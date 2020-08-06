Bu doğal tarifler sindirim sistemini rahatlatıyor! Boldo çayı ve turşu...

Sindirim sistemi ağızdan başlayıp anüse kadar uzanan bir organlar zinciridir. Bu organlarda meydana gelen işlevsel bozukluklar yaşam kalitenizi doğrudan etkileyecektir. Sindirim sistemi rahatsızlıkları; yanlış veya aşırı beslenme, zararlı alışkanlıklar ya da ruhsal gerilimler gibi nedenlerle ortaya çıkabilir. Fakat sindirim sisteminizi rahatlatacak doğal tariflerle bu rahatsızlıklardan kurtulabilirsiniz.
SİNDİRİM SİSTEMİNİZİ RAHATLATACAK DOĞAL YÖNTEMLER
1. BİTKİ ÇAYLARI
Papatya rahatlatıcı bitkilerin başında gelir. Özellikle mide bulantısına ve şişkinliğe iyi gelir. Bağırsak ve mide yanmalarını yatıştırarak ağrıyı dindirir. Stres kaynaklı mide rahatsızlıklarında da oldukça etkilidir.
Bağırsak sorunlarının giderilmesine ve bağırsakların yumuşamasına yardımcı olur. Kabızlık sorunu yaşayanlar için oldukça faydalı çaylardan biridir. Bağırsakları temizleyerek işlev bozukluklarını giderir.
Mide bulantısına ve ağırlaşmaya iyi gelir. Sindirimi kolaylaştıran salgıların artmasını sağlayarak sindirime destek olur. Hazımsızlığı önleyerek mideyi rahatlatır. Hamilelik dönemindeki bulantılar için de tavsiye edilir.
Boldo Güney Amerika'da özellikle de geleneksel tıpta oldukça yaygın kullanılan bir bitkidir. Sindirime destek veren salgıları arttırarak özellikle yağlı besinlerin sindirilmesini kolaylaştırır. Ağırlık hissinin oluşmasını önleyerek hafif hissettirir.
2. DESTEKLEYİCİ BESİNLER
Yoğurt ve kefir, sindirim sistemindeki yararlı bakterilerin çoğalmasını sağlayarak bağırsak hareketlerini düzenler. Zararlı maddelerin emilmesini engelleyerek bağırsakların düzgün çalışmasına yardımcı olur. Kabızlık ve ishal gibi hastalıklara karşı sindirim sistemini korur. Fakat yediğiniz yoğurt veya kefirin doğal olmasına özen göstermelisiniz.
İçlerinde yüksek lif barındıran, vitamin ve mineral bakımından da oldukça zengin bu besinler sindirim sistemini destekler. Kabızlıktan, mide yanmasından ve enfeksiyonlarından korur. İyi bakterilerin gelişmesine yardımcı olurlar.
Tahıllar ve baklagiller lif bakımından zengin besinlerdir. İçerisinde barındırdıkları lifler sebebiyle kalın bağırsak üzerinde olumlu bir etkiye sahiptirler. Kalın bağırsağın düzgün çalışmasına yardımcı olarak buradaki zararlı bakteri oluşumunu engellerler.
Sirke içermeyen turşular hem yararlı bakterilerle hem de içerdikleri yüksek lifle sindirim sisteminin düzenlenmesinde etkilidirler.
3. SMOOTHİELER
Smoothieler içerisinde sebze ve meyve barındıran besleyici ve destekleyici içeceklerdir. Sindirim sisteminizin hızlı ve sağlıklı bir şekilde işlemesine yardımcı olacak smoothie tariflerini evde deneyebilirsiniz.
İhtiyacınız olan şeyler muz ve yoğurt. İsterseniz bir dilim zencefil de ekleyebilirsiniz.
Muzu küçük parçalara ayırın. Kestiğiniz dilimleri yoğurt ve zencefille karıştırarak blenderla çekin. Yemeklerden önce içebilirsiniz.
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