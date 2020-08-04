Bu çift, dünyayı çıplak dolaşıyor

12 yıl önce sosyal nudizmi denemeye başlayan Belçikalı çift Nick ve Lins, artık tam zamanlı olarak çıplak. Üstelik dünyayı gezen ikili deneyimlerini Instagram hesaplarından paylaşıyor.
Instagram sayfaları üzerinden deneyimlerini paylaşarak, nudizmi merak eden insanlara da ışık tutmayı amaçlayan çiftin karşılaştığı en büyük sorulardan biri “Nudizme nasıl girilir?” sorusu. Nick ve Lins’in hikayesi ise, Lins’in bir sağlık merkezinden aldığı broşürle başladı. Lins, en hoş yerlerin kıyafet politikası olmayan yerler olduğunu fark etti.
Çıplak girilen sağlık merkezlerinden birine ilk gidiş deneyimini anlatan çift “Bu tür yerlerde ne olduğuna dair fazla bilgimiz yoktu, bizi neyin beklediğini bilmiyorduk. Arabamızı park etmek için girdiğimiz park yerinde yaklaşık 50 tane daha araba vardı. O an fark ettik ki, hayatımızda hiç görmediğimiz kadar çıplak insan görmek üzereydik ve çok sayıda insan da bizi çıplak görecekti. Korkutucu bir düşünce” dedi.
Başlarına gelebilecekleri tahmin etmeye çalışan çiftin aklına ilk olarak kötü bir deneyim yaşama ihtimali gelse de, ikili cesaretlerini toplayıp denemeye karar verdiklerini söyledi. İçeri girdiklerinde ise kimse onlara bakmıyordu ve kendilerini rahatsız edecek herhangi bir davranışla karşılaşmadıklarını gördüler.
Nudist sağlık merkezini düzenli olarak ziyaret etmeye başlayan çift, birkaç yıl sonra Lüksemburg’daki bir nudist kampına katılmaya karar verdi. İlk kamplarında acemiliklerinden dolayı ufak tefek talihsizlikler yaşadığını söyleyen çift “Kamp alanına vardığımızda gün ortasıydı ve elbettte herkes çıplaktı. Uyum sağlamak için arabamızda olabildiğince hızlı bir şekilde kıyafetlerimizi çıkardık. Ama henüz çadırımızı kurmamıştık. Diğer kampçıların yanında çıplak bir şekilde çadır kurmak kolay değildi, ama nihayet bittiğinde yanımıza başka bir çift geldi. Çadırlarını kurdular ve sonra soyundular. Kuralları bilmediğiniz zaman böyle tuhaf durumlar içine düşebiliyorsunuz, ama en azından anlatacak eğlenceli bir hikayemiz oldu” dedi.
Naturizm ya da diğer adıyla nudizm hakkında daha çok bilgi sahibi olmak isteyen çift, konuyla iilgili araştırma yapsa da, yeterli bilginin internette olmadığını fark etti. Çift, bunun üzerine naturizmin sadece hippiler veya yaşlı kadınlar için değil herkesin sevebileceği bir yaşam tarzı olduğunu göstermek için Naked Wanderings isimli Instagram hesabını açtılar.
Natuizm ve seyahat tutkusunu birleştiren çift, naturist gezginler için bir rehber niteliği taşıyan sayfalarında deneyimlerini paylaşmaya başladı.
Çıplak gezmekle ilgili en önemli şeyin zihinsel ve fiziksel rahatlık olduğuna dikkat çeken çift “Kıyafetsiz olmak çok kolay. Ne giyeceğini düşünmemek de çok rahatlatıcı. Çıplak yüzmek ise çok özgürleştirici. Bizim çıplak yüzmemize izin vermeyen bir havuza gidebileceğimizi hiç sanmıyorum. Bu rahatlık sadece yüzerken değil, çıkınca da dakikalar içinde kuruyorsunuz” dedi.
Nudist bir seyahat bloggerı olan çift hayatlarının çoğunu çıplak geçiriyor. Ancak hayatları bundan ibaret değil. Giysilerden nefret etmeyen çift, eğer giyinmelerini gerektiren bir durum yoksa çıplak dolaşmayı tercih ediyor.
Yolculukları boyunca naturalizmin dünyada nasıl yaşandığını keşfeden çifte göre çıplaklık ABD, Güney Amerika ve Avrupa’da yaşlı nesiller arasında daha yaygın.
Daha genç nesillerin çıplaklığı devam ettirmediği takdirde nudizmin kaybolacağını fark eden çift gençleri çekemediği için kapanan çok sayıda tatil köyü ve kulüp olduğunu söylüyor. Ancak buna rağmen son zamanlarda giderek artan sayıda mekan gençleri bir fırsat olarak görerek, gençler için cazip olabilecek nudist etkinlikler düzenliyor.
Bloga başladıklarından bu yana çok sayıda yorum ve mesaj aldıklarını söyleyen Nick ve Lins, yaşıtlarının nudizmle kendileri sayesinde tanıştığını belirterek “Böyle bir adım atmadan önce, başkasının deneyimlerine başvurmak işleri kolaylaştırır. Nudist olmaya karar veren ve blogumuzu okuyanlar giysilerini çıkarmadan önce çadırlarını kurmaları gerektiğini artık biliyorlar” dedi.
Araştırma yapmanın bu deneyime hazırlanırken önemli olduğunu vurgulayan çift, “Zor bir dünyada yaşıyoruz. Hepimiz deneyimlerden, yapmak istediklerimizden ve konfor alanlarımızdan çıkmaktan söz ediyoruz. Naturizmde bu üçü de var. Sizi konfor alanından çıkaran bir deneyim ve ölmeden önce yapılacak listesinin güzel bir maddesi. Eğer hoşlanmazsanız en azından denemiş ve neye benzediğini görmüş olursunuz” dedi.