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BtcTurk: Kripto para platformuna erişim sorunu sona erdi

24.01.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para platformu BtcTurk'e dün akşam saatlerinde başlayan erişim sorunu bu sabah sona erdi. BtcTurk'un kurucusu Kerem Tibuk, haberi Twitter hesabından duyurdu.

BtcTurk: Kripto para platformuna erişim sorunu sona erdi

Kripto para platformu BtcTurk'e dün akşam saatlerinde başlayan erişim sorunu bu sabah sona erdi. BtcTurk'un kurucusu Kerem Tibuk, haberi Twitter hesabından duyurdu.

BTC Turk Twitter hesabından yapılan açıklamada da, "Değerli kullanıcılarımız, Btc Turk web sitesi ve mobil uygulamalarında yaşanan erişim kesintileri sona ermiştir. Hesap bilgileriniz ile giriş yaparak tüm Türk Lirası ve kriptopara bakiyelerini görebilirsiniz" denildi.

https://twitter.com/BtcTurkDestek/status/1485519917889765376?s=20

Dün akşam başlayan erişim sorunundan sonra BtcTurk yaptığı ilk açıklamada servis sağlayıcılarından kaynaklanan teknik aksakların giderilmeye çalıştığını bildirmişti.

Web sitesi ve mobil uygulamalarına erişilemeyen platform, sorunun Microsoft Azure kaynaklı teknik aksaklık olduğunu belirtmişti.

BtcTurk'un kurucusu Kerem Tibuk da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Microsoft kaynaklı teknik bir sorun var, arkadaşlar uğraşıyor. Biraz zaman alabilir. Endişelenecek bir durum yok" demişti.

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