Bu doğal çözümler sayesinde et benlerinizden kurtulacaksınız

Bu ev ilaçlarını denemeden önce aile doktorunuzu veya dermatoloğunuzu ziyaret etmeyi unutmayın. Et benleri şüpheli görünebilir doktorunuz önlem olarak biyopsi yapabilir.

ELMA SİRKESİ

Harika bir salata sosu olmasının yanı sıra, elma sirkesi birçok sağlık yararına sahiptir. Doğal olarak asidiktir ve cilt dokusunun kırılmasına yardımcı olur ve sonunda et beninin düşmesini sağlar. Küçük bir pamuğa elma sirkesi sürün fazla suyunu sıkın. Et benine yerleştitin. Üstüne bantla ssabitleyin ve bir gece bekletin. Et beni koyulaşana ve düşene dek işlemi günlük olarak tekrarlayon.