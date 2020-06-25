Bu doğal yöntemlerle göğüs büyütmek mümkün! Masaj ve kür ile...

Göğüslerinizin ölçüsünden memnun değilseniz ve bıçak altına yatmak istemiyorsanız göğüslerinizi büyütmek için doğal yöntemleri tercih edebilirsiniz. “Nasıl olur” demeyin! Evde kolayca yapabileceğiniz birkaç adımla göğüslerinizi bir beden büyütebilirsiniz.

DOĞAL YOLLARLA MEME BÜYÜTMEK MÜMKÜN MÜ?

Çoğu kadının aklını “doğal yollarla göğüs büyütmek mümkün mü?” sorusu kurcalar. Egzersiz, masaj, yağlar ve destekleyici besinler sayesinde göğüslerinizi doğal olarak büyütebilirsiniz. Yanlış duymadınız; estetik cerrahlarının işine ket vuracak doğal yöntemleri sizler için hazırladık.

GÖĞÜS BÜYÜTME KÜRÜ

Yaklaşık 5-6 gram şerbetçi otunu bir bardak suda kaynatın. Ardından kaynayan suyu süzerek 1 ay boyunca her gün tüketin. Eksiksiz bir şekilde ilk ayı tamamladığınızda kürün ilk aşaması biter. İkinci aşamada ise devreye hayıt tohumu girer. Bu sefer de 1 ay boyunca her gün 1 bardak suda kaynatılan hayıt tohumunu süzerek için.

BESLENME DÜZENİNİZE DİKKAT EDİN

Göğüslerinizin büyümesi için östrojen ve fito-östrojen kaynaklı besinlere yönelebilirsiniz. Östrojen kaynaklı besinler arasında; elma, kiraz, erik, badem, pancar, havuç, salatalık, arpa, pirinç, buğday, keten tohumu, ay çekirdeği, rezene tohumu, sarımsak ve maydanoz yer alır. Fito-östrojen kaynaklı besinler arasında ise; soya fasulyesi, kış kabağı, yeşil fasulye, lahana, kuru erik, çilek, ahududu, karpuz, antep fıstığı ve ceviz bulunur. Göğüs büyütme işlemini hızlandırmak için uzmanlar tarafından iki günde bir olmak üzere 30-40 ml sütlü çikolata tüketilmesi tavsiye edilir.