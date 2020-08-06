Bu doğal tarifler sindirim sistemini rahatlatıyor! Boldo çayı ve turşu...

Sindirim sistemi ağızdan başlayıp anüse kadar uzanan bir organlar zinciridir. Bu organlarda meydana gelen işlevsel bozukluklar yaşam kalitenizi doğrudan etkileyecektir. Sindirim sistemi rahatsızlıkları; yanlış veya aşırı beslenme, zararlı alışkanlıklar ya da ruhsal gerilimler gibi nedenlerle ortaya çıkabilir. Fakat sindirim sisteminizi rahatlatacak doğal tariflerle bu rahatsızlıklardan kurtulabilirsiniz.

SİNDİRİM SİSTEMİNİZİ RAHATLATACAK DOĞAL YÖNTEMLER

1. BİTKİ ÇAYLARI

Papatya Çayı

Papatya rahatlatıcı bitkilerin başında gelir. Özellikle mide bulantısına ve şişkinliğe iyi gelir. Bağırsak ve mide yanmalarını yatıştırarak ağrıyı dindirir. Stres kaynaklı mide rahatsızlıklarında da oldukça etkilidir.

Sinameki Çayı

Bağırsak sorunlarının giderilmesine ve bağırsakların yumuşamasına yardımcı olur. Kabızlık sorunu yaşayanlar için oldukça faydalı çaylardan biridir. Bağırsakları temizleyerek işlev bozukluklarını giderir.

Zencefil Çayı

Mide bulantısına ve ağırlaşmaya iyi gelir. Sindirimi kolaylaştıran salgıların artmasını sağlayarak sindirime destek olur. Hazımsızlığı önleyerek mideyi rahatlatır. Hamilelik dönemindeki bulantılar için de tavsiye edilir.