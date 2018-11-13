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Brexit: 'İngiltere ve AB anlaştı', İngiliz hükümeti ve AB büyükelçileri yarın toplanıyor

13.11.2018 20:57 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) sürecinde önemli gelişmeler yaşanıyor. AB'nin diğer 27 ülkesinin daimi temsilcilerinin de Brüksel'de Çarşamba günü bir araya gelecekleri bildirildi.

Brexit: 'İngiltere ve AB anlaştı', İngiliz hükümeti ve AB büyükelçileri yarın toplanıyor

BBC'ye konuşan İngiliz hükümetinden bir kaynak, bu hafta içerisinde yürütülen yoğun müzakelerde tarafların taslak bir anlaşma metni üzerinde teknik mutabakat sağladıklarını söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Çarşamba günü kabineyi özel bir toplantıya çağırdı.

Toplantıda anlaşma metni bakanların onayına sunulacak.

The Sun gazetesi ise Başbakan May'in Salı akşamı tüm bakanları tek tek görüşmeye çağırdığını bildirdi.

27 AB ÜLKESİNİN BÜYÜKELÇİSİ BİR ARAYA GELECEK

AB'nin diğer 27 ülkesinin daimi temsilcilerinin de Brüksel'de Çarşamba günü bir araya gelecekleri bildirildi.

May'in lideri olduğu Muhafazakar Parti'de Brexit'i destekleyen birçok kişi başbakanın planına, "İngiltere'yi AB'ye çok fazla bağlayacağı için" karşı çıkıyordu.

İngiltere ve AB arasındaki görüşmelerde özellikle İrlanda sınırı en çok tartışma yaratan konuya dönüşmüştü.

İngiliz hükümetinin anlaşma metnine onay vermesi halinde, top önce AB üyesi ülkelerin liderlerinde olacak.

AB Zirvesi'nde anlaşmaya onay çıkması halinde gözler bu kez İngiltere ve Avrupa parlamentolarında yapılacak oylamalara çevrilecek.

İngiltere, 29 Mart 2019'da AB'den ayrılacak.

Eski İngiltere Dışişleri Boris Johnson: Bu anlaşmayla AB'nin güdümüne gireriz
Brexit'e destek veren eski İngiltere Dışişleri Bakanı ve Muhafazakar Parti milletvekili Boris Johnson, anlaşmanın kabul edilemez olduğunu söyledi.

Yine Brexit'e destek veren Muhafazakar Parti milletvekillerinden Jacob Rees-Mogg ise sızan metinle ilgili yaptığı yorumda, anlaşmanın partisinin manifestosuna aykırı olduğunu belirtti.

Rees-Mogg, anlaşmanın İngiltere'yi Gümrük Birliği'nde tutacağını ve ülkesinin "fiilen" AB ortak pazarında kalacağını vurguladı.

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