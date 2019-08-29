Brezilya'da 60 gün boyunca anız yakmak yasak

Ormanlık alanlarda tahribatı gözlemleyen Mapbiomas projesinin yöneticisi Tasso Azevedo, yasağın ekim ayının sonundaki kurak mevsimin bitimine kadar uygulanması ve bölgede kereste hırsızlığı, altın madenciliği gibi yasa dışı faaliyetlerin sona ermesi gerektiğini kaydetti.

İstisnai durumların, yetkililerin belirlediği bitki sağlığına ilişkin durumlar, orman yangınlarını önleyici faaliyetler ve yerlilerin geçimlerini sağlamak için yaptıkları geleneksel tarım olduğu ifade edildi.

BBC'nin haberine göre, Bolsonaro'nun imzaladığı kararname çerçevesinde, yetkililer tarafından belirlenen istisnai durumlar dışında Amazonlar bölgesinde anız yakılamayacak.

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE), dünyanın en büyük yağmur ormanlarının bulunduğu Brezilya'da, 1 Ocak'tan bu yana 83 binden fazla yangın çıktığını ve hala yerlilerin yaşadığı 148 bölgede yaklaşık 3 bin 553 yangınla mücadele edildiğini bildirmişti.

Amazon ormanlarında devam eden yangınlarla ilgili olarak Venezuela hariç komşu ülkelerle birlikte Kolombiya'nın Leticia şehrinde 6 Eylül Cuma günü bir toplantı düzenleneceğini açıklanmıştı.

- Eski Brezilya Devlet Başkanı Silva, Bolsonaro'nun çevre politikasını eleştirdi

Eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva da cezaevinden BBC muhabirine yaptığı açıklamada, Bolsonaro'nun Amazonlar'daki yangını söndürme sürecinde yürüttüğü politikayı eleştirdi.

Bolsonaro'nun Brezilya halkı için büyük bir kötülüğe sebep olduğunu ifade eden Lula da Silva, Brezilya Devlet Başkanı'nın çevreye verdiği bu zararın, kısmen kötülüğünden kısmen de cehaletinden kaynaklandığını belirtti.

Nisan 2018'den bu yana tutuklu bulunan ve 2003-2010 yıllarında devlet başkanlığı yapan Lula da Silva, "pasif yolsuzluk ve kara para aklama" suçlarından 12 yıl bir ay hapis cezası almış, bu ceza daha sonra 8 yıl 10 aya indirilmişti.