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Bu da oldu! Vajinaya yerleştirilen bu aletle anne karnındaki bebeklere müzik dinletilebiliyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 18.04.2019 16:08 | Son Güncelleme

Hamile kadınlar şimdi de doğmamış bebeklerine müzik dinletebilmek için vajinalarına tampon şeklinde hoparlör koyuyor. Böylece doğmamış bebekleri müzik dinleyebiliyor!

Bu da oldu! Vajinaya yerleştirilen bu aletle anne karnındaki bebeklere müzik dinletilebiliyor

Yeşim yumurtalarını unutun, kadınlar şimdi vajinalarına yerleştirmek için tampon şeklinde hoparlörler satın alıyor. Music In Baby adlı bir şirket 150 dolara sattığı Babypod cihazıyla anne karnındaki bebeklere müzik dinletilebileceğini iddia ediyor.

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Music In Baby adlı şirket 150 dolara sattığı Babypod cihazının, doğmamış bebeklere "bizim gibi sesleri algılamasına" yardım etmek için tampon şeklinde bir hoparlör tasarladı. Vajinaya yerleştirilmesinin nedeni de, anne karnındaki bebeğin dışardaki sesleri daha iyi duyabilmesiymiş.

Jinekolog Dr. Donnica Moore, ''Bir fetüs için çok yüksek bir ses veya desibel seviyesi olup olmadığını bilmiyoruz. Belki de vücudumuzun bu şekilde donatılmamasının bir nedeni vardır'' diye konuşuyor.

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Resimde gördüğünüz özel kılıfında gelen BabyPod'un kulaklık girişini bir müzik çalara ya da akıllı telefonunuza takarak hoparlör olan minik kısmını ise tampon gibi vajinaya yerleştirilmesi gerekiyor. Daha sonra akıllı telefonunuzdaki BabyPod uygulamasıyla beraber ücretsiz olan ilk listeyi ya da kendi ses kaydınızı oluşturarak bebeğinize dinletebiliyorsunuz. Aygıtı çıkarmanız gerektiği zaman ise hafifçe çekmeniz yeterli ibaresi bulunuyor.

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Şirket adına konuşma yapan yönetici yaptığı açıklamada, ''1000'den fazla hasta ile yapılan klinik araştırma sonunda, cihazın fetüsler için güvenli olduğu netlik kazandı. Babypod'un yaydığı sesin şiddeti, düşük tondaki bir sohbete benziyor ve bir kontrol sistemine sahip, böylece fetal kulağa zarar vermeyen bu seviyeyi geçemez'' ifadelerinde bulundu.

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Cihazın gebeliğin 16. haftasından başlayarak günde 10 ila 20 dakika boyunca kullanılabileceği belirtiliyor. Bebeklerin, doğmadan önce müzik dinlemekten fayda sağladığına dair bir kanıt ise yok.


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Anahtar Kelimeler:
Babypod Music In Baby

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