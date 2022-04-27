Bu baharda para tasarrufunuza büyük yardımcı olacak mucizevi ürünler

Bahar aylarına girerken ısınan havalar sizi para harcamaya itiyor olabilir fakat devir tasarruf devri. Bazı alışkanlıklarınızı değiştirerek ve farklılaştırarak para biriktirmeniz çok da zor değil. Biz de boş durmadık ve hem ekonomik olarak rahatlamanızı hem paranızın cebinizde kalmasını sağlayacak ürünleri inceledik. Gelin, birlikte listemize göz atalım.

1. Bundera Kamp Seti sayesinde dışarıda harcayacağınız para size kalsın

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Isınan havalarla birlikte kafede soğuk kahve içmek, bahçesi olan lokantada yemek yemek gibi hayalleriniz olabilir. Ekonominizi zorlayabilecek bu faaliyetler yerine size daha iyi ve ucuz bir yöntem öneriyoruz. Bundera Masa Sandalye Seti'ni alıyorsunuz ve tüm parklar, bahçeler sizin oluyor. Harika değil mi? Katlanabilir set yırtılmalara dayanıklı kumaşı sayesinde uzun ömürlü kullanım da sunuyor. İsterseniz taşıma çantasıyla sırtınıza alıp yakındaki yeşil bir alana gidebilir ya da arabanıza atıp kamp yaparken kullanabilirsiniz. Bir masa ve iki sandalyeden oluşan set bahar aylarında kurtarıcınız olacak!

2. Parka giderken yanınıza Schafer Termos almayı unutmayın

Masa ve sandalyenizi sırtınıza aldınız ama bir eksiğiniz var. İşte kahve, çay veya soğuk içecekler taşıyabileceğiniz bir ürün önerisiyle karşınızdayız. Schafer Kitchen House Termos ile her türlü içecek rahatlıkla taşınabiliyor. Çift duvarlı çelik yapısıyla uzun süre içecekleri soğuk veya sıcak olarak muhafaza edebiliyor. 2 litrelik haznesi tüm gün yetecek kadar sıvı almaya uygun. Ergonomik ağız kısmı kullanım kolaylığı sağlıyor. Paslanmaz çelikten yapılmış gövdesiyle de uzun ömürlü kullanım sunuyor. Ayrıca kırmızı dışında tercih edebileceğiniz başka renkleri de mevcut. Hafif ve her yere taşınabilir olması da ürüne artı özellik katıyor.

3. Dripster Soğuk Kahve Ekipmanı ile kendi kahvenizi yapın

Kahve fiyatları malum ve artık her gün dışarıdan satın almak pek mümkün olmuyor. Biz de buna çözüm olarak özellikle sıcak havalarda soğuk kahve sevenlere harika bir öneriyle geldik. Dripster Soğuk Kahve Demleme Ekipmanı sayesinde kahveye harcadığınız paralar cebinize kalıyor. Şık ve kaliteli ürünü ev veya ofiste rahatlıkla kullanılabilirsiniz. Üstün performansıyla göz dolduran kahve makinesinin 500 ml hacmi bulunuyor. Üzerinde bulunan vana sistemiyle kahve aromasını ve demleme süresini ayarlamak da mümkün. Soğuk kahve sevenlerin kaçırmaması gereken ve plastik malzemeden yapılmış dayanıklı ürünün kullanımı da oldukça çok kolay.

4. Tatile gidemiyorsanız Bestway Dikdörtgen Havuz tatil havasını size getirsin

Ekonomik koşullar yüzünden çoğu kişi tatil planlarını iptal ediyor ya da hiç plan yapamıyor. Havuza gitmeye kalkmak da başka bir yük getirebiliyor. İşte Bestway Jumbo Havuz sizi bu dertlerden kurtarıyor. Mavi beyaz renklere sahip olan ürünün maksimum taşıma kapasitesi 100 kg. Yetişkin gözetimiyle çocuklar da rahatlıkla kullanabiliyor. 211 x 132 x 46 cm ebatlarında geniş alana sahip ürün üstelik fiyat olarak da çok uygun. Vinil malzemeden üretilmiş olması dayanıklılığı da beraberinde getiriyor. Sıcak havalarda vazgeçilmez eğlenceniz olabilir.

5. Pratik Karpuz Dilimleyici ile zamandan da tasarruf edin

Karpuz dilimlerken hem zorlananlara hem yenilebilecek yerleri bile çöpe atanlara bir önerimiz var. Osm Pazarlama Pratik Karpuz Dilimleyici ile meyve dilimlerken bile tasarruf edebiliyorsunuz. Ürünü karpuz yüzeyinde ileri doğru hareket ettirerek mükemmel dilimler çıkarmanız mümkün. Üstelik çok kısa sürede! Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olan ürün, gıda temasına uygun paslanmaz çelikten yapılıyor. Özel çelik gövdesi sayesinde bakteri üretmiyor ve koku yapmıyor. Keskin köşeleri olmadığı için kazalar da önlenmiş oluyor. Kullanması oldukça kolay olan ürünün fiyatı da inanılmaz uygun.

6. Paşabahçe Storemax Saklama Kabı meyvelerinizi taze tutsun

Sıcak havalarda en büyük sorunlardan biri alınan meyve ve sebzelerin hızlıca bozulması oluyor. Cebinize zarar veren bu durumla baş edebilmeniz için harika bir önerimiz var. Paşabahçe Storemax Saklama Kabı özellikle yaz aylarında meyve ve sebzelerin tazeliğini korumaya yardımcı oluyor. Kilitli kapağı sayesinde iş yerine veya pikniğe giderken çantada güvenle taşınabiliyor. Meyve, sebze dışında salata ve yemeklerinizi de uzun süre saklama kabında muhafaza etmeniz mümkün. 22 x 16 x 10 cm ebatlarıyla da geniş kullanım alanı sunuyor. Ayrıca saklama kabının camı oldukça kalın ve kırılmalara dayanıklı.

7. Yoyosa Seyahat Şişesi Seti ile şampuanınızı evden taşıyın

Tatile giderken yapılan birçok harcama oluyor. Buna bir de şampuan, krem gibi masraflar eklenince içinden çıkılmaz bir hâl alabiliyor. İşte Yoyosa Seyahat Şişesi Seti sizi bu dertlerden kurtarıyor. Hem yerden hem paradan tasarruf etmiş oluyorsunuz. Yağlar, güneş kremleri, nemlendiriciler, şampuanlar ve hatta ilaçlarınızı koymak için kullanabileceğiniz farklı boyutlarda şişelerden oluşan harika tatil seti içerisinde 11 farklı parça bulunuyor. Ayrıca parçalar yıkanarak tekrar tekrar kullanılabiliyor. Plastik malzemesi dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım da sağlıyor. İş gezileri, tatiller ve kısa seyahatlerinizin vazgeçilmezi olacağı kesin.

8. Vanish Kosla Temizleyici Sprey sayesinde ev temizliği ucuza gelsin

Havalar ısınınca ilk iş halıları ve koltukları elden geçirmek oluyor. Eski zamanlarda sokağa serilerek yıkanan halılar için şimdilerde çok para harcamak gerekiyor. Başka bir çözüm de Vanish Kosla Temizleyici Sprey alıp tüm işleri kendiniz yapmak. Tabii bu yöntem sayesinde paranız da cebinizde kalmış oluyor. Üstelik ikili sprey sayesinde hem halıları hem koltukları aynı anda temizlemeniz mümkün. Çok yorulmanıza da gerek yok. Ürün 5 ila 10 dakika içerisinde lekeleri çıkarıyor ve tertemiz yapıyor. 500 ml hacmiyle de uzun süre kullanabilirsiniz.

9. Silikon Sızdırmazlık Şeridi yazın sıcağı kışın soğuğu dışarıda tutsun

Elektrik faturalarınızı düşürerek tasarruf etmenize yardımcı olacak bir öneriyle daha karşınızdayız. Silikon Sızdırmazlık Şeridi kapı ve pencere boşluklarından kaynaklanan sorunları ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor. Ses yalıtımı bile sağlayan harika ürünle elektrik ve doğal gaz harcamalarınız da büyük oranda azalıyor. Konforlu ve sessiz ortam sevenler için de oldukça ideal. Yüksek kaliteli silikon kauçuk malzemesiyle aşırı sıcaklara karşı bile dayanıklılık sağlıyor. Bahçe kapısı ve pencerelerden gelen tozları önlemekte çok işe yarıyor. Sürgülü kapılar ve pencereler için kullanılabiliyor. 5 metre boyundaki bandı keserek ebatlarını kendiniz ayarlayabilir ve kolaylıkla monte edebilirsiniz.

10. Beurer Valiz Terazisi ile bavulunuzu kontrol altında tutun

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Eğer uçakla tatile çıkıyorsanız bagaj ağırlıkları korkulu rüyanız olabilir. Yanlış hesaplanan ağırlıklar ek ücret ödemek veya valizi açıp baştan yerleştirmek gibi krizlere sebep olabiliyor. Beurer Bagaj Terazisi sizi bu kâbustan kurtarabilecek harika bir ürün. Özellikle sık seyahat edenlerin mutlaka elinin altında bulunması gerekiyor. Küçük boyutu sayesinde rahatlıkla yanınızda taşıyabilirsiniz. Sabitleme kayışı da yanında geliyor ve 40 kg’a kadar rahatlıkla ölçüm yapabiliyor. LCD ekranı mavi aydınlatmalı ve oldukça okunaklı. Yan kısmında bavulunuzu ölçmek için kullanabileceğiniz şerit metresi bulunuyor.