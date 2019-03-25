Bozkırın ortasındaki 'sahil kenti'

Birecik Barajı dolayısıyla bir bölümü sular altında kalan, sakin ve huzur veren özelliğiyle Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin 2013 yılında "Sakin şehir" ağına dahil ettiği ilçe, tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle Güneydoğu'nun "saklı cenneti" olarak da adlandırılıyor.

'Batık kent'te keyifli mola

Turizm sezonunda bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı olan ilçe, özellikleri sayesinde konuklarını cezbediyor.

Yaklaşık iki yıl önce İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname kapsamında görevlendirme yapılan Halfeti Belediyesinin yürüttüğü çalışmalar sayesinde geçen yıl turizmde parlak bir sezon geçiren ve 600 bin civarında konuk ağırlayan ilçenin bu yıl, 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin de etkisiyle daha çok turist çekmesi bekleniyor.

TEKNE TURUYLA GEZİYORLAR Halfeti'ye gelen ziyaretçiler, büyük bölümü sular altında kalan ve 'batık kent' olarak nitelendirilen Savaşan Köyü'nü tekne turuyla geziyor. Teknelerde çalan müzikler eşliğinde keyifli bir yolculuk yapma imkanı bulan konuklar, buradaki terk edilmiş farklı yapıdaki evleri ve su altında kalan caminin minaresi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapan Rumkale'yi de görme fırsatı buluyor.

Bir kısmı su altında kalan Ulu Cami'yi gezen ziyaretçiler, dünyada sadece ilçede yetişen 'Karagül' bitkisini de görebiliyor.

Turizm sezonunun açılmasıyla yoğunluğun arttığı, özellikle hafta sonları tekne ve otellerde yer bulmanın neredeyse imkansızlaştığı ilçede, belediyenin yürüttüğü çalışmalar özellikle yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor.

'YABANCI TURİST BEKLENTİMİZ VAR' Halfeti Kent Konseyi Başkanı Nihat Özdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin turizmdeki önemine dikkati çekerek, belediyenin çalışmaları ve "Göbeklitepe Yılı"nın etkisiyle bu yıl beklentilerinin daha da arttığını belirtti.

Halfeti'ye ilginin artmasının kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Özdal, şunları kaydetti:

"Halfeti konum itibariyle Gaziantep ve Şanlıurfa'nın ortasında bulunuyor. Dolayısıyla iki taraftan insanları bir şekilde ağırlayabilecek bir potansiyele sahip. Bu yıl özellikle yabancı turist anlamında bir beklentimiz var. Hem konaklayan hem tekne turlarına katılan hem de dalış sporlarına katılacak yabancı turist sayısında artış olacağını düşünüyoruz.

Bir dönem yaşanan sıkıntılar nedeniyle ziyaretçi sayımız azalmıştı ama geçen yıl yaklaşık 600 bin civarında kişi Halfeti'yi ziyaret etti. Bu yıl bu rakamın rahatlıkla 1 milyonu aşacağını düşünüyoruz. İlçede 135 tekne var şimdiden bu tekneler dolmaya başladı.

Tur acenteleri artık Halfetisiz organizasyon yapmıyor. Dolayısıyla Halfeti'ye ilgi artıyor ve bu durum bizi mutlu ediyor."

'SAKİN ŞEHRİMİZ BAHARLA HAREKETLENDİ' İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname kapsamında Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Şeref Albayrak ise turizm kenti Halfeti'de, göreve geldikten sonra önemli hizmetler yaptıklarını söyledi.

Sahil düzenlemesinden tekne turlarına, otoparka ve konaklamaya kadar birçok konudaki sorunları kısa sürede çözdüklerini aktaran Albayrak,şunları söyledi:

"Geçen yıl turizmde çok yoğun bir dönem geçirdik. Bu yıl ise beklentimizi daha da artırdık. Normalde hafta sonu yoğunluk oluyor ama bunu hafta içine de yaymayı planlıyoruz. Sakin şehrimiz baharla hareketlendi, havaların ısınmasıyla yoğunluk arttı.

Hafta sonu 5 bin civarında ziyaretçi ağırlıyoruz. Bu durum turizmcinin yüzünü güldürüyor. Nisan ve mayıs aylarında bu sayının artacağını öngörüyoruz. Umarım yaptığımız çalışma ve kampanyalarla yabancı turistleri de buraya çekebiliriz."

Turizmci İbrahim Karaman, mart ayıyla turizm sezonunun başladığını dile getirerek, artan ziyaretçi yoğunluğunun kendilerini memnun ettiğini anlattı.