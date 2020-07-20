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  4. Brezilya'da koronavirüs kabusu! 2 Bakan'da daha tespit edildi

Brezilya'da koronavirüs kabusu! 2 Bakan'da daha tespit edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 20.07.2020 23:21 | Son Güncelleme

Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ardından iki Bakan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Brezilya'da koronavirüs kabusu! 2 Bakan'da daha tespit edildi

Brezilya Vatandaşlık Bakanı Onyx Lorenzoni, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Perşembe günü Kovid-19'a benzer semptomlar göstermeye başladım. Cuma günü test yaptırdım ve sonucu pozitif çıktı." ifadelerini kullandı.

Kendini iyi hissettiğini belirten Lorenzoni, kendisini karantinaya aldığını ve evinden çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Eğitim Bakanı Milton Ribeiro da Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını, tedavi altında olduğunu ve uzaktan çalışmaya devam edeceğini duyurdu.

Salgını küçümseyen tavırlarıyla tanınan Devlet Başkanı Bolsonaro, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

3 BAKAN'DA KOVİD-19 TESPİT EDİLMİŞTİ

Bolsonaro'nun kabinesinden daha önce 3 Bakan'da daha Kovid-19 tespit edilmişti.

BREZİLYA, SALGINDAN EN ÇOK ETKİLENEN 2'İNCİ ÜLKE

Dünyada, ABD'nin ardından salgından en çok etkilenen ülke olan Brezilya'da, Kovid-19 nedeniyle 79 bin 488 kişi yaşamını yitirdi. (AA)

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