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  4. Bu camiye 3 yıldır imam atanamadı! Sebebi şaşkına çevirdi

Bu camiye 3 yıldır imam atanamadı! Sebebi şaşkına çevirdi

16.04.2023 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’ın Baskil ilçesinde Şefkat Mahallesi'nde yaşayanlar 3 yıl önce giden imamın ardından yeni imamın gelmediğini belirterek, atama istedi. İlçe Müftüsü Hüseyin Çakır, lojmanı olmadığı için kimsenin Şefkat Mahallesi Camisi’ni tercih etmediğini ve o yüzden imam atanamadığını söyledi.

Bu camiye 3 yıldır imam atanamadı! Sebebi şaşkına çevirdi

Baskil ilçesi Şefkat Mahallesi’ndeki camiye, 3 yıl önce ayrılan imamın ardından yeni imam atanmadı. Mahalleli camide cuma ve teravih namazı kılamadıklarını belirterek bir an önce imam atanmasını istiyor.

Mahalle halkından Mehmet Özcan Özen, “Bu konuda başvurularımız oldu. Lojman olmamasından bahsediliyor. Bu cami yaklaşık 70 senedir var. Şimdiye kadar iki görevlisi vardı. Yine lojman yoktu, yine beş vakit namaz kılınıyordu” dedi.

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İlçe Müftüsü Hüseyin Çakır, önceki imamın dilekçe vererek, hizmetli bölümüne geçtiğini, her ay Şefkatli Camisi için askıya çıkıldığını, lojman olmaması nedeniyle tercih edilmediği için camiye atama yapamadıklarını söyledi.

(DHA)

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İmam Elazığ cami

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