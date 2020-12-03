Bu 7 şey banyonun görünümünü bozuyor! Sabunluk seçimine dikkat

Rahatlığa ve konfora gerçekten değer veriyoruz. Bu nedenle bugün, banyolarımızın iyi hissettiren bir yer olmasını engelleyen şeylerle ilgili bir makale hazırladık.
Lavaboya yaklaştığımızda hemen sabun tabağına dikkat ediyoruz. Her gün kullanıyoruz ve bu ürün sürekli olarak hem sudan hem de sabundan etkileniyor. Bu yüzden kaliteli malzemeden yapılmış bir sabunluk seçmek için her türlü neden vardır. Plastik kullanmanızı önermiyoruz bu doğal bir malzeme değildir ve üzerinde hızla çizikler belirir. Cam ve ahşap şık görünür, ancak ahşap uzun süre dayanmaz ve cam hızla kirlenir. Metal veya seramik bir sabunluk seçmenizi öneririz.
Bu halılar genellikle çok ucuzdur ve geniş rulolar halinde gelir, böylece onları tam istediğiniz gibi kesebilirsiniz. Ayrıca bizi çok çeşitli renklerle memnun ediyorlar. Ancak PVC su emmez. Daha iyi bir çözüm, pamuklu bir halı (tabanları kauçuklaştırılmıştır ve dışarıdan suyu emerler) veya bir bambu hasır satın almak olacaktır. Pamuk kilimler şık görünür ve genellikle yumuşak pastel renklerle boyanır.
Bu sorun muhtemelen çoğumuza tanıdık geliyor. Ya asamayacak kadar meşgulüz ya da evdekilerden biri tuvalet kağıdı rulosunu kendileri için uygun olan yere defalarca yerleştiriyor. Ancak rafta veya tuvalet tankında oturan kağıt, odayı düzensiz hale getirir. Bu arada, tuvalet kağıdı tutucusu seçimi neredeyse sonsuzdur - plastik, metal veya ahşap tutucular; kapaklı veya kapaksız tutucular; duvara veya zemine monte edilen tutucular; ve vantuzlu tutucular (konumlarını istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz). Tuvalet kağıdı rulosu tutucudayken sudan kirlenmez, tozlanmaz veya ıslanmaz ve yere düşme riskinden kurtulursunuz.
Yıpranmış bir duş perdesi sadece banyodaki rahatlığı ortadan kaldırmakla kalmaz, aynı zamanda gerçekten itici bir izlenim bırakabilir. Bu yüzden düzenli olarak yıkamayı unutmamak çok önemlidir. Bunu yapmak zor değil sıradan plastik perdeleri yıkamak için uzmanlar bir kap dolusu deterjan, karbonat, birkaç damla çay ağacı yağı eklemenizi ve çamaşır makinesine hassas modda koymanızı tavsiye ediyor.
Yerlerine çok sayıda kavanoz ve şişe koymak zor olabilir. Ancak gerçekleştiğinde bile, sonuç genellikle çok geçicidir ve kısa süre sonra tekrar lavabonun kenarlarında sıraya dizilirler. Neden? Çünkü uygun. Ama pek hoş değil. Dünyaca ünlü bir markanın pahalı bir toniği bile, bir grup başka hijyen ürünüyle birlikte küvetin köşesine koyarsanız çekiciliğini kaybedecektir. Gerekli tüm şişeler için bir raf takmak ve nadiren kullanılanları bir dolaba koymak daha iyidir.
Duvar ile küvetin birleşimi son derece sorunlu bir yer ve bu alanı herkes görebiliyor. Birçok kişi, banyolarını nem ve kire karşı korumak için plastik köşeler kullanmaya alışkındır. Ucuz ve kullanımı çok kolaydır. Ancak bu köşeler ilk başta sadece iyidir çünkü zamanla renk değiştirir, sıyrılır ve düşer. Su boşluklara girer, kolayca mantar oluşabilir ve hoş olmayan bir koku ortaya çıkabilir. Seramik kaplama kullanmak en iyisidir.
Banyo karosu satın alırken, kendinizi kaptırmak ve aniden çok renkli bir desen seçmek çok kolaydır. Dahası, mermer olarak stilize edilmiş devasa örneklerden asidik pembe mozaiğe kadar piyasadaki seçenekler inanılmaz derecede geniş. Duvarlardaki parlak bir rengi banyonun geri kalanıyla birleştirmek zor olabilir ve bazen küçük bir odadaki aşırı renk bolluğu gözlerinizde bazı sorunlara neden olabilir. Uzman bir ipucu, ahşap veya taş gibi doğal malzemeleri taklit eden karoları seçin.
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