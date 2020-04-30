Bu doğal kürlerle cildiniz gençleşecek! Avokado, bal, salatalık...

Parlak ve kusursuz bir cilt herkesin isteği. Sonuç alamadığınız onlarca kreme para harcamak yerine, cilt gençleştirme için evde kendiniz farklı karışımlar yapabilirsiniz. Güneşe maruz kalan, stres, sivilce, yaşlanma gibi faktörlerle solan cildiniz için kullanabileceğiniz pek çok mucizevi besin var. Yapmanız gereken bu besinleri bal veya yoğurt gibi bileşenlerle birlikte karıştırmak. Ama unutmayın, cilde dışarıdan uygulanan bu kürler dışında farklı besinler yiyerek cildinizi içeriden de beslemelisiniz. Cilt gençleştirici şu önerilerimiz size yardımcı olabilir:
Bu ikiliyi kullanma nedenimiz cildin neme olan ihtiyacı. Nemlendirici kullanmak cildinizdeki yaşlanmayı durdurmak ya da geciktirmek için şarttır. Çünkü nem kırışıklıklar için bir dolgu görevi görür. Bunun için bir avokadonun dörtte birini, 3 yemek kaşığı taze krema ve 1 yemek kaşığı bal ile karıştırıp cildinize uygulayın, bir saat sonra ılık su ile durulayın. Bu maskeyi haftada bir yapabilirsiniz.
Belirttiğimiz üzere cildinizi içeriden besleyerek de gençleştirmeniz mümkün. Lezzetli meyveler ve kuru yemişlerle hazırlayacağınız harika salata bunun için birebir. Aynı oranda yaban mersini, çilek, kivi, nar çekirdeğinin üzerine portakal suyu dökün ve bir avuç kıyılmış ceviz ekleyin. İşte bu kadar!
Bu harika meyve cildin elastikiyetini artırıyor, çünkü çeşitli antioksidanlar, vitaminler ve mineraller açısından zengin. Bunlar sayesinde serbest radikallerle savaşıyor, yaşlanma belirtilerini geciktiriyor. Birçok peeling ürününde bulunan papayı dilerseniz meyve olarak tüketin, dilerseniz maske olarak kullanın. Bir dilim çiğ papayayı ezin, 1 tatlı kaşığı süt ve 1 çorba kaşığı bal ekleyin. Karışımı yüzünüze ve boynunuza uygulayın. 15-20 dakika sonra yıkayın.
Ellerin yüzden daha hızlı yaşlandığını biliyor muydunuz? Ellerinizi yaşlılık etkilerine karşı korumak için harika bir yöntem; limondan faydalanmak. Çünkü limon suyu, ölü cilt hücrelerini ciltten atmaya yardımcı olan ve pek çok kozmetik üründe kullanılan alfa hidroksi asit içerir. Basitçe limon suyunu 1 kaşık şekerle karıştırın ve bir fırça yardımıyla ellerinize sürüp peeling yapın.
Yaz diyetlerinin başrolündeki salatalığın su içeriği çok yüksek. A ve E vitaminleri açısından çok zengin ve bu sayede kan dolaşımının düzgün olmasını sağlıyor. Bu da özellikle göz çevresindeki kırışıklıkları azaltmaya yarıyor. Bunun için salatalık dilimlerini gözlerinizin üzerine yerleştirin. Cildi yatıştıran bir nemlendirici için salatalığın suyunu çıkarın ve birkaç damla bal ekleyip yüzünüze uygulayın.
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