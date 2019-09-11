KADIN

Bu beklenmedik 5 değişiklik menopozdan kaynaklanıyor olabilir

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 11.09.2019 09:58 | Son Güncelleme

Sıcak basmaları, ekstra kilolar ve uykusuz geceler... Menopoz evresi hormon değişimi nedeniyle çoğu kadın için oldukça rahatsız edicidir. Şimdi okuyacağınız 5 değişiklik başka bir sağlık sorunundan da kaynaklanabilir ancak bu etkiler menopoza da bağlı olabilir.

Menopozun bu beş değişiklikten de sorumlu olabileceğini bilmiyorduk.

ALERJİLER

Evinizde yıllardır evcil hayvan beslemiş olabilir hiçbir alerjik bir durum göstermemiş olabilirsiniz. Ancak hayvanınızın etrafınızda dolaşmasıyla bile hapşırmaya başlıyorsanız bu menopozun bir etkisi olabilir. Hormonal dalgalanmalar vücudunuzdaki histamin seviyesinde ani bir yükselmeye neden olabilir. Bu size alerji semptomları yaşatır. Dahası, histamin seviyesindeki bu yükseliş, zaten sahip olduğunuz alerjileri de artırabilir.

SES DEĞİŞİKLİĞİ

Menopoz ses tellerinizi daha esnek hale getirebilir. Bu etkiyi çoğunlukla şarkıcılar daha iyi hisseder. Önceden çıkabildikleri yüksek notalara menopoza girdikten sonra ulaşamayabilirler. Ayrıca, ses telleriniz daha kolay yorulur, bu da kısık sesli olmanıza neden olabilir.

KOKU ALMA DUYUSU

Geçmişte lavanta kokusunu seviyor ancak şimdi koklamaaya dayanamıyo musunuz? Bu menopozunuzdan dolayı olabilir. Vücudunuzdaki hormonal dalgalanmalar koku algınızı değiştirebilir. Bu, lavanta gibi bir şeyin kokusunu bile menopoz öncesi ve sonrasında tamamen farklı bir şeye dönüştürebilir. Menopoz sırasında kendi vücut kokunuz bile değişebilir.

FARKLI TAT ALGISI

Koku duyunuz gibi, menopozdan dolayı tat duyunuz da değişebilir. Garip yemeklere istek duyabilirsiniz. Örneğin regl döneminiz boyunca çikolata yerken, menopoz döneminde turşu yeme isteği geliştirebilirsiniz. Genel olarak tat alma duyunuz da değişebilir. Daha önce lezzetli olduğunu düşündüğünüz şeyler, şimdi size tatsız gelebilir. Diğer şeylerin yanı sıra, bunun nedeni daha az tükürük üretmenizdir. Tükürük, yiyeceğinizin tadına bakmanıza yardımcı olur. Tükürüğün az olması daha önce yediğiniz bir şeyin şimdi farlı olmasını sağlayabilir.

ZAYIF MESANE

Menopoz döneminde kadınların üriner enfeksiyon (İdrar yolu enfeksiyonu) geçirme şansı daha yüksektir. Ek olarak, menopozun inkontinansta (idrar kaçırma) ve mesaneye bağlı diğer problemlerde önemli bir rol oynadığını gösteren işaretler vardır. Ancak, bu sadece menopozdan değil, yaştan da kaynaklanabilir. Yaşlandıkça daha fazla östrojen üretmeye başlarsınız, bu da kas dokunuzun daha hızlı yaşlanmasına neden olur. Bu pelvik instabiliteye (kemik yapıyı destekleyen bağların zayıflaması) ve dolayısıyla mesaneye bağlı sorunlara neden olur.

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menopoz etkileri menopoz

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