ÇAĞRILDI

Çayeli ilçesine bağlı Limanköy Plajı'ndan ailesi ile denize giren Ali Muhammed Al Tamni (32), kolyesini suya düşürdü. Durumu fark eden turist, plaj işletmecisi, aynı zamanda endüstriyel dalgıçlık yapan Zafer Koçal'dan kolyesini bulmak için yardım istedi.

Koçal ve beraberindeki cankurtaranlar, bir süre dalış yaparak kolyeyi aradı ancak sonuç alamadı. Kolye bulunamayınca Ali Muhammed Al Tamni'nin isteğiyle bölgeye dedektör getirtildi. Tarama sırasında dedektör sinyal verince de bu sefer iş makinesi çağrıldı.

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Sinyal alınan bölgeden iş makinesinin kepçesi yardımıyla çıkartılan kum ve çakıl, süzgeçten geçirildi.

İki gün boyunca yapılan aramalarda kolye bulunamayınca iş makinesi bölgeden gönderildi.
Koçal ve işletmedeki cankurtaranlar, Ali Muhammed Al Tamni'nin talebi üzerine zaman zaman dalış yaparak aramalarını sürdürüyor.

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KOLYENİN DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI: 120 BİN LİRA

Koçal, AA muhabirine, Suudi Arabistan'dan tatil için bölgeye gelen misafirin kolyesini denize düşürdüğünü ve kendisinden yardım istediğini söyledi.

Koçal, kolyeyi bulmak için yaptıkları aramalara ilişkin şunları kaydetti:

"Denizden cihazdan işaret gelince kumun çıkarılarak arama yapılmasını istedi. Kendisi için değerli olduğunu ve 120 bin lira olduğunu söyledi. Makine ücretini vermeyi kabul etti. Üzerine 20 bin lira daha para harcadı. Üç gündür arıyoruz. Makine ile arama yaptığımız yerlerde bir altın küpe ve bir yüzük bulduk. Makine aramasını sonlandırdık. Ara ara biz arkadaşlarla aramaya devam ediyoruz. Keşke bulabilsek. Adres ve telefonunu aldık. Bulabilirsek arayıp kendisine iade edeceğiz. Sabah iki parça daha eşya bulduk ama basit, değersiz kolyeler."

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İbrahim Cihan Yıldız da kepçenin denizden çıkardığı kumu süzgeçten geçirdiklerini ancak kolyeyi bulamadıklarını dile getirerek, aramaya devam ettiklerini söyledi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rize turist kolye arap
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