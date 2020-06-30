Bu doğal yöntemler tırnak mantarını ortadan kaldırıyor! Sarımsak, çay ağacı...

Tırnak mantarı bir sağlık problemi olmasının yanında özellikle ilerlediği durumlara ciddi bir estetik sorun haline de gelir. Hem el hem de ayak tırnaklarında oluşabilen bu duruma son vermek kadar, yeniden oluşmasına da engel olacak malzemeler ile tedavi uygulamak önemlidir. Biz de sizler için rehber olması amacıyla tırnak mantarına ne iyi gelir konusunu araştırdık. Diliyoruz ki yazımızdaki yöntemler işinize yarar.

TIRNAK MANTARINA NE İYİ GELİR?

Tırnak mantarı için çözüm yollarına geçmeden önce belirtmeliyiz ki; ayak tırnaklarınızda mantar varsa mutlaka yüzde yüz pamuklu çorap kullanmalı ve çoraplarınızı mutlaka 90 derecede yıkamalısınız. Hatta anneanne usulü kaynatırsanız çok daha sağlıklı olacaktır. Çünkü daha düşük sıcaklıklarda bakteri ölmüyor ve tedavi edilse de mantar sorunu tekrarlamaya devam ediyor.

ÇAY AĞACI YAĞI

Antiseptik özelliği bulunan çay ağacı yağı, mantarın büyümesini yavaşlatması sebebiyle sıklıkla tercih edilir. Birkaç damla çay ağacı yağını pamuğa damlatın ve tırnak üzerine uygulayın. Tamamen iyileşme görülene kadar kullanmaya devam edin.