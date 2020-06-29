Bu detayları öğrenmeden sakın yatak almayın! Pişman olabilirsiniz...

Yaşamın üçte biri uykuda geçer. Bu yüzden yeni bir yatak alırken bazı faktörleri göz önünde bulundurmalısınız. Yanlış yatak seçimi kas ve sırt ağrısına, yetersiz uykuya ve gün boyu enerjisiz kalmanıza neden olabilir. İhtiyaçlarınıza uygun yatağı bulmak için aşağıdaki önerileri inceleyebilirsiniz.

KONFORA ODAKLANIN

Dikkate almanız gereken en önemli şey konfor seviyeniz. En pahalı yatağı satın alsanız bile, üzerinde rahat değilseniz kaliteli uyku deneyimi yaşamanız oldukça zor. Rahat yatak bulmak için yatağın üretiminde kullanılan malzemeler, yatağın boyutu ve türüne göz atmalısınız.

HERKES İÇİN İYİ OLAN SİZE UYGUN OLMAYABİLİR

Kendiniz için en iyi olan yatağı arayın. Başkaları için uygun olan yatak, sizi rahat ettirmeyebilir. Bu nedenle herkes tarafından önerilen yatağı değil, ihtiyacınızı karşılayacak ürünü satın almalısınız.

YATAĞINIZ DOĞRU BOYUTTA OLMALI

Dar bir yatakta kendinizi sıkışmış gibi hissedersiniz. Vücut ölçüleriniz ile uyumlu olan bir yatak sizin için ideal seçenektir. Yatağınızda fazladan alan kalması hoşunuza gidiyorsa vücut ölçülerinizden daha büyük boyutlu olan ürünü seçebilirsiniz.