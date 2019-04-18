Bu da oldu! Vajinaya yerleştirilen bu aletle anne karnındaki bebeklere müzik dinletilebiliyor

Yeşim yumurtalarını unutun, kadınlar şimdi vajinalarına yerleştirmek için tampon şeklinde hoparlörler satın alıyor. Music In Baby adlı bir şirket 150 dolara sattığı Babypod cihazıyla anne karnındaki bebeklere müzik dinletilebileceğini iddia ediyor.

Music In Baby adlı şirket 150 dolara sattığı Babypod cihazının, doğmamış bebeklere "bizim gibi sesleri algılamasına" yardım etmek için tampon şeklinde bir hoparlör tasarladı. Vajinaya yerleştirilmesinin nedeni de, anne karnındaki bebeğin dışardaki sesleri daha iyi duyabilmesiymiş.

Jinekolog Dr. Donnica Moore, ''Bir fetüs için çok yüksek bir ses veya desibel seviyesi olup olmadığını bilmiyoruz. Belki de vücudumuzun bu şekilde donatılmamasının bir nedeni vardır'' diye konuşuyor.

Resimde gördüğünüz özel kılıfında gelen BabyPod'un kulaklık girişini bir müzik çalara ya da akıllı telefonunuza takarak hoparlör olan minik kısmını ise tampon gibi vajinaya yerleştirilmesi gerekiyor. Daha sonra akıllı telefonunuzdaki BabyPod uygulamasıyla beraber ücretsiz olan ilk listeyi ya da kendi ses kaydınızı oluşturarak bebeğinize dinletebiliyorsunuz. Aygıtı çıkarmanız gerektiği zaman ise hafifçe çekmeniz yeterli ibaresi bulunuyor.