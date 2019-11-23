Brezilya'da eski Devlet Başkanı Lula Da Silva mevcut hükümete öfkeli

SAO PAULO (AA) - Brezilya'da cezaevinden ay başında tahliye edilen eski Devlet Başkanı Lula Da Silva, ülkenin mevcut hükümetine ve kendisini haksız yere hapse mahkum ettiğini savunduğu güçlere karşı mücadele vereceğini belirtti.

Yolsuzluk ve kara para aklama suçlamaları nedeniyle 19 ay hapiste kalan ve ay başında serbest bırakılan Lula Da Silva, mensubu olduğu İşçi Partisinin Sao Paulo'daki konferansında konuştu.

Silva, konuşmasında, ülkenin aşırı sağcı hükümetine ve kendisini haksız yere demir parmaklıklar arkasına gönderdiğini söylediği kişilere karşı öfkesini, onların "hayatını cehenneme çevireceğini" dile getirerek ifade etti.

"74 yaşında hiddetli bir adamla yüzleşmenin ne demek olduğunu bilmiyorlar." diyen Silva, hakkındaki suçlamaları bir kez daha reddederek, savcıları ve o zamanlar kendisini hapse mahkum eden ilk derece mahkemesinin yargıcı, şimdiki Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hükümetinde Adalet Bakanlığı görevini yürüten Sergio Moro'yu davayı kendisine karşı manipüle etmekle suçladı.