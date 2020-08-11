Bu doğal tarifler kaşları gürleştiriyor! Ünlüler de kullanıyor...

Kaş dökülmeleri; vitamin eksikliği, küsme ya da makyaj gibi sebeplerden dolayı görülebilir. Fakat bu sebepler ortadan kaldırıldığında sağlıklı ve gür kaşlara kavuşmak mümkün. Kaşlarınıza düzenli aralıklarla doğru bakımı yaparak kaşlarınızın sağlıklı bir şekilde uzamasını ve gürleşmesini sağlayabilirsiniz. İşte daha etkili bakışlar için doğal yöntemler...
1. Sarımsak
Rahatsız edici bir kokuya sahip olsa da kaş gürleştirmek için en etkili yöntemlerden biri, sarımsaktır. İçerisinde barındırdığı vitamin ve mineraller sayesinde kaşlarınızı besler. Kıl köklerini uyararak daha hızlı uzamalarına yardımcı olur. Kaşların daha canlı ve parlak görünmesini sağlar.
Bir diş sarımsağı ikiye bölerek kaşlarınıza sürün.
30 dakika bekledikten sonra bol suyla durulayın.
Sarımsağı haftada 3-4 kez uygulayabilirsiniz. Sarımsak kokusunu azaltmak için limon veya gül suyu kullanabilirsiniz.
2. Yumurta Sarısı
Protein ve biyotin bakımından oldukça zengin olan yumurta etkili bir besleyicidir. Kıl köklerinin beslenmesini sağlayarak kaşları kalınlaştırır ve hızlı uzamalarını sağlar.
Yumurta sarısını beyazından ayırarak bir kaba alın.
Yumurta sarısını kıvam alana kadar çırpın.
Çırptığınız yumurta sarısını bir fırça yardımıyla kaşlarınıza sürün.
Bu uygulamayı haftada 2-3 kez yapabilirsiniz.
3. Soğan Suyu
İçerisinde barındırdığı sülfür sayesinde kaşların gürleşmesini ve büyümesini sağlayan dokuların üretimini arttırır. Saçların sağlıklı bir görünüme kavuşmasını sağlar.
1 soğanı blenderle çekin ve suyunu süzün.
Süzdüğünüz suyu bir pamuk yardımıyla kaşlarınıza sürün.
4. Bitkisel Yağlar
A. Hint Yağı
Hint yağı içerdiği birçok etken madde sayesinde kaşların beslenmesini ve hızla uzamasını sağlar. Kıl diplerinin zararlı mikroorganizmalardan arınmasına yardımcı olur.
Birkaç damla hint yağını kaşlarınıza masaj yaparak uygulayın
B. Zeytinyağı
İçerdiği E ve A vitaminleri sayesinde kıl köklerini besler ve kaşların gürleşmesine yardımcı olur.
Zeytinyağını kaşlarınıza masaj yaparak uygulayın.
C. Hindistan Cevizi Yağı
Protein bakımından oldukça zengindir. Protein kaş dökülmelerinin önlenmesi açısından oldukça önemli bir maddedir. Kaşların sağlıklı ve gür bir şekilde uzaması için gereklidir.
Gece yatmadan önce kaşlarınıza masaj yaparak uygulayın.
5. Kaş Maskeleri
a. Ebru Şallı'nın Kaş Gürleştirme Tarifi
1 diş sarımsağı ezin.
1 çay kaşığı badem yağı ve çam balıyla karıştırın.
b. İbrahim Saraçoğlu'nun Kaş Gürleştirme Tarifi
Banyodan sonra 1 çay kaşığı badem yağı ve hint yağını karıştırarak kaşlarınıza uygulayın.
Okuyucu Yorumları 0 yorum