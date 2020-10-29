HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bozkırın nazar boncuğu: Gökpınar gölü

Bozkırın nazar boncuğu: Gökpınar gölü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2020 12:08 | Son Güncelleme

Sivas'ın Gürün ilçesindeki Gökpınar Gölü, sonbaharla birlikte rengarenk görünüme kavuştu. 'bozkırın nazar boncuğu' olarak anılan göl, güzelliği ile doğaseverleri kendine hayran bırakıyor.

Bozkırın Nazar boncuğunda Sonbahar'ın gelmesi ile birlikte renk cümbüşü yaşanıyor. Sarının, yeşilin, mavinin ve kırmızının tonlarının yaşandığı ağaç yaprakları ve göl doğaseverlere müthiş bir görsel şölen sunuyor. Suyun oldukça dikkat çeken turkuaz rengi de renklenen ağaç yapraklarıyla beraber ziyaretçilerini mest eden görüntüler ortaya çıkardı. İlkbahar ve yaz mevsimlerinde binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve ünü ülke sınırlarını aşan Gökpınar Gölü, Sonbaharda ise güzelliğiyle fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından biri haline geldi. Sivas kent merkezine 150 kilometre, Gürün ilçe merkezine 11 kilometre uzaklıkta bulunan Gökpınar gölü doğal mavi rengi ve temiz suyu ile Dünyanın en berrak gölleri arısında gösteriliyor. Bu özelliği ile sualtı fotoğraf sanatçılarının da ilgisini çeken göl, Yaz-Kış dalgıçları ve sualtı fotoğrafçılarını ağırlıyor.

'ANTALYA'DA BİLE YOK BÖYLE BİR YER'

AW152218_11

Göl çevresinde gezinen Merve Kayapınar, Antalya’da böyle bir yerin olmadığını ifade ederek, “Biz Antalya’dan geliyoruz ama burası başka Antalya’da bile yok böyle bir yer. Çok beğendik. Her renk var. Mavi, yeşil, turkuaz fotoğraflarda mükemmel gözüküyor” dedi.

'ÇOK GÜZEL BİR GÖL'

Nami Kayapınar, gölün çok güzel olduğunu söyleyerek, “Bize burası çok farklı geliyor. Çok güzel bir göl. Berraklığını çok seviyoruz. Bir göle göre de bütün renkler var içerisinde” diye konuştu.

AW152218_09

AW152218_07

AW152218_13

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Merhaba sevgili, hoş geldin' 'Merhaba sevgili, hoş geldin'
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralarÇekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar
Market zincirlerinden ucuz tablet yarışı!Market zincirlerinden ucuz tablet yarışı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Aldattığından şüphelendi, dehşet saçtı!
Aldattığından şüphelendi, dehşet saçtı!
Dehşet! Polis memuru komşusuna kurşun yağdırdı
Dehşet! Polis memuru komşusuna kurşun yağdırdı
Olay aldatma sahnesi! İhaneti gözleriyle gördü
Olay aldatma sahnesi! İhaneti gözleriyle gördü
Polat Alemdar EDHO'ya mı katılıyor?
Polat Alemdar EDHO'ya mı katılıyor?
AB'den 'acil' Yunanistan toplantısı
AB'den 'acil' Yunanistan toplantısı
Çilingirle girdiği evde eski eşini öldürdü
Çilingirle girdiği evde eski eşini öldürdü
İlginizi Çekebilir
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Hortum felaketinde kayboldu! 632 gündür izine ulaşılamıyor
Hortum felaketinde kayboldu! 632 gündür izine ulaşılamıyor
1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ömür Gedik işkence gören deve için harekete geçti: Çektiklerini unutturacağız!
Ünlü isim devreye girdi: Çektiği işkenceleri unutturacağız
28 Ekim Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Sayısal Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Sayısal Loto sonuçları 28 Ekim 2020!
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar
Apartman otoparkında yakaladılar! Tam 1,5 metre
Apartman otoparkında yakaladılar! Tam 1,5 metre
Patara'da korkutan anlar! Böyle görüntülendi
Patara'da korkutan anlar! Böyle görüntülendi
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 29 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!
29 Ekim İstanbul su kesintisi listesi!
Evleri küle dönmüştü! Yürekleri ısıtan davranış
Evleri küle dönmüştü! Yürekleri ısıtan davranış
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.