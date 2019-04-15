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Brüksel'de bazı kedi cinslerinin yetiştirilmesi yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 17:38 | Son Güncelleme

Brüksel'de bazı kedi cinslerinin yetiştirilmesi yasaklandı

BRÜKSEL (AA) - Brüksel bölge hükümeti, aralarında Scottish Fold, Bengal ve Savannah'nın da bulunduğu bazı melez kedi cinslerinin yetiştirilmesini ve pazarlanmasını yasakladı.

Belçika basınında yer alan haberlere göre, Hayvan Sağlığı Konseyi'nin tavsiyesi üzerine bazı melez kedi cinslerinin sağlık ve davranışsal bozukluklar gösterdiği gerekçesiyle Brüksel'de yetiştirilmesi ve pazarlanmasının yasaklandığı bildirildi.

Yasaklanan kedi cinsleri arasında kulakları kesik görünümlü Scottish Fold'un bulunduğu, bunun yetiştirme sürecinde genetik mutasyona uğradığı ve kedinin ciddi ağrıya maruz kaldığı belirtildi.

Bengal ve Savannah cinsleri olarak bilinen kaplan görünümlü kedilerin de evcilleştirilerek doğal hayatlarından yoksun bırakıldığı, bunun da davranışsal bozukluklara yol açması nedeniyle yasaklandığı duyuruldu.

Halihazırda bu kedi cinslerine sahip kişilerin, yetkililere bilgi vererek ruhsat alması gerekiyor. Belçika'nın başkenti Brüksel'de yasaklanan kedi cinslerinden 65 tane bulunduğu düşünülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Brüksel Hayvan Hakları kedi Scottish Fold

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