Brezilya'da kadın cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

29 yaşındaki kadının asansörden kurtulmaya çalıştığı anlar, dünya çapında ses getirdi. Brezilya'yı ayağa kaldıran görüntüler, bir aracın içinde başlıyor...

Tüyler ürperten görüntüler

1 / 12 Brezilya'da kocası tarafından boğularak öldürülen Tatiane Spitzner'ın son anları kameralara yansıdı.

2 / 12 Görüntülerde genç kadının ölümden kaçışı ve feci son gözler önüne seriliyor.

3 / 12 32 yaşındaki üniversite hocası kocası Luis Manvailer tarafından dövülen ve istismar edilen kadın önce bir araba garajından kaçmaya çalışıyor.

4 / 12 29 yaşındaki avukat kadın asansöre sığınmaya çalışırken kocası onu yakalıyor ve orada darp etmeye başlıyor.

5 / 12 Genç kadın kendini kurtarmaya çalışsa da başarısız oluyor.

6 / 12 Cani adam, kadını boğarak öldürüyor.

7 / 12 Ardından da kadının cansız bedenini 12 metreden boşluğa bırakıyor. Ancak yapılan otopside genç kadının zemine çarpmadan önce ölmüş olduğu belirlendi.

8 / 12 Apartmanda yaşayanlar kadının çığlıkları üzerinde polise haber veriyor ancak genç kadını kurtarmayı başaramıyorlar. Cani adam şu an müebbet hapis cezası ile yargılanıyor.

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