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Brezilya'da kadın cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 25.09.2018 00:08 | Son Güncelleme

Brezilya'da eşi tarafından boğularak öldürülen kadının son anlarına dair görüntüler ortaya çıktı.

29 yaşındaki kadının asansörden kurtulmaya çalıştığı anlar, dünya çapında ses getirdi. Brezilya'yı ayağa kaldıran görüntüler, bir aracın içinde başlıyor...

Tüyler ürperten görüntüler

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Brezilya'da kocası tarafından boğularak öldürülen Tatiane Spitzner'ın son anları kameralara yansıdı.
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Görüntülerde genç kadının ölümden kaçışı ve feci son gözler önüne seriliyor.
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32 yaşındaki üniversite hocası kocası Luis Manvailer tarafından dövülen ve istismar edilen kadın önce bir araba garajından kaçmaya çalışıyor.
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29 yaşındaki avukat kadın asansöre sığınmaya çalışırken kocası onu yakalıyor ve orada darp etmeye başlıyor.
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Genç kadın kendini kurtarmaya çalışsa da başarısız oluyor.
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Cani adam, kadını boğarak öldürüyor.
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Ardından da kadının cansız bedenini 12 metreden boşluğa bırakıyor. Ancak yapılan otopside genç kadının zemine çarpmadan önce ölmüş olduğu belirlendi.
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Apartmanda yaşayanlar kadının çığlıkları üzerinde polise haber veriyor ancak genç kadını kurtarmayı başaramıyorlar. Cani adam şu an müebbet hapis cezası ile yargılanıyor.
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Anahtar Kelimeler:
brezilya kadın cinayeti Tatiane Spitzner Luis Manvailer

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