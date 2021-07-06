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Böylesini daha önce görmediniz! Frizbi takıntısı olan köpek hepsini bir anda toplamaya uğraşıyor

06.07.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Köpeklerin plastik oyuncaklara olan bağımlılığı bilinen bir gerçektir. Ancak Winston isimli köpek durumu daha ciddi boyutlara taşıdı. Frizbilere olan hayranlığını her fırsatta sergileyen Winston, sosyal medyada popüler oldu.

Böylesini daha önce görmediniz! Frizbi takıntısı olan köpek hepsini bir anda toplamaya uğraşıyor

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Winston’un ağzında frizbi olmasına rağmen çevresindeki tüm diskleri toplamaya çalışıyor. Paylaşımda ise, “Ben Winston. Bunlar da onun frizbileri. Onları oyun saatinden sonra düzenlemeyi seviyor. Bazen biraz zaman alıyor” ifadeleri kullanıldı.

Yaklaşık bir dakikalık video köpeğin her bir frizbiyi mutlu bir şekilde toplarken geri kalanı için ağzında yer açmaya çalıştığı ilginç görüntülere sahne oluyor. Yaklaşık 1 milyon izlemeye ulaşan video, sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Video kısa sürede 90 bin beğeni aldı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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