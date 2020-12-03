Bu 7 şey banyonun görünümünü bozuyor! Sabunluk seçimine dikkat

Rahatlığa ve konfora gerçekten değer veriyoruz. Bu nedenle bugün, banyolarımızın iyi hissettiren bir yer olmasını engelleyen şeylerle ilgili bir makale hazırladık. KALİTESİZ SABUNLUK Lavaboya yaklaştığımızda hemen sabun tabağına dikkat ediyoruz. Her gün kullanıyoruz ve bu ürün sürekli olarak hem sudan hem de sabundan etkileniyor. Bu yüzden kaliteli malzemeden yapılmış bir sabunluk seçmek için her türlü neden vardır. Plastik kullanmanızı önermiyoruz bu doğal bir malzeme değildir ve üzerinde hızla çizikler belirir. Cam ve ahşap şık görünür, ancak ahşap uzun süre dayanmaz ve cam hızla kirlenir. Metal veya seramik bir sabunluk seçmenizi öneririz. POLİVİNİL KLORÜR (PVC) HALI KULLANIN Bu halılar genellikle çok ucuzdur ve geniş rulolar halinde gelir, böylece onları tam istediğiniz gibi kesebilirsiniz. Ayrıca bizi çok çeşitli renklerle memnun ediyorlar. Ancak PVC su emmez. Daha iyi bir çözüm, pamuklu bir halı (tabanları kauçuklaştırılmıştır ve dışarıdan suyu emerler) veya bir bambu hasır satın almak olacaktır. Pamuk kilimler şık görünür ve genellikle yumuşak pastel renklerle boyanır.

KAĞIT TUTUCUSU KULLANIN Bu sorun muhtemelen çoğumuza tanıdık geliyor. Ya asamayacak kadar meşgulüz ya da evdekilerden biri tuvalet kağıdı rulosunu kendileri için uygun olan yere defalarca yerleştiriyor. Ancak rafta veya tuvalet tankında oturan kağıt, odayı düzensiz hale getirir. Bu arada, tuvalet kağıdı tutucusu seçimi neredeyse sonsuzdur - plastik, metal veya ahşap tutucular; kapaklı veya kapaksız tutucular; duvara veya zemine monte edilen tutucular; ve vantuzlu tutucular (konumlarını istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz). Tuvalet kağıdı rulosu tutucudayken sudan kirlenmez, tozlanmaz veya ıslanmaz ve yere düşme riskinden kurtulursunuz. DUŞ PERDESİ Yıpranmış bir duş perdesi sadece banyodaki rahatlığı ortadan kaldırmakla kalmaz, aynı zamanda gerçekten itici bir izlenim bırakabilir. Bu yüzden düzenli olarak yıkamayı unutmamak çok önemlidir. Bunu yapmak zor değil sıradan plastik perdeleri yıkamak için uzmanlar bir kap dolusu deterjan, karbonat, birkaç damla çay ağacı yağı eklemenizi ve çamaşır makinesine hassas modda koymanızı tavsiye ediyor.