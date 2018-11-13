Brexit: 'İngiltere ve AB anlaştı', İngiliz hükümeti ve AB büyükelçileri yarın toplanıyor

BBC'ye konuşan İngiliz hükümetinden bir kaynak, bu hafta içerisinde yürütülen yoğun müzakelerde tarafların taslak bir anlaşma metni üzerinde teknik mutabakat sağladıklarını söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Çarşamba günü kabineyi özel bir toplantıya çağırdı.

Toplantıda anlaşma metni bakanların onayına sunulacak.

The Sun gazetesi ise Başbakan May'in Salı akşamı tüm bakanları tek tek görüşmeye çağırdığını bildirdi.

27 AB ÜLKESİNİN BÜYÜKELÇİSİ BİR ARAYA GELECEK

AB'nin diğer 27 ülkesinin daimi temsilcilerinin de Brüksel'de Çarşamba günü bir araya gelecekleri bildirildi.

May'in lideri olduğu Muhafazakar Parti'de Brexit'i destekleyen birçok kişi başbakanın planına, "İngiltere'yi AB'ye çok fazla bağlayacağı için" karşı çıkıyordu.

İngiltere ve AB arasındaki görüşmelerde özellikle İrlanda sınırı en çok tartışma yaratan konuya dönüşmüştü.

İngiliz hükümetinin anlaşma metnine onay vermesi halinde, top önce AB üyesi ülkelerin liderlerinde olacak.

AB Zirvesi'nde anlaşmaya onay çıkması halinde gözler bu kez İngiltere ve Avrupa parlamentolarında yapılacak oylamalara çevrilecek.