Bu aylarda doğanlarla baş etmek zor! İşte en baskın karakterdeki burçlar

Astrolojiye göre bazı burçlar, doğuştan gelen güçlü karakterleriyle bulundukları ortamda hemen fark edilir. Karar almaktan çekinmeyen, kontrolü eline almayı seven ve çoğu zaman liderlik rolünü üstlenen bu kişiler, çevreleri tarafından “baskın” olarak tanımlanır.

Gökçen Kökden

Hayatınızda mutlaka vardır… Sözü geçen, ortamı yöneten ve kolay geri adım atmayan insanlar. Astrolojiye göre bu güçlü karakterlerin doğduğu burçlar belli. Gelin bu burçları detaylı bir şekilde ele alalım...

KOÇ: DOĞUŞTAN LİDER (21 Mart – 20 Nisan)

Koç burcu, zodyağın en atak ve en hızlı karar alan burçlarından biridir. Risk almaktan çekinmez, rekabeti sever ve her zaman bir adım önde olmak ister. Bu yüzden Koçlar, bulundukları ortamda çoğu zaman yön veren taraf olur. Ancak sabırsızlıkları zaman zaman ilişkilerde zorlayıcı olabilir.

ASLAN: SAHNENİN SAHİBİ (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Aslan burcu denildiğinde akla ilk gelen özellik karizma ve öz güven olur. İlgi odağı olmayı sever, takdir görmek ister ve doğal bir liderlik enerjisi taşır. Aslanlar, girdikleri ortamda fark edilmemeleri neredeyse imkansız olan burçlar arasında yer alır.

AKREP: SESSİZ AMA GÜÇLÜ (23 Ekim – 22 Kasım)

Akrep burcu dışarıdan sakin görünse de iç dünyasında oldukça güçlü bir kontrol ihtiyacı taşır. Stratejik düşünür ve kolay pes etmez. Bu özellikleriyle Akrepler, görünmeden yöneten ve etkisini derinden hissettiren karakterlerdendir.

İKİZLER: ZİHİNSEL ÜSTÜNLÜK (21 Mayıs – 21 Haziran)

İkizler burcu fiziksel değil, zihinsel üstünlüğüyle öne çıkar. Hızlı düşünür ve insanları etkileme konusunda ustadır. Bu da onları sosyal ortamlarda oldukça etkili ve yönlendirici hale getirir.

Bu burçların hepsinde ortak olan bazı özellikler dikkat çeker:

Kontrolü kaybetmekten hoşlanmazlar,
Karar almaktan çekinmezler,
Çevrelerini etkileme gücüne sahiptirler.

