Bu burçlar en tehlikelisi! İşte sinirlenince başka birine dönüşen burçlar

Kişilik olarak da sinirli yapıya sahip bu burçlarla tartışmayı noktalamak imkansız! Çünkü onlar sinirlendiklerinde başka birine dönüşüyor ve gözleri hiçbir şey görmüyor.

KOÇ BURCU

Çok kolay sinirlenen koç burçları özellikle engellendiklerini hissettiklerinde deliye dönerler. Bir şeyin olmasını istediklerinde hızlıca gerçekleşmesini isterler. Koç burçlarına hayır demek ve sebebini belirtmemek, onları daha fazla kızdırır ve koç burçları sinirlendiğinde sesini yükseltir.

BAŞAK BURCU

Konu temizlik ve düzen olduğunda Başak burçları oldukça titizdir. Genel olarak sakin bir yapıya sahip olan başak burçları, kurdukları düzen bozulduğunda sinirlenir. Ayrıca ortamdaki en zeki kişi olmayı da severler. Eğer hatalarını yüzüne vurursanız başka birine dönüşürler.

ASLAN BURCU

Anlaşılmadığını hisseden aslan burcu kısa sürede sinirlenir. Kalabalık ortamda odak noktası olmayı seven aslan burcu, gücü ve kontrol duygusunu hissedemediğinde agresifleşebilir.



