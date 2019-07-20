British Airways Kahire uçuşlarını 7 günlüğüne durdurdu

İngiliz hava yolu şirketi British Airways, açıklamadığı bir güvenlik gerekçesiyle Mısır’ın başkenti Kahire’ye düzenlediği uçuşları 7 gün süreyle durdurdu.

İngiltere’deki Heathrow Havaalanı’nda Kahire yolcularına British Airways yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Kahire uçuşlarının iptal edildiği kaydedildi. Açıklamada, Kahire uçuşlarının güvenlik önlemi sebebiyle iptal edildiği aktarıldı.

British Airways tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, Kahire’ye yapılan tüm uçuşların, güvenlik gerekçesiyle 7 gün süreyle durdurulduğu kaydedildi. Şirket, ‘güvenlik gerekçesi’ hakkında detaylı bir bilgi paylaşmadı.

