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Brezilya'da saldırıya uğrayan başkan adayı taburcu edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 22:30 | Son Güncelleme

Brezilya'da saldırıya uğrayan başkan adayı taburcu edildi

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya'da 6 Eylül'de uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan devlet başkanı adayı Jair Bolsonaro hastaneden taburcu edildi.

Sao Paulo kentindeki Albert Einstein Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Bolsonaro'nun cumartesi sabahı hastaneden ayrıldığı duyuruldu.

Bolsonaro, 6 Eylül'de katıldığı mitingde uğradığı saldırıda bıçakla karnından yaralanmıştı.

Eski bir asker olan Sosyal Liberal Parti üyesi Bolsonaro, bağırsak hasarı ve iç kanama sonrası vücudundaki enfeksiyon nedeniyle 23 gün tedavi gördü.

Seçim anketlerinde ön sıralarda görülen aşırı sağcı adayın, 7 Ekim'de ilk turu yapılacak seçimler için yürüttüğü kampanyayı aktif olarak sürdürüp sürdüremeyeceği bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Başkanlık seçimleri bıçaklı saldırı brezilya Jair Bolsonaro Sosyal Liberal Parti

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