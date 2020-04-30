Bu doğal kürlerle cildiniz gençleşecek! Avokado, bal, salatalık...

Parlak ve kusursuz bir cilt herkesin isteği. Sonuç alamadığınız onlarca kreme para harcamak yerine, cilt gençleştirme için evde kendiniz farklı karışımlar yapabilirsiniz. Güneşe maruz kalan, stres, sivilce, yaşlanma gibi faktörlerle solan cildiniz için kullanabileceğiniz pek çok mucizevi besin var. Yapmanız gereken bu besinleri bal veya yoğurt gibi bileşenlerle birlikte karıştırmak. Ama unutmayın, cilde dışarıdan uygulanan bu kürler dışında farklı besinler yiyerek cildinizi içeriden de beslemelisiniz. Cilt gençleştirici şu önerilerimiz size yardımcı olabilir:

1. MUHTEŞEM İKİLİ: BAL VE AVOKADO

Bu ikiliyi kullanma nedenimiz cildin neme olan ihtiyacı. Nemlendirici kullanmak cildinizdeki yaşlanmayı durdurmak ya da geciktirmek için şarttır. Çünkü nem kırışıklıklar için bir dolgu görevi görür. Bunun için bir avokadonun dörtte birini, 3 yemek kaşığı taze krema ve 1 yemek kaşığı bal ile karıştırıp cildinize uygulayın, bir saat sonra ılık su ile durulayın. Bu maskeyi haftada bir yapabilirsiniz.

2. KIRIŞIKLIKLARLA SAVAŞAN BİR MEYVE SALATASI YAPMAYA VAR MISINIZ?

Belirttiğimiz üzere cildinizi içeriden besleyerek de gençleştirmeniz mümkün. Lezzetli meyveler ve kuru yemişlerle hazırlayacağınız harika salata bunun için birebir. Aynı oranda yaban mersini, çilek, kivi, nar çekirdeğinin üzerine portakal suyu dökün ve bir avuç kıyılmış ceviz ekleyin. İşte bu kadar!