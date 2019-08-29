HABER

Brezilya'da 60 gün boyunca anız yakmak yasak

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 17:03 | Son Güncelleme

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Amazonlar'daki orman yangınlarını sona erdirmek amacıyla 60 gün boyunca anız yakmayı yasakladı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, iki ay boyunca anız yakılmasını yasaklayan kararnameyi imzaladı.

BBC'nin haberine göre, Bolsonaro'nun imzaladığı kararname çerçevesinde, yetkililer tarafından belirlenen istisnai durumlar dışında Amazonlar bölgesinde anız yakılamayacak.

İstisnai durumların, yetkililerin belirlediği bitki sağlığına ilişkin durumlar, orman yangınlarını önleyici faaliyetler ve yerlilerin geçimlerini sağlamak için yaptıkları geleneksel tarım olduğu ifade edildi.

Brezilya'da savcılar, yasa dışı şekilde anız yakılmasının bazı orman yangınlarını tetiklediği iddiasını araştırıyor.

Ormanlık alanlarda tahribatı gözlemleyen Mapbiomas projesinin yöneticisi Tasso Azevedo, yasağın ekim ayının sonundaki kurak mevsimin bitimine kadar uygulanması ve bölgede kereste hırsızlığı, altın madenciliği gibi yasa dışı faaliyetlerin sona ermesi gerektiğini kaydetti.

Azavedo, ormanların tahrip edilmesine yol açan politikaya son verilmemesi durumunda gelecekte oluşacak orman yangınlarının daha büyük çaplı olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE), dünyanın en büyük yağmur ormanlarının bulunduğu Brezilya'da, 1 Ocak'tan bu yana 83 binden fazla yangın çıktığını ve hala yerlilerin yaşadığı 148 bölgede yaklaşık 3 bin 553 yangınla mücadele edildiğini bildirmişti.

Amazon ormanlarında devam eden yangınlarla ilgili olarak Venezuela hariç komşu ülkelerle birlikte Kolombiya'nın Leticia şehrinde 6 Eylül Cuma günü bir toplantı düzenleneceğini açıklanmıştı.

- Eski Brezilya Devlet Başkanı Silva, Bolsonaro'nun çevre politikasını eleştirdi

Eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva da cezaevinden BBC muhabirine yaptığı açıklamada, Bolsonaro'nun Amazonlar'daki yangını söndürme sürecinde yürüttüğü politikayı eleştirdi.

Bolsonaro'nun Brezilya halkı için büyük bir kötülüğe sebep olduğunu ifade eden Lula da Silva, Brezilya Devlet Başkanı'nın çevreye verdiği bu zararın, kısmen kötülüğünden kısmen de cehaletinden kaynaklandığını belirtti.

Nisan 2018'den bu yana tutuklu bulunan ve 2003-2010 yıllarında devlet başkanlığı yapan Lula da Silva, "pasif yolsuzluk ve kara para aklama" suçlarından 12 yıl bir ay hapis cezası almış, bu ceza daha sonra 8 yıl 10 aya indirilmişti.

- "Dünyanın akciğerleri" yanıyor

Gezegende oksijenin yaklaşık yüzde 20'sini sağlayan Amazonlar'da süren yangınlar, dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Çevreciler, yangınlardan ağaç endüstrisini ve tarla açmak için ağaçları tahrip eden çiftçileri sorumlu tutuyor.

En büyük doğa koruma kuruluşlarından Dünya Vahşi Yaşam Fonunun (WWF) araştırmalarına göre, "dünyanın akciğerleri" olarak nitelendirilen ve yüzlerce yerli kabileye ev sahipliği yapan Amazonlar, yeryüzündeki hayvan ve bitki türlerinin de yüzde 10'unu barındırıyor.

Amazon havzasında son 20 yılda 2 bin 200 yeni bitki ve omurgalı türünün keşfedildiği belirtiliyor.

- Bolsonaro yardım tekliflerini kabul etmedi

Avrupa Birliği'nden (AB), Brezilya'da dünyanın en büyük yağmur ormanları Amazonlar'daki yangınlardan "derin endişe" duyulduğu belirtilerek, gerekli yardımı sağlamaya hazır oldukları açıklanmıştı.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, G7 ülkelerinin yangınların söndürülebilmesi için 20 milyon avro destekte bulunma teklifini, ülke egemenliğini zedelediği gerekçesiyle reddetmişti.

Brezilya'daki yangınlardan en fazla zararı gören 9 eyaletin valisi ise Jair Bolsonaro'ya yangınlarla mücadele için teklif edilen yardımları kabul etme çağrısında bulunmuştu.

Bunun yanı sıra ABD'li ünlü aktör Leonardo DiCaprio, Amazon ormanlarındaki yangınlarla mücadele için 5 milyon dolar bağış yapmıştı.

Amazon ormanları, Brezilya'nın yanı sıra Kolombiya, Peru, Venezuela, Bolivya, Ekvador, Surinam, Guayana ve Fransız Guayanası'nda da bulunuyor.

Filmleri aratmayan hikaye! Türk kızı Funda olarak tanındı, son hali şaşırttı Filmleri aratmayan hikaye! Türk kızı Funda olarak tanındı, son hali şaşırttı
Kayseri'de 7,5 milyon yıllık dev fosil bulunduKayseri'de 7,5 milyon yıllık dev fosil bulundu
Çorlu’da ‘denetimli’ temizlikÇorlu’da ‘denetimli’ temizlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
amazonlar ateş yakmak Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

Paranızı iade alabilirsiniz! Son gün 2 Eylül

Paranızı iade alabilirsiniz! Son gün 2 Eylül

Galatasaray'dan Falcao bombası

Galatasaray'dan Falcao bombası

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kıran Operasyonu'na Atak helikopterlerinden hava desteği

Kıran Operasyonu'na Atak helikopterlerinden hava desteği

Almanya Başkonsolosluğu'nda yangın alarmı

Almanya Başkonsolosluğu'nda yangın alarmı

Sarp Öztürk cinayetinde önemli gelişme! 9 yıl sonra Kuzey Irak'ta yakalandı

9 yıl sonra Kuzey Irak'ta yakalandı

Çanakkale'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Alevler hastanenin olduğu bölgeye ilerliyor

Son dakika: TSK ve MİT'ten ortak harekat! Öldürüldüler

TSK ve MİT'ten sınır ötesine harekat!

İBB önünde hareketlilik! İşten çıkarılan İSPARK çalışanları basın açıklaması yaptı

İBB önünde hareketlilik...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.