Böylesini daha önce görmediniz! Frizbi takıntısı olan köpek hepsini bir anda toplamaya uğraşıyor

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Winston’un ağzında frizbi olmasına rağmen çevresindeki tüm diskleri toplamaya çalışıyor. Paylaşımda ise, “Ben Winston. Bunlar da onun frizbileri. Onları oyun saatinden sonra düzenlemeyi seviyor. Bazen biraz zaman alıyor” ifadeleri kullanıldı.

This is Winston. And these are his frisbees. He likes to organize them after playtime. Sometimes it takes a while. 14/10 pic.twitter.com/T2UIIwH76E — WeRateDogs® (@dog_rates) July 5, 2021

Yaklaşık bir dakikalık video köpeğin her bir frizbiyi mutlu bir şekilde toplarken geri kalanı için ağzında yer açmaya çalıştığı ilginç görüntülere sahne oluyor. Yaklaşık 1 milyon izlemeye ulaşan video, sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Video kısa sürede 90 bin beğeni aldı.



