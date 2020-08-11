Bu doğal tarifler kaşları gürleştiriyor! Ünlüler de kullanıyor...

Kaş dökülmeleri; vitamin eksikliği, küsme ya da makyaj gibi sebeplerden dolayı görülebilir. Fakat bu sebepler ortadan kaldırıldığında sağlıklı ve gür kaşlara kavuşmak mümkün. Kaşlarınıza düzenli aralıklarla doğru bakımı yaparak kaşlarınızın sağlıklı bir şekilde uzamasını ve gürleşmesini sağlayabilirsiniz. İşte daha etkili bakışlar için doğal yöntemler...

KAŞ GÜRLEŞTİREN DOĞAL TARİFLER

1. Sarımsak

Rahatsız edici bir kokuya sahip olsa da kaş gürleştirmek için en etkili yöntemlerden biri, sarımsaktır. İçerisinde barındırdığı vitamin ve mineraller sayesinde kaşlarınızı besler. Kıl köklerini uyararak daha hızlı uzamalarına yardımcı olur. Kaşların daha canlı ve parlak görünmesini sağlar.

Bir diş sarımsağı ikiye bölerek kaşlarınıza sürün.

30 dakika bekledikten sonra bol suyla durulayın. Sarımsağı haftada 3-4 kez uygulayabilirsiniz. Sarımsak kokusunu azaltmak için limon veya gül suyu kullanabilirsiniz.

2. Yumurta Sarısı

Protein ve biyotin bakımından oldukça zengin olan yumurta etkili bir besleyicidir. Kıl köklerinin beslenmesini sağlayarak kaşları kalınlaştırır ve hızlı uzamalarını sağlar.