Bu doğal tarifler, saçların gürleşmesini sağlıyor! Yumurta, avokado, muz...

Gür saçlara kavuşmanın en etkili ve en basit yolu, düzenli bakım yapmak ve saçların seyrekleşmesine neden olan etkenleri ortadan kaldırmaktan geçer. Saçların gürleşmesi için çeşitli bakım ürünleri piyasaya sürülmüş olsa da içeriklerinde yer alan kimyasal maddeler uzun süreli kullanımlarda saçlarınızda olumsuz etkilere neden olabilir. Bu durum karşısında ise devreye doğal tariflerin gücü girer. Bu doğal maskeler, saçınızın ihtiyacı olan vitaminleri ve mineralleri saçınıza kazandırır ve onların güçlenip gürleşmesine de destek olur.

TROPİKAL MASKE

MALZEMELER

1 adet muz

1 adet avokado

HAZIRLANIŞI

Saçlarınızın güçlendirmek için ilk olarak muzu ve avokadoyu ezin.

Ezilen meyve karışımını her hafta saçlarınıza uygulayın ve 15 dakika kadar saçınızda bekletin.

Daha sonra saçlarınızı şampuanla yıkayın.

Tropikal bu iki meyve saçlarınızın ihtiyacı olan vitamini karşılayacak ve vitamin alan saçlarınız zamanla daha da gürleşmeye başlar.

PROTEİN MASKESİ

MALZEMELER

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı zeytinyağı

HAZIRLANIŞI