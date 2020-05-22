Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro’nun cep telefonlarına el koyulacak

Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun cep telefonlarına el konulması talebi kabul edildi. Cumhuriyet Başsavcısı Augusto Aras, telefonlara el konulma talebini Bolsonaro’nun federal polise karşı yasa dışı baskı yaptığı iddiası ile açılan dava kapsamında sundu. Başsavcı, ayrıca Bolsonaro’nun Meclis Üyesi olan oğlu Carlos Bolsonaro’nun da cep telefonlarına el konulmasını isterken, talebe gerekçe olarak Bolsonaro ve oğluyla ilgili bazı parlamenterler tarafından ortaya çıkarılan delilleri sundu.

Bolsonaro’ya karşı açılan dava eski Hakim ve Adalet Bakanı Sergio Moro’nun geçen ay istifa etmeden önce, hükümetin adalet üzerinde siyasi müdahalesi hakkında yaptığı açıklamalar neden oldu. Soruşturma kapsamında Bolsonaro’nun Adalet Bakanlığı'na bağlı özerk federal polisin eylemlerine baskı yaptığı iddiası araştırılıyor.

"BOLSONARO İTİRAF ETTİ" İDDİASI

Yolsuzlukla Mücadele Operasyonu Lava Jato Hakimi olarak tanınan Moro, yaptığı açıklamada Bolsonaro’nun 22 Nisan’da bakanlarının bir kısmı ile yaptığı toplantıda açıkça baskılarını itiraf ettiğini iddia etti. Hakim de Mello, bu iddianın ardından toplantının video kayıtlarını Adalet Bakanlığı'ndan resmi olarak talep etti.