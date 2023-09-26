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Britney Spears elinde bıçaklarla dans etti! Görenler şoke oldu

26.09.2023 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Britney Spears, hayranlarının iyi dilekleriyle bile olsa üzerinde baskı kurduğunu söyleyerek Instagram hesabını kapattıktan bir gün sonra hesabını yeniden açtı. Şarkıcı bu sefer de bıçaklarla yaptığı dansla gündem oldu.

Yakın zamanda eşi Sam Asghari'den ayrılmasıyla gündeme gelen Britney Spears garip hareketlerine bir yenisini ekledi.

Geçtiğimiz hafta 41 yaşındaki pop yıldızı, son dönemlerde çok aktif kullandığı Instagram hesabından paylaşım yaparak isyan etti. Toplum içinde ona iyi dilekleriyle yaklaşarak baskı kurulmasından bunaldığını ifade eden şarkıcı hesabını kapatmıştı.

Bu duruma çok dayanamayıp bir gün sonra hesabını açan Spears şoke eden bir paylaşıma imza attı.

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Britney Spears bıçaklarla dans ederek hayranlarını dehşete düşürdü. Her iki elinde kocaman bir bıçak tutan Britney Spears Bugün mutfakta bıçaklarla oynamaya başladım!!! Merak etmeyin onlar gerçek bıçak DEĞİL! Cadılar Bayramı yakında" dese de hayranları bıçakların yapay olduğuna inanmadı.

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Bir takipçi Britney'nin Shakira'dan ilham aldığını söyledi ve "Kızım Brit'in Shakira'dan ilham almasını seviyorum ama Shakira gerçekçi ama aynı zamanda dans etmek için güvenli olan sahne bıçakları kullanmıştı" dedi.

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