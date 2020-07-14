Bu doğal yöntemler güneş lekelerini yok ediyor! Patates, yeşil çay, süt...

Limon suyu güneş lekesine karşı en etkili maddelerdendir. İçinde bulundurduğu asit sayesinde cildi ölü deriden kurtarır, ayrıca cildinizin kararmış bölümlerini de beyazlatmanızı sağlar. Leke giderici etkisinden faydalanmak için, taze olarak sıkılan bir adet limonu, pamuk ya da fırça yardımıyla güneş lekesine sürün. Bu süre içinde asla ama asla güneşe çıkmayın. Aksi durumda kaşıntı ya da kızarıklarla karşılaşabilirsiniz. Limon suyu etkisini 2 ay gibi bir sürede gösterir.

Cildin güneş gören kısımlarında, kahverengi lekelerle kendini gösteren bir cilt sorunu olan güneş lekeleri, özellikle yazın tatilden sonra, kişiye rahatsızlık vermeye başlar. Bu lekelerden kurtulmak mümkün. Piyasada bu problem için üretilmiş birçok ürün olsa da doğal yöntemler denemek isteyebilirsiniz. Estetik anlamda bazı kaygıları da beraberinde getiren bu lekelerden, evde bile rahatlıkla yapabileceğiniz tariflerle büyük oranda kurtulabilir ya da onları tamamıyla yok edebilirsiniz. İşte güneş lekeleri için doğal çözümler...

PATATES

Bu yöntem için patatesi dilimleyin. Kestiğiniz bir dilim patates ile güneş lekesinin üzerinde dairesel hareketler yapın. Bu işlemi birkaç dakika uyguladıktan sonra leke üzerinde 15 dakika kadar bekletin. Son olarak cildinizi soğuk su ile iyice durulayın.

SÜT

Deneyebileceğiniz doğal yöntemlerden biri de süt. Kaba aldığınız yeteri kadar sütü, pamuk yardımıyla lekeye uygulayın. Bölgeye iyice yedirdiğinize emin olduktan sonra 15 dakika bekleyin. Ardından yıkama işlemine geçin.

ELMA SİRKESİ

Güneşe çıkmayacağınız bir günü tercih etmek şartıyla, içinde doğal asitler bulunduran elma sirkesini de lekelerinizi yok etmek için kullanabilirsiniz. Elma sirkesini teninize sürün ve yarım saat kadar bekletin. Sonrasında yıkayın. Elma sirkesini tek başına kullanabileceğiniz gibi limon suyu ile deneyerek daha kesin bir çözüm de elde edebilirsiniz. Bunun için yarım çay kaşığı limon suyu ve yarım çay kaşığı elma sirkesini karıştırmanız gerekiyor.

YEŞİL ÇAY

Bu da herkesin bilmediği ama işe yarayan yöntemlerden biri. Bunu denemek istiyorsanız bir sıcak suyun içerisine yeşil çay poşetini bırakın. Bir süre bekledikten sonra poşeti pamuğa sıkın. Son olarak bu pamukla lekelerin üzerinden geçin. Bu yöntemi günde iki kez kullanabilirsiniz.

BONUS KARIŞIM!

1 yemek kaşığı yoğurt, 1 çay kaşığı karbonat ve yarım çay kaşığı limon suyunu karıştırarak elde ettiğiniz maskeyi yüzünüze sürüp 15 dakika bekletin. Sonrasında yüzünüzü bol suyla yıkayın.

