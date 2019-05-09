Bu bir erkek! Annenin sürpriz reaksiyonunu gösteren doğum fotoğrafı viral oldu

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde annenin yeni doğmuş bebeğine verdiği tepki viral oldu.

Haftalar önce girdiği ultrasonun sonuçlarını, bir zarfa koydurup eşi ile birlikte çıktıkları akşam yemeğinde açan ve sonucu öğrenen çift yeniden bir kız çocuğuna sahip olacaklarını öğrendi.

Bu sonuca göre hazırlıklarını yapmaya başlayan ve kız çocuklarının adına dahi karar veren çift, bebeklerinin odasını da tamamladı. Doğum için hastaneye giden çift, bu anları fotoğraflaması için doğum fotoğrafçısı Lauren Jolly’i de hastaneye davet etti.

Nancy Ray’in kocası Will, grip olduğu için doğumhaneye alınmazken Nancy ve fotoğrafçıları doktorlarla birlikte ameliyata girdi. Başarılı bir doğum gerçekleştiren Nancy’nin doğumunu haber haline getiren her şey ise bu aşamadan sonra yaşandı.

Yenidoğan bebeğin kordonunun kesilmek üzere olduğu anda bebeği çevirince kucağında bir erkek bebek olduğunu farkeden anne büyük şaşkınlık yaşadı, fotoğraf karelerine yansıyan bu kareler kısa sürede viral oldu.

Yaşadığı şaşkınlık karşısında adeta şoke olan anne, 1 ve 3 yaşlarında 2 kız çocuğu sahibi olduklarını bir erkek bebeğe sahip olmanın kendilerini aşırı mutlu ettiğini söyledi.

Kendilerini şoke eden bu hataya kızmadıklarını anlatan anne, yaşanan durumun kendileri için harika bir hikayeye dönüştüğünü belirtti.

