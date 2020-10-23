Brexit: İngiltere vatandaşlarının AB sınırlarından nasıl geçeceği tartışılıyor

Guardian gazetesine göre, İngiltere hükümeti, yıl sonundan itibaren Brexit geçiş dönemi sona erdiğinde Avrupa Birliği sınırlarında Birleşik Krallık vatandaşlarına hızlı geçiş ayrıcalığı alabilmek için uğraşıyor ama Avrupa Komisyonu buna sıcak yaklaşmıyor.

Başbakan Boris Johnson'un artık yıl sonuna çok az bir süre kalmışken Birleşik Krallık vatandaşlarının yeni yıldan itibaren sınır kapılarında saatlerce beklemeyeceği bir çözüm bulabilmek için AB ile bir anlaşma arayışında olduğu anlaşılıyor.

Habere göre İngiltere hükümetinin önerisi, Birleşik Krallık vatandaşlarının Brexit sonrasında AB havaalanları ve Eurostar istasyonlarında AB üyesi ülkelerin pasaportlarını taşıyanların kullandığı otomatik kapılardan geçmeye devam etmesi.

Böylelikle Birleşik Krallık vatandaşları, ülkeleri AB'den ayrıldıktan sonra da "diğer dünya ülkeleri" vatandaşları ile beraber uzun pasaport kontrol kuyruklarında beklememiş olacaklar. Yapılan araştırmalara göre, ek pasaport kontrolleri Britanya pasaportlulara, AB ülkelerine seyahatlerinde fazladan 1 saat kaybettirebilir.