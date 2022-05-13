Bronşite ne iyi gelir? Bronşit tedavisi doğal yöntemlerle de mümkün, evde mutlaka uygulayın

Alt solunum yollarına ait rahatsızlıklardan biri olan bronşit; akciğerlere hava taşıyan kanallardaki yani bronşlardaki iç zarların iltihaplanması nedeniyle ortaya çıkan enfeksiyondur. Oldukça rahatsızlık vericidir ve solunumu zorlaştırır çünkü akciğerlere hava ulaştırma görevini yerine getiren bronşlar, meydana gelen enflamasyon yüzünden görevini yapamaz hale gelir. Bronşit nefes darlığı, burunda tıkanıklık, balgamlı öksürük ve göğüste rahatsızlık hissi gibi belirtilerle kendini gösterir. Bronşitin ortaya çıkma sebebinin grip ve soğuk algınlığına neden olan virüsler olduğu söylenebilir. Bir diğer sebebi ise; akciğerleri tahriş eden etmenlerdir. Bahar ve kış aylarında görülme sıklığı artar, akut ve kronik olarak 2’ye ayrılır. Akut bronşit, bebek ve çocuklarda daha sık görülmekle birlikte yetişkinlerde de sık görülen bronşit türüdür. Akut bronşitte hava yolunda ödem meydana gelir ve mukusta artış görülür. Akut bronşit tedavi edilmez ise kronik bronşite dönüşebilir. Bronşit başlangıcı belirtileri kendini ilk olarak öksürükle gösterir.

Bronşit Belirtileri Nelerdir?

Bronşit belirtileri, bronşit tanısı konması açısından önem taşır. Bronşit belirtilerinin doğru yorumlanıp hızla tedaviye başlanması gerekir. Bronşit belirtileri akut ya da kronik olmasına göre değişiklik gösterebilir:

Akut Bronşitin Belirtileri

Halsizlik

Göğüste ağrı ve yanma hissi

39 derece kadar yüksek ateş görülmese de tekrar eden ve sürekli görülen ateş hali

Soluk alıp vermede zorluk (dispne) ve göğüste acı hissi

Kanlı ve balgamlı öksürük

Hırıltılı solunum

Akut bronşit kronik bronşite kıyasla daha fazla görülür. Ancak kronik bronşite yakalanıldığında endikasyonlar ciddiye alınarak önlem alınmalıdır, çünkü daha tehlikelidir. Akciğerlerde meydana gelen tahriş sonucu ortaya çıkan kronik bronşite uzun süreli sigara kullanımları, kimyasallar ve çevre kirliliğinin sebep olduğu belirtilmektedir. Sigara kullanan kişilerin yarısından fazlasında görülen kronik bronşit, uzun süre egzoz dumanına maruz kalan kişilerin de en sık karşılaştığı rahatsızlıklardandır. Kronik bronşit kaç günde geçer? Kronik bronşitin tedavisi akut bronşite göre daha zor ve uzun sürer. Hasta 3 ay gibi uzun süre devamlı ama hafif öksürükle seyreden bir süreç yaşayabilir ancak bu durum hastayı rahatsız etmez çünkü kronik bronşit ciddileşene kadar belirti vermeyebilir. Kronik bronşitin semptomları daha ağırdır.

Kronik Bronşitin Belirtileri

Özellikle kış aylarında ortaya çıkan balgamlı öksürük

El ve dudaklarda morarma

Solunum güçlüğü ve nefes darlığı

Akut bronşite nazaran daha az ateş

Kronik bronşitin semptomlarının azalması ve ortadan kaldırılması için öncelikle sigara bırakılmalıdır. Çünkü sigara kronik bronşitin en iyi dostudur, hastanın ise en büyük düşmanı. Bununla birlikte kimyasal maddelere maruz kalan kişiler de büyük risk altındadır. Özellikle kot taşlama işçilerinin, boyacıların ve böcek ilaçlama işinde çalışan kişilerin kronik bronşite yakalanma riski fazladır. Bronşit hastalığına ne iyi gelir? Bronşit hastalığı semptomlarını azaltmak için ilk olarak sigara içilen ortamda bulunmamaya önem vermek gerekir. Solunum egzersizleri, lnhaler(hava) ilaçlar, öksürük şurupları ve mukolitikler bronşit semptomlarını azaltır ve hastayı rahatlatır. Peki Bronşit nasıl geçer? Bronşitin oluşmasını engellemek ya da var olan bronşitin semptomlarını azaltmak bazı yiyecekler, bitkiler ve doğal yöntemlerle de mümkün. Bronşları ne açar sorusunun cevabı da bu bitkilerde saklıdır.

Bronşite İyi Gelen Yiyecekler

Bronşit tedavisinde doğal yöntemler de önemlidir. Evde tedaviyi desteklemek için bronşite iyi gelen yiyecekler tüketilmelidir. İşte bronşite iyi gelen yiyeceklerin listesi:

1. Soğan

Soğan bronşitin sebep olduğu en rahatsız edici semptomların yani balgamlı öksürüğün giderilmesine yardımcı olur. Balgam atımını kolaylaştırarak bronşları rahatlatır. Nefes darlığını giderir. Sadece soğan yiyerek ya da 1-2 çay kaşığı kadar soğan suyu tüketerek bronşların açılması ve rahatlaması sağlanabilir.

Soğanın içerisine bir bıçak yardımıyla geniş bir delik ya da oyuk açın sonra iğneye benzer ince bir cisimle soğanın etrafına 4-5 tane küçük delik açın. Açtığınız geniş oyuğun içerisine bal doldurun. Soğanı bir kaba alın ve bal ile soğan suyunun iç içe geçmesini, birbirine karışarak süzülmesini bekleyin. Süzdüğünüz karışımı günde 2 defa, sabah akşam bir tatlı kaşığı kadar tüketin. Antibiyotik yerine geçebilecek kadar güçlü olan bu doğal tedavi yöntemi kısa sürede gözle görülür bir iyileşme sağlar.

2. Sarımsak

Yıllardır ayurveda tedavi yöntemlerinde sıklıkla kullanılan sarımsak, antiviral ve antibiyotik özellikleri sebebiyle özellikle akut bronşit tedavisine fayda sağlar. Bronşitin sebep olduğu enfeksiyonla savaşarak, mikropları yok eder. Sarımsak içerisinde “quercetin” maddesini içerir. Quercetin maddesi akciğer yüzeyinde oluşan ve enflamasyona sebep olan enzimleri baskılar.

İlk olarak 2 diş sarımsağı ve bir miktar suda karıştırarak kaynatın. Hazırladığınız sarımsak suyunu, sabah akşam tok karnına için. Bu yöntem hem bronşların rahatlamasına olanak sağlar hem de bronşlarda görülen iltihabın yok olmasına yardımcı olur.

3. Tavuk Suyu Çorba

Bronşite iyi gelen şeyler arasında tavuk suyu çorbası da yer alır. Solunum yolu enfeksiyonunun sebep olduğu semptomların giderilmesinde etkili olan tavuk suyu çorbası, yapılan bir araştırmaya göre boğaz ağrısını hafifletmenin, yoğun mukusu akışkan hale getirmenin ve bronşlardaki tıkanıklığı gidermenin en etkili yollarından biri olarak gösterilmiştir. Çorbada bulunan et suyu, vücuttaki toksinlerin idrarla atılması için gerekli olan hidrasyonu artırır. İçerisinde yüksek oranda antioksidan ve vitamin bulunduran tavuk çorbası, bağışıklığı güçlendirerek bronşite yakalanma riskini en aza indirir.

Tavuk çorbası tavuk göğsüyle hazırlanır. Aynı zamanda içerisine patates ve havuç ekleyerek besin değeri ve şifası artırılabilir. Tavuk suyu çorbası hazırlamak için ilk olarak tavukları haşlayın ve suyuyla birlikte bir kenara alın. Daha sonra patates ve havuçları yumuşayana kadar sıvı yağda kavurun. Üzerine tereyağı ve un ekleyerek biraz daha kavurun. Bir kenarda duran tavuk suyunu yavaş yavaş ilave edin. Ardından haşlanan tavukları parçalara ayırın ve tencerenin içerisine ekleyin. Bir süre daha kaynattıktan sonra tavuk suyu çorbanız hazır olacaktır.

4. Badem

Bademin içerisinde yüksek oranda bulunan kalsiyum, potasyum ve magnezyum mineralleri, bronşite sebep olan bakteri ve mikroplarla mücadele ederek onları vücuttan atmakta oldukça etkilidir.

Bir bardak sütün içerisine koyduğunuz bademleri bir gece bu şekilde bekleterek ıslanmasını sağlayın. Ertesi sabah yumuşayan bademleri ezin ve kahvaltıdan önce tüketin. Bademleri geceden içinde beklettiğiniz sütü de içebilirsiniz. Bununla birlikte bir diğer alternatif yöntem ise şu şekilde; birkaç adet bademi ezin ve bir bardak portakal suyuna ekleyerek birlikte tüketin. Bu doğal tedavi yöntemi düzenli şekilde uygulandığında bronşitin sebep olduğu kötü etkileri yok ederek bronşları rahatlatır ve balgam atışını kolaylaştırır.

5. Tarçın ve Bal

Tarçın sakinleştirici ve egzotik kokusuyla tatlı yapımlarında kullanılırken bir yandan da pek çok hastalığa şifa olur. Tarçın, balla karıştırılırsa faydalı bir antioksidan karışımı elde edilir. Bal ve tarçın ikilisi antioksidan etkilerinden dolayı vücudun mikroplarla savaşmasına yardımcı olur. Beyaz kan hücrelerini meydana getirirken, bağışıklığı güçlendirir. Bal, boğazı yumuşatarak öksürüğü giderir. Öksürüğün sebep olduğu boğaz tahrişini hafifletir ve ağrısını alır. Mukus yapısını değiştirerek yumuşatır ve balgam atmayı kolay hale getirir.

Bir çay kaşığı toz tarçını bir tatlı kaşığı bal ile karıştırarak kahvaltıda tüketilebilir ya da bir fincan su kaynatıp içerisine tarçın ekleyip demlenmeye bırakabilirsiniz. Su ılındıktan sonra bir miktar bal ekleyin ve sabah akşam tüketin.

6. Kekik

Kekik başlı başına bir şifa kaynağı olarak yüzyıllardır alternatif tıpta kullanılır. Kekiğin kronik bronşite iyi gelen bitkiler arasında en çok fayda sağlayan bitki olduğu söylenir. Antibiyotik, antimikrobiyal ve antienflamatuar etkileri sayesinde bronşit tedavisine fayda sağlar. Bronşitin en rahatsız edici semptomlarından biri olan göğüs ağrısını azaltmaya yardımcı olur. Antimikrobiyal özellik göstermesi, bronşite sebep olan mikropların ölmesinde etkilidir. Bronşite iyi gelen antibiyotik kekiktir. Kekiğin güçlü antibiyotik etkileri hızlı bir iyileşme sağlar ve öksürüğü giderir.

Kaynamış suya bir çay kaşığı kekik ekleyin ve demlendikten sonra tüketin. Sabahları tok karnına içilen bu çay, bronşlar rahatlayana ve öksürük geçene kadar uygulanabilir.

Bronşite İyi Gelen Diğer Yöntemler

Bronşite iyi gelen doğal yöntemlerle tedavi daha kısa sürede atlatılabilir. Bunun için şifa kaynağı bitkilerden yardım almak gerekir.

1. Okaliptus Yağı

Buhar tedavisinde kullanılan okaliptus yağı, bronşit semptomlarının giderilmesinde oldukça başarılıdır. Bronşları açarak hastanın rahat nefes almasını sağlar. Mukusu yumuşatarak akışkan hale getirir.

Suyun içerisine okaliptus yağından 2-3 damla damlatarak etrafa yaydığı buharı iyice içinize çekin. Okaliptusun mentollü ve nefes açan buharı alveollere kadar işleyerek rahat bir nefes almanızı sağlayacaktır. Özellikle gece yatmadan önce yapılırsa rahat bir uyku uyumaya yardımcı olur.

2. Epsom Tuzu (İngiliz Tuzu)

Epsom tuzu son zamanlarda hem akut hem de kronik bronşit tedavisinde sıkça kullanılmaya başlandı.

Emsom tuzu banyosu hazırlamak için; öncelikle küveti sıcak suyla doldurun ve içerisine yaklaşık 1.5 kilo epsom tuzu koyun. Epsom tuzu suda tamamen çözülünce, yarım saat kadar bu şifalı suda dinlenin. Bronşit tedavisine ek olarak mutlaka haftada iki defa emsom tuzu banyosu yapılması vücuda birçok açıdan fayda sağlar..

3. Su

Hekimler solunum yolu enfeksiyonu yaşayan hastalara ilk olarak su içmelerini öneriyor. Bronşit; burun akışı, ateş, hızlı nefes alma, ishal ve kusma sebebiyle yaşanan sıvı kaybına sebep olur. Susuz kalan kişiler; baş dönmesi, dehidrasyon, baş ağrısı ve konfüzyon durumlarıyla karşı karşıya kalırlar. Yeterli miktarda sıvı alımı ise;

Dehidrasyonu önler.

Mukus yoğunluğunu azaltır.

Boğazı ıslatarak tahriş olmasına engel olur.

Mukusu akışkan hale getirerek balgam çıkarmayı kolaylaştırır.

Bebeklerde Bronşite Ne İyi Gelir?

Bebeklerin ciğerleri yetişkinlere göre daha narin olduğu için iyileşmeleri de biraz uzun sürebilir. Enfeksiyondan korunmak için, ciğerlerini üşütmemeleri gerekir. Bronşit olan bebeklere ne yapılmalı? Bronşit olan bebeklerin tedavisi genellikle ilaç kullanımıyla gerçekleştirilir. Antibiyotik tedavisi uygulanır. Solunumu düzensiz olan bebeklerde kimi zaman oksijen desteği de gerekebilir. 2 yaş bronşit tedavisi genellikle solunum egzersiz tedavisiyle sağlanır. Ayrıca eğer bebekte hem astım hem de kronik bronşit varsa zatürre aşısı (pnömoni) yaptırılması gerekebilir. Çocuklarda bronşit tedavisi ise genellikle balgam yumuşatıcı ilaçlarla yani mukolitiklerle sağlanır. Akut bronşitte antibiyotiğin etkisi maalesef yoktur. Ancak akut bronşite sebep olan virüse, bakteri enfeksiyonu da ekleniyorsa antibiyotik tedavisi uygulanabilir. Hassas bünyeleri sebebiyle solunum yolu enfeksiyonunun ve bronşitin sık görüldüğü bebeklere önlem olarak grip aşısı yaptırmak doğru bir yöntem olur. Bu tıbbi yöntemler dışında tercih edilebilecek diğer alternatif tedavi yöntemleri de mevcuttur. Bu bitkisel yöntemler bronşit tedavisinde en az ilaçlar ve aşılar kadar etkilidir.

1. Çörek Otu

Çörek otunun bağışıklık sistemini güçlendirmekten, kanser hastalığını önlemeye kadar pek çok hastalığa şifa olduğu bilinir. Bronşit semptomlarını azaltarak öksürüğü gideren çörek otu bebeklerin hassas bünyelerinde hızlı bir iyileşme sağlar.

Kavurarak toz haline getirdiğiniz bir miktar çörek otunu, günde 3 defa yarım çay kaşığı balla karıştırarak bronşit hastalığı olan bebeğinize verin. Öksürük ve göğüsteki tıkanıklık geçene kadar tüketilmeye devam edilmelidir.

2. Siyah Turp

Siyah turpun içerisinde bulunan yağlar antibiyotik özellik gösterir. Bebeklerde soğuk algınlığı ve bronşit tedavisine destek sağlayan siyah turp, özellikle kuru öksürüğügidermede oldukça etkilidir.

1 tane siyah tup önce yıkayın, topraklarından arındırın sonra soyun ve rondoda suyunu sıkın. Sıktığınız turp suyunu bir başka kaba alın. Elde ettiğiniz suyun yarısı kadar süzme bal ilave edin. Bu karışımı yemeklerden önce 1 tatlı kaşığı kadar bebeğinize yedirin.

3. Bıldırcın Yumurtası

Bıldırcın yumurtası bebeklerin protein ihtiyacını fazlasıyla karşılayan bir gıda maddesidir. Çünkü normal yumurtada bulunan protein miktarından çok daha fazla protein içerir. Ayrıca amino asit kaynağıdır. Bebeklerin bağışıklık sistemini güçlendiren bıldırcın yumurtası aynı zamanda nefes darlığı, öksürük, astım ve bronşit tedavisine de fayda sağlar.

Bıldırcın yumurtasını haşlayın. Bal ve sütle karıştırarak bebeğinize yedirin. Bu karışım öksürüğü gidererek kısa sürede iyileşme sağlar. Bebeklere 2 yaştan itibaren verilmesi uygundur.

