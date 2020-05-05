Bu cilt bakım rutinini 40 yaşından önce mutlaka uygulayın! Boyun ve göz çevresi...

Stres, günlük yaşam telaşı veya ilerleyen yaş nedeniyle cildinizde hasarlar meydana gelebilir. Özellikle 40 yaş sonrasında ince çizgiler ve cilt lekeleri, pek çok kadının muzdarip olduğu bir konudur. Büyüme hormonu yavaşlamaya başladığında, cilt kendini onarmakta zorlanabilir. Bu nedenle ekstra cilt bakımına ihtiyaç duyarsınız. Güzelliğinizi uzun yıllar boyunca korumak ve bakımlı görünmek için cildinizi ihmal etmemelisiniz. Unutmayın ki, cildinizi ciddiye almanın tam zamanı 40 yaş öncesidir. MAKYAJ YAPMAKTAN KORKMAYIN! Birçok kadın cildinin nefes almasını sağlamak için her gün makyaj yapmaktan kaçınır, aslında makyaj cildinizi korumaya yardım eder. Çoğu insan yeterli düzeyde güneş koruyucu kullanmaz. UV hasarı erken yaşlanmanın bir numaralı nedenidir. Makyaj öncesinde güneş koruyucusu kullanıp üzerine makyajınızı yaptığınız zaman UV ışınına karşı yüksek oranda korunmuş olursunuz. Bununla birlikte, makyajın cilt gözeneklerinize dolacağını düşünüyorsanız cilt tipinize uygun olan makyaj malzemeleri kullandığınız sürece hiçbir problemle karşılaşmazsınız.

BOYNUNUZU İHMAL ETMEYİN İlerleyen yaşla birlikte boynu tedavi etmek daha önemli hale gelir. Çünkü boyun bölgesi deformasyona, cilt sarkmalarına ve kırışıklıklara meyilli bir alandır. Hassas bölge olan boynunuzu ihmal etmemeye özen gösterin. Nemlendiriciyi yüzünüzden boynunuza kadar sürmek yeterli değildir. Ek olarak güneş koruyucu ürünler de kullanmalısınız. Boynunuzun yumuşak, pürüzsüz ve hasarsız görünmesini sağlamak için cilt tipinizle uyumlu olan bir nemlendirici ve güneş kremini düzenli olarak kullanmalısınız. GÖZ ÇEVRENİZE İYİ BAKIN Göz bölgesinde hemen hemen hiç yağ bezi yoktur. Bu yüzden yaşlanma belirtileri gösteren ilk alanlardan biri de göz çevresidir. Bu alanı, iyi formüle edilmiş bir göz kremi ile korumalısınız. CİLT TİPİNİZE UYGUN OLAN MAKYAJ TEMİZLEME ÜRÜNLERİ TERCİH EDİN 20’li yaşların başında makyajınızı çıkarmayı pek önemsemediniz, 20’li yaşların sonlarında makyaj silmeye başladınız. Ama artık ciddileşme zamanı geldi. Cildinize iyi davranmanın bir başka yolu da yatmadan önce makyajınızı silmektir. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli ayrıntı ise cilt tipinizle uyumlu olan makyaj temizleme malzemelerini kullanmanız gerektiğidir. Makyaj temizleme mendilleri ve solüsyonlar ile cildinizi en iyi şekilde temizlediğinizden emin olmalısınız.