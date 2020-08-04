Bu çift, dünyayı çıplak dolaşıyor

12 yıl önce sosyal nudizmi denemeye başlayan Belçikalı çift Nick ve Lins, artık tam zamanlı olarak çıplak. Üstelik dünyayı gezen ikili deneyimlerini Instagram hesaplarından paylaşıyor. Bu gönderiyi Instagram'da gör Naked Wanderings | Nick & Lins (@n_wanderings)'in paylaştığı bir gönderi ( 31 May, 2020, 9:18öö PDT ) Instagram sayfaları üzerinden deneyimlerini paylaşarak, nudizmi merak eden insanlara da ışık tutmayı amaçlayan çiftin karşılaştığı en büyük sorulardan biri “Nudizme nasıl girilir?” sorusu. Nick ve Lins’in hikayesi ise, Lins’in bir sağlık merkezinden aldığı broşürle başladı. Lins, en hoş yerlerin kıyafet politikası olmayan yerler olduğunu fark etti. Bu gönderiyi Instagram'da gör Naked Wanderings | Nick & Lins (@n_wanderings)'in paylaştığı bir gönderi ( 16 Haz, 2020, 10:48öö PDT ) Çıplak girilen sağlık merkezlerinden birine ilk gidiş deneyimini anlatan çift “Bu tür yerlerde ne olduğuna dair fazla bilgimiz yoktu, bizi neyin beklediğini bilmiyorduk. Arabamızı park etmek için girdiğimiz park yerinde yaklaşık 50 tane daha araba vardı. O an fark ettik ki, hayatımızda hiç görmediğimiz kadar çıplak insan görmek üzereydik ve çok sayıda insan da bizi çıplak görecekti. Korkutucu bir düşünce” dedi. Başlarına gelebilecekleri tahmin etmeye çalışan çiftin aklına ilk olarak kötü bir deneyim yaşama ihtimali gelse de, ikili cesaretlerini toplayıp denemeye karar verdiklerini söyledi. İçeri girdiklerinde ise kimse onlara bakmıyordu ve kendilerini rahatsız edecek herhangi bir davranışla karşılaşmadıklarını gördüler.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Naked Wanderings | Nick & Lins (@n_wanderings)'in paylaştığı bir gönderi ( 19 Şub, 2020, 9:21öö PST ) Nudist sağlık merkezini düzenli olarak ziyaret etmeye başlayan çift, birkaç yıl sonra Lüksemburg’daki bir nudist kampına katılmaya karar verdi. İlk kamplarında acemiliklerinden dolayı ufak tefek talihsizlikler yaşadığını söyleyen çift “Kamp alanına vardığımızda gün ortasıydı ve elbettte herkes çıplaktı. Uyum sağlamak için arabamızda olabildiğince hızlı bir şekilde kıyafetlerimizi çıkardık. Ama henüz çadırımızı kurmamıştık. Diğer kampçıların yanında çıplak bir şekilde çadır kurmak kolay değildi, ama nihayet bittiğinde yanımıza başka bir çift geldi. Çadırlarını kurdular ve sonra soyundular. Kuralları bilmediğiniz zaman böyle tuhaf durumlar içine düşebiliyorsunuz, ama en azından anlatacak eğlenceli bir hikayemiz oldu” dedi. Bu gönderiyi Instagram'da gör Naked Wanderings | Nick & Lins (@n_wanderings)'in paylaştığı bir gönderi ( 12 Kas, 2019, 6:16öö PST ) Naturizm ya da diğer adıyla nudizm hakkında daha çok bilgi sahibi olmak isteyen çift, konuyla iilgili araştırma yapsa da, yeterli bilginin internette olmadığını fark etti. Çift, bunun üzerine naturizmin sadece hippiler veya yaşlı kadınlar için değil herkesin sevebileceği bir yaşam tarzı olduğunu göstermek için Naked Wanderings isimli Instagram hesabını açtılar.

Natuizm ve seyahat tutkusunu birleştiren çift, naturist gezginler için bir rehber niteliği taşıyan sayfalarında deneyimlerini paylaşmaya başladı.