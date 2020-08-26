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Bu doğal yöntemler, güneş lekeleriyle savaşıyor! Meyan kökü, çay, ayran...

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YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Güneş lekeleri yaygın olarak görülen bir cilt problemi. Herkeste oluşabilen güneş lekeleri, özellikle açık tenli ve 40 yaş üstü kişilerde daha yaygın. Sırt ve kollarda meydana gelen lekeler, yüz bölgesinde de oluşabilir. Peki, güneş lekelerinden kurtulmanın doğal yolları neler? Konuyla ilgili tüm önerileri bu yazıda bulabilirsiniz!

Bu doğal yöntemler, güneş lekeleriyle savaşıyor! Meyan kökü, çay, ayran...

Güneşe maruz kaldıktan sonra oluşan düz kahverengi lekeler, bazı doğal yöntemler sayesinde ortadan kaldırılabilir. Cerrahi tedavisi de olan bu cilt problemi, bitkiler ve çeşitli besinler sayesinde kolayca giderilebilir. Güneş lekelerini yok eden doğal yöntemler şunlar:

ALOE VERA

Aloesin ve aluan gibi maddeleri yapısında bulunduran aloe vera, cilt sağlığını destekler. Özellikle, ciltte oluşan leke görünümünü hafifletir.

MEYAN KÖKÜ ÖZÜTÜ

Meyan kökünde bulunan aktif maddeler, hamilelerde oluşan cilt lekelerini ortadan kaldırabilir. Bununla birlikte, güneş ışınlarına maruz kalma sonucu oluşan cilt lekeleri de meyan kökü özütüyle giderilebilir. Lekeleri yok etmek için meyan kökü özlü krem kullanabilirsiniz.

C VİTAMİNİ

Doğal antioksidan olarak bilinen C vitamini, cilde ve güneş lekelerine iyi gelir. Yapısındaki asitler, cildinizi UVA ve UVB ışınlarına karşı korur. C vitamini bakımından yüksek olan yiyecekler tüketmek, kollajen üretimini destekler ve ciltteki koyu lekeleri yok eder.

E VİTAMİNİ

E vitamini bakımından zengin olan gıdalar ya da takviyeler, güneş hasarına karşı koruma sağlar. Özellikle C vitamini ile birlikte yeterli seviyede alındığında, cilt sağlığı üzerinde harikalar yaratır. E vitamini yağını cildinize uyguladığınız zaman, leke görünümünde iyileşmelerin olduğunu fark edebilirsiniz.

ELMA SİRKESİ

Elma sirkesinde bulunan asetik asit, cilt pigmentasyonunu hafifletir ve cildin genel görünümünü iyileştirir. Bunun için elma sirkesi barındıran cilt maskeleri uygulayabilirsiniz.

YEŞİL ÇAY

Bazı araştırmalara göre cilde yeşil çay uygulamak, güneş lekelerini ortadan kaldırabilir. Nedeni ise yeşil çay özlerinin cildi aydınlatma özelliğinin olması diyebiliriz.

SİYAH ÇAY

Güneş lekeleriyle savaşmanın bir başka kolay yolu da siyah çaydan faydalanmak. Ilık siyah çayı bir pamuk yardımıyla cildinize uygulayabilirsiniz. Cilt rengini açıcı özelliğinden dolayı siyah çay, lekeleri ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir.

KIRMIZI SOĞAN

Kurutulmuş kırmızı soğan kabuğu cildi aydınlatabilecek bileşenler içerir. Kırmızı soğan ile cilt lekelerinden kurtulmak için maske karışımlarının içine dahil edebilirsiniz.

LİMON SUYU

Limon suyu uzun yıllardan bu yana saç ve cilt sağlığında kullanılan bir doğal ürün. Ayrıca, cilt açıcı kremlerin çoğunda limon suyu özütü var. Asidik olan limon suyu, cilt üzerinde dikkatli kullanılmalı. Bu nedenle cilt maskenize birkaç damla ilave edebilirsiniz.

SÜT

Güneş lekelerini hafifletmek için süt kullanabilirsiniz. Süt, laktik asit barındırdığı için ciltteki ton dengesini sağlamak konusunda oldukça başarılı.

AYRAN

Tıpkı süt gibi ayran da laktik asit içerir. Bu nedenle ayran maskesi yaparak cilt lekelerinize elveda diyebilirsiniz.


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