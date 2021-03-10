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Bu akşam camilerde kandil programı var mı? Camilerde toplu namaz kılınacak mı?

10.03.2021 09:29 | Son Güncelleme:
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Bu akşam camilerde kandil programı var mı? Camilerde toplu namaz kılınacak mı?

Bütün müslümanların heyecanla beklediği Miraç gecesi bugün. Miraç Kandili'nde İslam alemi oruç tutacak, bol bol dua edecek, küsler barışacak ve Miraç Kandili'nin değişmezi olan Miraciye dinlenecek. Miraç Kandili programları ile bilmeyenlere ve tekrar tekrar dinlemek isteyenlere Miraç hadisesi anlatılacak, Hz. Muhammed anılacak.

Miraç Kandili, Hicri takvime göre Recep ayının 27. gecesinde meydana gelen Miraç olayıdır. Miraç Kandili, İslam alemi için mübarek sayılan 4 kandil gecesinden biridir ve 3 mübarek ayda gerçekleşen 2. kandildir. Miraç Kandili'nde camiilerde kandil programları uygulanır, toplu namazlar kılınarak ibadetler yapılır.

BU AKŞAM CAMİLERDE KANDİL PROGRAMI VAR MI?

100 yılı aşkındır, her Miraç Kandili'nde Bursa'dkii Hoca Muslihiddin Camii'nde Kutbü'n Nayi Osman Dede'ye ait olan Mi'raciye okunuyordu. Bu yıl ise büyük bir değişikliğe gidildi. Bu sene Mi'raciye, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından icra edilecek ve Mi'raciye Ayafosya Camii'nin semalarında yankılanacak.

Miraç Kandili için mahalli camiilerde sınırlı sayıda katılımcı ile yatsı namazında kısa programlar yapılacak.

MİRACİYE NEDİR?

Miraciye, Hz. Muhammed'in göğe yükselişini yani Miraç hadisesini konu alan edebi eserlerdir. Genelde kaside ve mesnevi şeklinde yazılmış olan Miraciye'de coşkulu bir söylem ile didaktik özellikler hakimdir.

TELEVİZYONDA MİRAÇ KANDİLİ YAYINLARI OLACAK MI?

Pandemi sebebiyle camiilerde yapılacak Miraç Kandili programları oldukça sınırlı olacak ve bu programlara kısıtlı sayıda kişi katılabilecek.

İzmir Bilal Saygılı Camii'nde yapılan Miraç Kandili Mevlidi ise TRT'de yayınlanacak ve tüm İslam aleminin evlerini şenlendirecek. Miraç Kandili programı saat 19.30 itibariyle başlayacak.

MİRAÇ HADİSESİ NEDİR?

Recep ayının 27. gecesinde, Hz. Muhammed amcasının kızı olan Ümmü Hani'nin evindeyken Cebrail çıkagelir ve yanında Burak denen bineği getirir. Sonra Hz. Muhammed'i Miraca çağırır. Hz. Muhammed Burak'a biner ve Burak'ın ayağı yere bile dokunmadan Mekke'den Kudüs'teki Mescid - i Aksa'ya giderler. Burada, Beyt'ül Mukaddes'te bütün peygamberler Hz. Muhammed'i karşılar. Mescid - i Aksa'da namaz kılınır ve ardından Hz. Muhammed, Cebrail ile dışarı çıkar. Karşılarında bir Miraç (Manevi asansör - merdiven) bulunur. Cebrail, Hz. Muhammed'i Burak'a bindirir ve semaya yükselirler.

Semaya yükselirken gökteki bütün melekler Hz. Muhammed'i karşılar. Sonra Cennet'in her katında Hz. Muhammed farklı peygamberlerle karşılarak Cennet'in 7. katına kadar yükselir. 7. kattaki Sidret - ül Münteha'ya gelinince Cebrail, buradan sonra Hz. Muhammed'e yoldaşlık edemeyeceğini, tek başına devam etmesi gerektiğini söyler. Hz. Muhammed yoluna devam eder ve Miraç gecesinde Refref yardımı ile Allah'la görüşür.

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