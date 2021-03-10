Bu akşam camilerde kandil programı var mı? Camilerde toplu namaz kılınacak mı?

Miraç Kandili, Hicri takvime göre Recep ayının 27. gecesinde meydana gelen Miraç olayıdır. Miraç Kandili, İslam alemi için mübarek sayılan 4 kandil gecesinden biridir ve 3 mübarek ayda gerçekleşen 2. kandildir. Miraç Kandili'nde camiilerde kandil programları uygulanır, toplu namazlar kılınarak ibadetler yapılır.

BU AKŞAM CAMİLERDE KANDİL PROGRAMI VAR MI?

100 yılı aşkındır, her Miraç Kandili'nde Bursa'dkii Hoca Muslihiddin Camii'nde Kutbü'n Nayi Osman Dede'ye ait olan Mi'raciye okunuyordu. Bu yıl ise büyük bir değişikliğe gidildi. Bu sene Mi'raciye, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından icra edilecek ve Mi'raciye Ayafosya Camii'nin semalarında yankılanacak.

Miraç Kandili için mahalli camiilerde sınırlı sayıda katılımcı ile yatsı namazında kısa programlar yapılacak.

MİRACİYE NEDİR?

Miraciye, Hz. Muhammed'in göğe yükselişini yani Miraç hadisesini konu alan edebi eserlerdir. Genelde kaside ve mesnevi şeklinde yazılmış olan Miraciye'de coşkulu bir söylem ile didaktik özellikler hakimdir.

TELEVİZYONDA MİRAÇ KANDİLİ YAYINLARI OLACAK MI?

Pandemi sebebiyle camiilerde yapılacak Miraç Kandili programları oldukça sınırlı olacak ve bu programlara kısıtlı sayıda kişi katılabilecek.