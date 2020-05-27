Bu doğal yöntemler siyah noktaları yok ediyor! Yulaf, limon suyu...

Cilt gözeneklerinde bulunan yağın, hava ile teması sonucunda oksidasyona uğrayarak koyu bir renk almasıyla oluşan siyah noktalarla baş etmek oldukça can sıkıcı olabiliyor. Göze hiç de hoş görünmeyen bu küçük siyah noktacıklar, cilt tipi kuru olanlarda dahi hava kirliliği gibi çevresel faktörlerden dolayı oluşabiliyor. Özellikle yüzün alın, burun ve çene bölgelerinde görülen siyah noktalardan kurtulmak için ise etkili birçok doğal yöntem var.
Yüzünüzü cilt tipinize uygun bir temizleyici ile makyajdan ve kirden arındırdıktan sonra uygulamanız gereken ilk adım; buhar banyosu. Bir litre suyu kaynattıktan sonra içine esansiyel yağlar ya da lavanta, papatya, adaçayı gibi kurutulmuş bitkiler eklemeniz buhar banyosunun etkisi artıracaktır. Sonrasında başınızın üzerine bir havlu örterek yüzünüzü bir süre buhara maruz bırakmalısınız. Yüzünüzü yakacak ve nefes almanızı zorlaştıracak kadar sıcak suya yaklaşmamaya dikkat edin. Gözenekleri açtığımıza göre evde bulunan malzemelerle yapabileceğimiz maskelerden birini uygulamaya hazırız!
1 yemek kaşığı karbonata yarım limon sıkarak elde ettiğimiz macun kıvamındaki maskeyi problemli bölgelere uygulayın. 15-20 dakika bekledikten sonra yüzünüzü soğuk suyla nazikçe yıkayın. Limon gözeneklerin içinde biriken kiri ve yağı çözecek, karbonat ise peeling etkisiyle siyah noktalardan kurtulmanızı sağlayacaktır.
Yumurta akı, yağlı ve siyah noktalı ciltler için harika bir arındırıcı. Yumurta akı maskesini uygulamak için öncelikle bir yumurtanın sarısını ve beyazını ayırın. Yumurtanın beyazını cildinize sürdükten sonra ince bir peçete ile yüzünüzü sarın. Peçete kuruduktan sonra üzerine bir kat daha yumurta akı sürmelisiniz. Sonrasında kuruduğundan emin olduğunuz ve iyice katılaşan peçeteyi nazikçe yüzünüzden sıyırın ve siyah noktalarınızdan böylece kolaylıkla kurtulun!
Herkes tarafından arındırıcı özelliği ile bilinen kil, temizleyici elma sirkesi ile birleştiğinde mucizeler yaratıyor. 1 yemek kaşığı kilin içerisine yine 1 yemek kaşığı elma sirkesi ve yüzünüzün tahriş olmasını engellemek için 1 yemek kaşığı gül suyu koyarak macun kıvamına getirdiğiniz karışımı sorunlu bölgelere sürün. Yaklaşık 20 dakika sonra yüzünüzü nazikçe yıkayın.
Yulaf maskesi cildi tahriş etmeyeceği için hassas ciltlere en uygun maske. Öğütülmüş yulaf, limon suyu, zeytinyağı ve yoğurt malzemelerinin her birinden 1 yemek kaşığı kullanarak oluşturduğunuz karışımı yüzünüze uygulayın ve 20-25 dakika sonra soğuk su ile durulayın.
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