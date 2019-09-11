Bu beklenmedik 5 değişiklik menopozdan kaynaklanıyor olabilir

Menopozun bu beş değişiklikten de sorumlu olabileceğini bilmiyorduk.

ALERJİLER

Evinizde yıllardır evcil hayvan beslemiş olabilir hiçbir alerjik bir durum göstermemiş olabilirsiniz. Ancak hayvanınızın etrafınızda dolaşmasıyla bile hapşırmaya başlıyorsanız bu menopozun bir etkisi olabilir. Hormonal dalgalanmalar vücudunuzdaki histamin seviyesinde ani bir yükselmeye neden olabilir. Bu size alerji semptomları yaşatır. Dahası, histamin seviyesindeki bu yükseliş, zaten sahip olduğunuz alerjileri de artırabilir.

SES DEĞİŞİKLİĞİ

Menopoz ses tellerinizi daha esnek hale getirebilir. Bu etkiyi çoğunlukla şarkıcılar daha iyi hisseder. Önceden çıkabildikleri yüksek notalara menopoza girdikten sonra ulaşamayabilirler. Ayrıca, ses telleriniz daha kolay yorulur, bu da kısık sesli olmanıza neden olabilir.

KOKU ALMA DUYUSU

Geçmişte lavanta kokusunu seviyor ancak şimdi koklamaaya dayanamıyo musunuz? Bu menopozunuzdan dolayı olabilir. Vücudunuzdaki hormonal dalgalanmalar koku algınızı değiştirebilir. Bu, lavanta gibi bir şeyin kokusunu bile menopoz öncesi ve sonrasında tamamen farklı bir şeye dönüştürebilir. Menopoz sırasında kendi vücut kokunuz bile değişebilir.