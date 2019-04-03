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Eşcinsel ilişki ve zinaya recm cezası getirildi

03.04.2019 08:56 | Son Güncelleme

Brunei Sultanlığı'nda bugünden itibaren Şeriat kanunları yürürlüğe giriyor.

Eşcinsel ilişki ve zinaya recm cezası getirildi

Ülkede eşcinsel ilişki ve zinadan 'suçlu bulunanlar' taşlanarak idam (recm) edilecek.

Yürürlüğe giren yeni yasa kapsamında hırsızlık yapanların da elleri kesilecek.

AFP'nin haberine göre Çarşamba günü halka hitap eden Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah yeni yasalardan bahsetmeden "Bu ülkede İslami öğretilerin giderek güçlendiğini görmek istiyorum" dedi.

Yeni yasa uyarınca Brunei'de, yalnızca ilişkilerini itiraf eden eşcinseller veya dört kişinin görgü tanıdığı olduğu eşcinsel ilişkiye girenler suçlu bulunacak.

Eşcinsellik Brunei'de yasaktı. Cezası ise 10 yıla kadar hapis cezasıydı. Yeni yasa kapsamında ise recm edilecekler.

Kimliğinin gizli tutulmasını isteyen Bruneili bir eşcinsel BBC'ye, "Bir sabah uyanıyorsunuz ve artık komşularınızın, ailenizin hatta köşe başında yemek satan yaşlı kadının bile artık sizin bir insan olmadığınızı ve taşlanarak öldürülmenizin normal olduğunu düşündüğünü görüyorsunuz" dedi.

BOYKOT ÇAĞRILARI

Brunei petrol ve gaz ihracatıyla bölgenin zengin ülkelerinden.

Brunei'nin 72 yaşındaki Sultan'ı, Londra'daki Dorchester ve Los Angeles'taki Beverly Hills dahil çok sayıda oteli bünyesinde barındıran Brunei Yatırım İdaresi'nin de başı.

ABDli aktör George Clooney, Brunei'de LGBTİ bireylere yönelik şiddeti meşrulaştıran yasal düzenlemeler nedeniyle Brunei Sultanı'nın sahibi olduğu iki otel için boykot çağrısı yapmıştı.

ABD'nin ünlü sunucusu Ellen DeGeneres de uygulamalara karşı halkın sesini çıkarması çağrısında bulundu.

Ülke Mayıs 2014'te Şeriat kanunlarını benimsemişti. İslami hukuk sistemi kapsamındaki yasalar aşamalı olarak hayata geçiriliyordu.

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Anahtar Kelimeler:
LGBT Gay Brunei idam Recm

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Bizim. Ülkeye gelse şeriat ne taş kalır ortalarda ne elleri olan insan..!!!
Bizdede konuşulmaya başlar devletlüler, erkonomi 15 yıldır dipte,ahlaksızlık dipte. Önce diyanet yurtlarındaki tacizden başlasalar.
on numara olmuş bizim kanunlarımız Allah'ın emrinden daha mı üstün
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