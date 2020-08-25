Bu doğal tarifler, saçların gürleşmesini sağlıyor! Yumurta, avokado, muz...

Gür saçlara kavuşmanın en etkili ve en basit yolu, düzenli bakım yapmak ve saçların seyrekleşmesine neden olan etkenleri ortadan kaldırmaktan geçer. Saçların gürleşmesi için çeşitli bakım ürünleri piyasaya sürülmüş olsa da içeriklerinde yer alan kimyasal maddeler uzun süreli kullanımlarda saçlarınızda olumsuz etkilere neden olabilir. Bu durum karşısında ise devreye doğal tariflerin gücü girer. Bu doğal maskeler, saçınızın ihtiyacı olan vitaminleri ve mineralleri saçınıza kazandırır ve onların güçlenip gürleşmesine de destek olur.
TROPİKAL MASKE
MALZEMELER
1 adet muz
HAZIRLANIŞI
Saçlarınızın güçlendirmek için ilk olarak muzu ve avokadoyu ezin.
Ezilen meyve karışımını her hafta saçlarınıza uygulayın ve 15 dakika kadar saçınızda bekletin.
Daha sonra saçlarınızı şampuanla yıkayın.
PROTEİN MASKESİ
MALZEMELER
1 adet yumurta
HAZIRLANIŞI
Kas ve kemiklerinizin gelişimine katkı sağlayan yumurta, saç telleriniz için de en güçlü protein kaynağıdır.
Bunun için yumurtayı bir kasenin içine kırın ve zeytinyağı ile birlikte karıştırın.
Hazırladığınız karışımı saçlarınızı uygulayın ve 30 dakika boyunca bekletin.
Saçlarınızı yıkadıktan sonra güzelce durulayın.
Saçlarınızın protein ihtiyacını karşılamak için her hafta saçlarınızı uygulamaya devam edin.
DAHA GÜÇLÜ SAÇLAR İÇİN ALOE VERA
MALZEMELER
1 fincan ılık su
1 çay kaşığı jelatin
HAZIRLANIŞI
Hayatın her alanında etkisini sürdürmeye devam eden mucizevi bitki aloe vera, bu defa da saçları gürleştirmeye yardımcı oluyor.
Diğer maskelerden farklı olarak yıkanmış saçlara uygulanan bu maske için öncelikle verilen bütün malzemeleri sıvı bir karışım elde edene kadar karıştırın.
Daha sonra saçlarınıza uygulayın.
HİNDİSTAN CEVİZİ
MALZEMELER
3 yemek kaşığı Hindistan cevizi sütü
2 yemek kaşığı mayonez
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı bal
HAZIRLANIŞI
Tüm malzemeleri bir kabın içinde karıştırın.
Ardından saç güçleştirici etkiye sahip olan bu maskeyi saç uçlarından başlayarak köklerine kadar saçlarınıza iyice yedirin.
Yaklaşık 1 saat kadar maskeyi saçlarınızda bekletin ve ardından saçlarınızı yıkayın.
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