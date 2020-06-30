Bu doğal yöntemler tırnak mantarını ortadan kaldırıyor! Sarımsak, çay ağacı...

Tırnak mantarı bir sağlık problemi olmasının yanında özellikle ilerlediği durumlara ciddi bir estetik sorun haline de gelir. Hem el hem de ayak tırnaklarında oluşabilen bu duruma son vermek kadar, yeniden oluşmasına da engel olacak malzemeler ile tedavi uygulamak önemlidir. Biz de sizler için rehber olması amacıyla tırnak mantarına ne iyi gelir konusunu araştırdık. Diliyoruz ki yazımızdaki yöntemler işinize yarar.
Tırnak mantarı için çözüm yollarına geçmeden önce belirtmeliyiz ki; ayak tırnaklarınızda mantar varsa mutlaka yüzde yüz pamuklu çorap kullanmalı ve çoraplarınızı mutlaka 90 derecede yıkamalısınız. Hatta anneanne usulü kaynatırsanız çok daha sağlıklı olacaktır. Çünkü daha düşük sıcaklıklarda bakteri ölmüyor ve tedavi edilse de mantar sorunu tekrarlamaya devam ediyor.
Antiseptik özelliği bulunan çay ağacı yağı, mantarın büyümesini yavaşlatması sebebiyle sıklıkla tercih edilir. Birkaç damla çay ağacı yağını pamuğa damlatın ve tırnak üzerine uygulayın. Tamamen iyileşme görülene kadar kullanmaya devam edin.
Bakterilerle savaşan antimikrobiyal özelliği sayesinde sarımsak da mantar tedavisi konusunda yardımcı olur. 10 diş kadar sarımsağı ezerek bir miktar su ile kaynatın. Kaynamaya başlayınca 5 dakika daha bekleyip ocaktan alın. Su ılındığında ayaklarınızı yirmi dakika bu suda bekletin. Bu yöntemi haftada 3 kez uygulayabilirsiniz.
3 yemek kaşığı kadar aynısefa bitkisini yarım bardak suda 7 dakika kadar kaynatın. Sonrasında tırnağın üzerini kapatacak kadar ılık su ilave ederek suyun içinde ayaklarınızı en az 20 dakika bekletin.
Vücuda sayısız faydaları olan çörek otu yağı, mantar konusunda da bizden yardımını esirgemiyor. Bunun için yapmanız gereken sabah ve akşam birer tatlı kaşığı çörek otu yağı içmek.
Antiseptik özelliği ve ciltteki tahrişi önlemesi sebebiyle tırnak mantarı için bir diğer ürün lavanta yağıdır. Bir pamuk yardımıyla lavanta yağını tırnak üzerine uygulayın ve kurumaya bırakın. Mantardan kurtulana kadar sabah ve akşam uygulayabilirsiniz.
Bir diş sarımsağı ezin ve bir miktar beyaz sirke ile karıştırarak tırnağın üzerine sürün ve bandaj ile ya da streç filmle sararak kapatın. En az 2 saat bekletin. Dilerseniz gece uygulayıp sabaha kadar bekletebilirsiniz.
Limon suyunda bulunan sitrik asit antiseptik ve mantar önleyici özelliğe sahiptir. Limon suyunu tırnağın üzerine dökün ve yarım saat beklettikten sonra durulayın.
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