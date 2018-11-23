Bu doğal çözümler sayesinde et benlerinizden kurtulacaksınız

Bu ev ilaçlarını denemeden önce aile doktorunuzu veya dermatoloğunuzu ziyaret etmeyi unutmayın. Et benleri şüpheli görünebilir doktorunuz önlem olarak biyopsi yapabilir.

En çok kadınlar dert ediyor! İşte et benlerini düşürmenin yolları

ELMA SİRKESİ Harika bir salata sosu olmasının yanı sıra, elma sirkesi birçok sağlık yararına sahiptir. Doğal olarak asidiktir ve cilt dokusunun kırılmasına yardımcı olur ve sonunda et beninin düşmesini sağlar. Küçük bir pamuğa elma sirkesi sürün fazla suyunu sıkın. Et benine yerleştitin. Üstüne bantla ssabitleyin ve bir gece bekletin. Et beni koyulaşana ve düşene dek işlemi günlük olarak tekrarlayon.

ÇAY AĞACI YAĞI % 100 çay ağacı yağı antimikrobiyal, antifungal ve antiviral özelliklere sahiptir. Cilt üzerinde kullanmak ve uygulamak basittir. Etkilenen bölgeyi temizleyin. Pamuklu ped üzerine 3 damla çay ağacı yağı sürün. Ve etkilenen bölgeye uygulayın. Daha iyi sonuç için günde 3-4 kez tekrarlayın.

KEKİK YAĞI VE HİNDİSTANCEVİZİ YAĞI Kekik yağı, doğal bir antimikrobiyal ve antimelanomik bir ilaçtır. Hindistan cevizi yağı, güçlü antibakteriyel özellikleri sayesinde siğillerin tedavisinde yaygın olarak kullanılan lorik asitle doludur. 4-5 damla hindistancevizi yağı ile 2-3 damla kekik yağı ile karıştırın. Karışımı bir pamuklu çubuk üzerine koyun ve bir et beni üzerine uygulayın. Et beni koyulaşana dek ve kuruya dek günde 2-3 kez tekrarlayın.

LİMON SUYU Limon suyu, sitrik asit bakımından zengindir, bu da ölü hücreleri uzaklaştırmaya ve et benleri düşürmeye yardımcı olur. Etkilenen bölgeyi temizleyin. Doğrudan pamuklu bir ped üzerine biraz taze limon suyu sıkın. Günde 2-3 kez cilde uygulayın.

ALOE VERA SUYU Aloe vera, anti-oksidan ve yara iyileştirici özellikleri ile bilinir. Et benlerinden kurtulmanıza ve cildin hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olur. Etkilenen bölgeyi temizleyin. Biraz aloe vera suyu veya jel alın. Birkaç dakika et benine masaj yapın. Günde 2-3 kez tekrarlayın.

EZİLMİŞ SARIMSAK Sarımsak et benlerine karşı doğal bir antimikrobiyal ve antifungal bir ilaçtır. Tatsız kokabilir, ancak birkaç günlük tedaviden sonra cildiniz pürüzsüz olacaktır. Bir macun içine 2-3taze sarımsak ezin. Bu karışımı pamuğa sürün. Bir bandajla sarın. Ve gece boyucna bekletin. 2-3 kez tekrarlayın.