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BREZİLYALI TURİSTLERİN CEP TELEFONUNU ÇALAN 2 KİŞİ YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 14:12 | Son Güncelleme

  Haber: Hakan KAYA / Kamera: İSTANBUL, DHA Beyoğlu'nda apart daireye girerek iki turistin cep telefonlarını çaldığı iddia edilen 4 şüpheliden 2'si yakalandı.

Haber: Hakan KAYA / Kamera: İSTANBUL, DHA
Beyoğlu'nda apart daireye girerek iki turistin cep telefonlarını çaldığı iddia edilen 4 şüpheliden 2'si yakalandı. Olay günü 4 şüphelinin kaçma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, geçtiğimiz Cuma günü Beyoğlu Çatma Mescit Mahallesi Elektrik Sokak üzerinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Brezilya'dan tatile gelen Andre Giles ile kız arkadaşı Livis Fernandes'in cep telefonları kaldığı apart daireye giren hırsızlar tarafından çalındı. Hırsızlar Andre Giles'i darp ettikten sonra kaçmıştı. Şikayet üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek olayı gerçekleştiren 4 şüphelinin kimliklerini tespit etti. Ekipler, hırsızlık şüpheliler Özkan E., Berkan C., Muhammed E. ve Yusuf K.'ya Hacıahmet Mahallesi, Irmak Caddesi Pir Hüsamettin Sokak üzerinde rastladı. Yaşanan kovalamaca sonucunda şüphelilerden 2'si kaçarken, Özkan E. ve Berkan C. ise Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Taksim Polis Merkezi Amirliği'ne getirilen 2 şüpheli çaldıkları telefonu Aksaray'da sattıklarını söyledikleri öğrenildi. Polis ekiplerinin kaçan diğer iki şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışmalar ise devam ediyor.

HIRSIZLARIN KAÇIŞ ANI KAMERADA
Öte yandan şüphelilerin olay günü kaçarken görüntüleri ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelilerin olayı gerçekleştirdikten sonra koşarak uzaklaştığı görülüyor.

Görüntü Dökümü:
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-2 şüphelinin Taksim Polis Merkezi Amirliği'nden çıkarılışı
-Şüpheli 4 kişinin olay günü kaçış anının güvenlik kameralarına yansıması
-Olayla ilgili arşiv görüntü
-Genel ve detaylar

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