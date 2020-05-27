Bu doğal yöntemler siyah noktaları yok ediyor! Yulaf, limon suyu...

Cilt gözeneklerinde bulunan yağın, hava ile teması sonucunda oksidasyona uğrayarak koyu bir renk almasıyla oluşan siyah noktalarla baş etmek oldukça can sıkıcı olabiliyor. Göze hiç de hoş görünmeyen bu küçük siyah noktacıklar, cilt tipi kuru olanlarda dahi hava kirliliği gibi çevresel faktörlerden dolayı oluşabiliyor. Özellikle yüzün alın, burun ve çene bölgelerinde görülen siyah noktalardan kurtulmak için ise etkili birçok doğal yöntem var.

BAŞLANGIÇ OLARAK BUHAR BANYOSU

Yüzünüzü cilt tipinize uygun bir temizleyici ile makyajdan ve kirden arındırdıktan sonra uygulamanız gereken ilk adım; buhar banyosu. Bir litre suyu kaynattıktan sonra içine esansiyel yağlar ya da lavanta, papatya, adaçayı gibi kurutulmuş bitkiler eklemeniz buhar banyosunun etkisi artıracaktır. Sonrasında başınızın üzerine bir havlu örterek yüzünüzü bir süre buhara maruz bırakmalısınız. Yüzünüzü yakacak ve nefes almanızı zorlaştıracak kadar sıcak suya yaklaşmamaya dikkat edin. Gözenekleri açtığımıza göre evde bulunan malzemelerle yapabileceğimiz maskelerden birini uygulamaya hazırız!