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Bu doğal tarifler, saçların gürleşmesini sağlıyor! Yumurta, avokado, muz...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Seyrek saçların sizin kaderiniz olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Doğru tedavi ve doğru bakım uygulamalarıyla siz de saçlarınıza destek olabilir, dökülmelere karşı dirençli hale getirebilir, hatta ince saçlarınızı güçlendirebilirsiniz. Nasıl mı? İşte en kısa sürede saçlarınızı güçlendiren ve göz alıcı saçlara sahip olmanızı sağlayan 4 mucizevi maske tarifi…

Bu doğal tarifler, saçların gürleşmesini sağlıyor! Yumurta, avokado, muz...

Gür saçlara kavuşmanın en etkili ve en basit yolu, düzenli bakım yapmak ve saçların seyrekleşmesine neden olan etkenleri ortadan kaldırmaktan geçer. Saçların gürleşmesi için çeşitli bakım ürünleri piyasaya sürülmüş olsa da içeriklerinde yer alan kimyasal maddeler uzun süreli kullanımlarda saçlarınızda olumsuz etkilere neden olabilir. Bu durum karşısında ise devreye doğal tariflerin gücü girer. Bu doğal maskeler, saçınızın ihtiyacı olan vitaminleri ve mineralleri saçınıza kazandırır ve onların güçlenip gürleşmesine de destek olur.

TROPİKAL MASKE

MALZEMELER

  • 1 adet muz

  • 1 adet avokado

HAZIRLANIŞI

  • Saçlarınızın güçlendirmek için ilk olarak muzu ve avokadoyu ezin.

  • Ezilen meyve karışımını her hafta saçlarınıza uygulayın ve 15 dakika kadar saçınızda bekletin.

  • Daha sonra saçlarınızı şampuanla yıkayın.

  • Tropikal bu iki meyve saçlarınızın ihtiyacı olan vitamini karşılayacak ve vitamin alan saçlarınız zamanla daha da gürleşmeye başlar.

PROTEİN MASKESİ

MALZEMELER

  • 1 adet yumurta

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

HAZIRLANIŞI

  • Kas ve kemiklerinizin gelişimine katkı sağlayan yumurta, saç telleriniz için de en güçlü protein kaynağıdır.

  • Bunun için yumurtayı bir kasenin içine kırın ve zeytinyağı ile birlikte karıştırın.

  • Hazırladığınız karışımı saçlarınızı uygulayın ve 30 dakika boyunca bekletin.

  • Saçlarınızı yıkadıktan sonra güzelce durulayın.

  • Saçlarınızın protein ihtiyacını karşılamak için her hafta saçlarınızı uygulamaya devam edin.

  • Bir süre sonra seyrek saçlarınıza veda edip gür saçlara kavuşacaksınız.

    • DAHA GÜÇLÜ SAÇLAR İÇİN ALOE VERA

    MALZEMELER

    • 1 fincan ılık su

    • 1 çay kaşığı jelatin

    • 1 yemek kaşığı aloe vera jeli

    HAZIRLANIŞI

    • Hayatın her alanında etkisini sürdürmeye devam eden mucizevi bitki aloe vera, bu defa da saçları gürleştirmeye yardımcı oluyor.

    • Diğer maskelerden farklı olarak yıkanmış saçlara uygulanan bu maske için öncelikle verilen bütün malzemeleri sıvı bir karışım elde edene kadar karıştırın.

    • Daha sonra saçlarınıza uygulayın.

    • Etkili bir sonuç elde etmek istiyorsanız haftada en az bir defa bu maskeyi uygulamanızı tavsiye ederiz.

    HİNDİSTAN CEVİZİ

    MALZEMELER

    • 3 yemek kaşığı Hindistan cevizi sütü

    • 2 yemek kaşığı mayonez

    • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

    • 1 yemek kaşığı bal

    • Yarım muz

    HAZIRLANIŞI

    • Tüm malzemeleri bir kabın içinde karıştırın.

    • Ardından saç güçleştirici etkiye sahip olan bu maskeyi saç uçlarından başlayarak köklerine kadar saçlarınıza iyice yedirin.

    • Yaklaşık 1 saat kadar maskeyi saçlarınızda bekletin ve ardından saçlarınızı yıkayın.

    • Bu maske çok sık boyanan saç tellerini de kimyasal maddelerden korur. Böylece saçların koparak dökülmesini engeller.
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