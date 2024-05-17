Bronzer nedir, nereye sürülür? Bronzer ne işe yarar?

Cilde her mevsim uygulanabilecek olan birçok işlem, uygulama ve ürün bulunur. Tüm bu geliştirmeler, uygulamalar ve kozmetik ürünleri daha sağlıklı ve daha canlı bir cilde sahip olmayı amaçlar. Çeşitli makyaj ürünleri kullanılan ciltleri korumak için de bazı ürünler kullanılmalı ve öncesinde cilt tipini belirleyici testler uzmanlar tarafından yapılmalıdır. Alanında uzman olan kişiler tarafından geliştirilen tüm ürün ve uygulamalar ise doktor onayı olmadan kullanılmamalıdır.

Bronzer nedir?

Bronzer, ağırlıklı olarak elmacık kemiklerini belirgin hâle getirebilmek amacı ile tercih edilen ürünlerden biridir. Cilde uygulaması son derece kolay ve pratik olan bronzerlar yüze ve cilde uygun olarak seçilmelidir.

Farklı amaçlar doğrultusunda farklı bölgeler üzerinde kullanılabilen bronzerlar çeşitli makyaj yardımcı ürünleri ile birlikte uygulanabilir. Eğer ciltte herhangi bir alerjik reaksiyon olasılığı veya sağlık sorunu yoksa gönül rahatlığı ile kullanabilen bir üründür.

Bronzer nereye sürülür?

En çok yüz bölgesinde kullanılan bronzer, yüz hatlarını belirgin hâle getirmek, canlandırmak, vurgulamak ya da hatları ince göstermek için kullanabilir. Çoğunluklu olarak güneş nedeni ile oluşan bir görünüme sahip olmak hedeflenir.

Alında, elmacık kemiklerinde, çene çizgilerinde, kısacası ışık düşen her bölgede bronzer kullanabilir. Küçük bir makyaj fırçasının ya da süngerin yardımı ile de sürülebilen bir üründür.

Bronzer ne işe yarar?

Bronzer kullanımı ile ciltte canlı bir görünüm sağlanır. Yüz hatlarında ince gösterilmek istenen yerlere bronzer uygulanabilir. Ayrıca bronzer yüzde vurgu yapılmak istenen bölgelerde de kullanabilir.

Çoğu zaman kontür ile karıştırılsa da bronzer kontürden farklı olarak yüze sıcaklık katar ve güneş ile doğal olarak elde edilebilecek olumlu değişiklikleri taklit ederek cilde parlaklık verir.

Bronzer nasıl kullanılır?

Bronzer kullanımı için; bronzer uygulamadan önce ilk olarak uygulanacak yer seçilmelidir. Hangi bölgede kullanılacaksa o bölgeye sürerken kullanılacak küçük bir fırça yardımı ile bronzer sürülebilir. Geniş ve yumuşak makyaj fırçalarının tercih edilmesi önerilir.

Yüzde daha sıcak bir tonlama göstermek isteniyorsa daha büyük makyaj fırçaları kullanmalıdır. Fırçanın yuvarlak olmasının önerilmesi ürünün ciltte eşit olarak dağıtılabilmesini sağlar.

Bronzer nereye uygulanır?

Bronzer, yüzde kullanım amacına göre bir bölge seçilerek uygulanır. Örnek olarak eğer bir bölge belirginleştirilmek isteniyorsa buna uygun bir fırça kullanılarak sürülmelidir.

Yüzde, burun kemerine, çene kısmına, elmacık kemiklerine sürülebilir. Alın gibi yüksek kısımlara sürüldüğü zaman da yüzde daha çık, ışıltılı ve dengeli bir görünüm elde edilir.

Bronzer kullanmadan önce lütfen bir uzmana danışınız. Bu, cildinize zarar verme riskini azaltmanın ve en iyi sonuçları elde etmenin en iyi yoludur.





