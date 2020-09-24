Bu belirtiler varsa hemen doktora görünün! Kadınlarda geç yumurtalamanın 6 nedeni

Amerikan Ulusal Diyabet Sindirim ve Böbrek Hastalıkları Enstitüsü'ne (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases - NIDDK) göre, vücut yeterli tiroid hormonu üretmediğinde hipotiroidizm yani yetersiz tiroid oluşur. Hipotiroidizm menstrüasyonu (kadınların üreme hormonlarının aylık hormonal döngüleri) etkileyebilir, hatta yumurtlamayı engelleyebilir. Kadınların hipotirodizmi geliştirme olasılığı erkeklerden çok daha fazladır.

Tedavi seçenekleri arasında ilaç tedavisi, kilo verilmesi ve diğer yaşam tarzı değişiklikleri bulunur.

-Yüz kıllarına veya şiddetli sivilceye neden olabilen yüksek düzeyde erkeklik hormonu,

PKOS'un belirtileri ve semptomları şunları içerir:

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Kalay, kadınlarda geç yumurtalamanın nedenleri hakkında şu bilgileri verdi:

Bebek emzirmek yumurtlamayı durdurduğundan, bazı kadınlar bunu bir doğum kontrol yöntemi olarak kullanır. Ancak bu aslında tam anlamıyla etkili değildir. Bu yöntemi izleyenlerin yaklaşık yüzde 2'si doğumdan sonraki 6 ay içinde hamile kalmaktadır.

Bir kişi yalnızca emzirdiğinde, vücut doğal olarak regl döneminin gerçekleşmesini ve yumurtlamayı durdurur.

-Kanser gibi kronik veya ölümcül hastalık

Aşırı derecede fiziksel veya duygusal stres yaşayan kişilerin yumurtlaması durabilir veya başka regl dönemi değişiklikleri yaşayabilir. Aşırı stres kaynağı olabilecek örnekler şunları içermektedir:

2012 yılında 394 infertil (kısır) kadın üzerinde yapılan bir çalışmada, çalışmaya katılan kadınların yüzde 23.9'unda hipotiroidizm bulunuyordu. Tedaviden sonra, bu kadınların yüzde 76.6'sı 1 yıl içinde hamile kaldı.

Normal regl kanaması ve yumurtlama genellikle, kişi emzirmeyi bitirdiğinde veya bebekleri katı yiyeceklere başladığında ve emzirmeye daha az sıklıkla başladığında devam edecektir.

HİPERPROLAKTİNEMİ

Journal of Human Reproductive Sciences'da 2013 yılında yayınlanan bir makaleye göre, hiperprolaktinemi, geç veya gözden kaçan yumurtlamanın nadir nedenleri arasında yer alır. Hiperprolaktinemi; kadın vücudunda anne sütü üretimini uyaran bir hormon olan prolaktinin normalden daha yüksek seviyelerde üretildiği zaman ortaya çıkar.

Hiperprolaktinemi ayrıca iyi huylu bir beyin tümöründen veya bazı ilaçların kullanımından da kaynaklanabilir.

İLAÇLAR / UYUŞTURUCULAR

Bazı ilaçlar ve uyuşturucular yumurtlamayı önleyebilir. Journal of Women’s Health'e göre esrarın yumurtlama bozukluğuyla bir ilişkisi olabilir.

Bununla birlikte, belirli ilaçların ve maddelerin yumurtlama üzerindeki etkisine yönelik araştırmalar devam etmektedir ve araştırmacıların herhangi bir bağlantıyı doğrulamak için daha fazla araştırma yapmaları gerekmektedir.

Bu maddelerin kullanımını durdurmak veya alternatif bir ilaca geçmek yumurtlamayı düzenlemeye yardımcı olabilir. Ancak bireyler, doktorları ile görüşmeden ilaçları bırakmamalı veya değiştirmemelidir.