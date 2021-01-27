Boyun fıtığı tedavisinde ameliyat şart değil! Boyun fıtığı belirtileri içinden kol ağrısına dikkat

Çok büyük ve omuriliğe basan boyun fıtıklarında ise, boyundan aşağıda güçsüzlük ortaya çıkabilir. İdrar problemi olur, hasta idrarını yapamaz. Şiddetli boyun fıtıklarında ise, bacaklarda felç ortaya çıkabilir. Boyun fıtığı teşhisi, öncelikle hastayı muayene ederek konulur. Muayenede hasta kolundaki ağrıdan çok şikayetçidir. Refleks çekiciyle bakılan reflekslerde azalma, elde uyuşukluk ve güçlük tespit edilir. Direk grafiği, boyun fıtığı hakkında çok fazla bilgi vermez. Eğer kırık veya tümör cinsi bir şey varsa direk grafiğiyle bunu görebiliriz. Boyun fıtığının kesin ve ayırıcı tanısı, servikal MR dediğimiz manyetik rezonans görüntülemelerle ortaya konmaktadır. Manyetik rezonansta, yumuşak dokular, kemik dokular, sinir dokularının hepsi görülebilmektedir. Böylelikle, sinir dokusunun baskı altında olup olmadığı açıkça tespit edilebilir. BOYUN FITIĞININ SEBEPLERİ NELERDİR? Boyun fıtığının sebebi, kemiklerin arasındaki kıkırdak dokunun arkaya doğru yer değiştirmesine neden olan olaylardır. Beldeki omurlardan farklı olarak, boyunda 7 tane omur vardır, boyundaki adeleler tarafından desteklenir.

Boyun adelelerinin desteğine rağmen, boyunun güçlü bir yapısı yoktur. Bu nedenle trafik kazaları sonrası, şiddetli düşmeler gibi boyuna ani olarak binen güçlere bağlı olarak, kıkırdak dokular etrafındaki zarı yırtarak arkaya doğru yer değiştirirler. Arkadaki sinir köklerine baskı yaparak şiddetli ağrılara ve güçsüzlüklere neden olurlar. Boyundaki ani hareketlerle ortaya çıkabilecek kıkırdak yırtılmaları, boyun fıtığına neden olmaktadır. BOYUN FITIĞININ TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR? Boyun fıtığı tedavisinde hasta ameliyatlık hale gelmemişse öncelikli olarak ameliyatsız tedavi yöntemleri devreye sokulur. Boyun fıtığına ne iyi gelir diye merak edenlerin de kafasındaki soru işaretini kaldıracak bu tedavi yönteminde boyun ve kol ağrısı olan hastaların yüzde 95'i, yakalık takarak ya da fizik tedavi ile semptomlardan kurtulmaktadır. Geri kalan yüzde 5'i ise ameliyatla tedavi edilmektedir. Ameliyat iki yöntemle yapılmaktadır. Biri önden boyuna yaklaşıp yapmak, diğeri de arkadan boyuna yaklaşıp yapmaktır. Her iki yöntemin de kendine göre avantaj ve dezavantajları vardır. Bazen arkadan yaklaşarak tedavi etmek zorunludur. Deneyimli bir beyin cerrahının hangisini yapacağını ayırt etmesi çok kolaydır.