Böylesi görülmedi! Telefonu gasp etme sebebi 'pes' dedirtti

İddiaya göre, Hüseyin E. (20) fındık toplama işinde çalışmak üzere yaz aylarında Ordu’ya gitti. Burada 50 gün çalışan Hüseyin E., kendisi gibi fındık toplayan bir genç kızla sevgili oldu. Ancak Eylül ayında fındık sezonu bitince Hüseyin E. memleketi Adana’ya dönmek zorunda kaldı. Hüseyin E. sevgilisini çok özleyince arkadaşlarına "Benim sevgilimi görmem lazım onu çok özledim telefonum tuşlu olduğu için onu göremiyorum bana akıllı telefon lazım" dedi. Bunun üzerine arkadaşları Abdullah B. (21) ve Ö.G. (17) ile bir araya gelen Hüseyin E. akıllı telefon gasp etmeye karar verdi. Gülpınar Mahallesi Parkı’na giden 3 arkadaş, parkta bulunan Yusuf D. (19), Adem D. (20) ve S.D.’ye (17) silah doğrultup tehdit ederek 2 akıllı telefonu alarak olay yerinden kaçtı.

Akıllı telefonun birini alan Hüseyin B. sevgilisini görüntülü arayıp hemen onu görmek istedi. Ancak cep telefonunun şarjı az olduğunu fark eden Hüseyin B. bir dükkana gidip para karşılığı burada bir süre cep telefonunu şarj edip daha sonra sevgilisini görüntülü aramak için dükkandan ayrıldı. Bu arada 3 şahıs da Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliğine giderek şikayetçi oldu.