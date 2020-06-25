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Bu doğal yöntemlerle göğüs büyütmek mümkün! Masaj ve kür ile...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Her kadın, kendini güzel hissetmeyi hak eder. Moda trendleri ya da başkalarının söylediklerini umursamadan kendinizi nasıl iyi hissediyorsanız o şekilde yaşamayı sürdürün. Unutmayın ki beden sizin ve içinde yaşayan ruh sizsiniz! Kadınların belki de estetik açıdan en takıntılı oldukları nokta göğüsleridir. Göğüslerinin küçük olmasından şikayet edenler, bu yazımız derdinize derman olmaya hazırlanıyor.

Bu doğal yöntemlerle göğüs büyütmek mümkün! Masaj ve kür ile...

Göğüslerinizin ölçüsünden memnun değilseniz ve bıçak altına yatmak istemiyorsanız göğüslerinizi büyütmek için doğal yöntemleri tercih edebilirsiniz. “Nasıl olur” demeyin! Evde kolayca yapabileceğiniz birkaç adımla göğüslerinizi bir beden büyütebilirsiniz.

DOĞAL YOLLARLA MEME BÜYÜTMEK MÜMKÜN MÜ?

Çoğu kadının aklını “doğal yollarla göğüs büyütmek mümkün mü?” sorusu kurcalar. Egzersiz, masaj, yağlar ve destekleyici besinler sayesinde göğüslerinizi doğal olarak büyütebilirsiniz. Yanlış duymadınız; estetik cerrahlarının işine ket vuracak doğal yöntemleri sizler için hazırladık.

GÖĞÜS BÜYÜTME KÜRÜ

Yaklaşık 5-6 gram şerbetçi otunu bir bardak suda kaynatın. Ardından kaynayan suyu süzerek 1 ay boyunca her gün tüketin. Eksiksiz bir şekilde ilk ayı tamamladığınızda kürün ilk aşaması biter. İkinci aşamada ise devreye hayıt tohumu girer. Bu sefer de 1 ay boyunca her gün 1 bardak suda kaynatılan hayıt tohumunu süzerek için.

BESLENME DÜZENİNİZE DİKKAT EDİN

Göğüslerinizin büyümesi için östrojen ve fito-östrojen kaynaklı besinlere yönelebilirsiniz. Östrojen kaynaklı besinler arasında; elma, kiraz, erik, badem, pancar, havuç, salatalık, arpa, pirinç, buğday, keten tohumu, ay çekirdeği, rezene tohumu, sarımsak ve maydanoz yer alır. Fito-östrojen kaynaklı besinler arasında ise; soya fasulyesi, kış kabağı, yeşil fasulye, lahana, kuru erik, çilek, ahududu, karpuz, antep fıstığı ve ceviz bulunur. Göğüs büyütme işlemini hızlandırmak için uzmanlar tarafından iki günde bir olmak üzere 30-40 ml sütlü çikolata tüketilmesi tavsiye edilir.

SPOR, GÖĞÜSLERİN BÜYÜMESİNE KATKI SAĞLAR

Spor ya da egzersiz aslında memede bulunan yağ dokusunun artmasına yardımcı olmaz. Ancak göğüs kaslarının gelişmesiyle beraber meme dokusunun sıkılaşmasını ve göğüslerin daha dik durmasını sağlar. Spor göğüsleri toparlayıcı etkisi sayesinde daha dolgun ve büyük gözükmelerine imkan verir.

GÖĞÜS BÜYÜTME MASAJI NASIL YAPILIR?

Göğüs büyütücü masaj sırasında buğday tohumu yağı, avokado yağı, badem yağı ve susam yağı kullanabilirsiniz.

İlk adımda göğüslerinizin iç kısmından dış kısmına doğru dairesel hareketler uygulayabilirsiniz. Bu işlemi her bir göğüs için 100 defa yapabilirsiniz. Bu hareketi her iki göğsünüze de eşit sayıda uygulamaya dikkat edin.
İki göğsünüzü 30-40 kez olmak üzere birbirine yaklaştırıp uzaklaştırarak masaj yapın.
Yüz üstü uzanarak kol ve koltuk altı bölgesindeki bezleri harekete geçirmek için esnetme egzersizleri yapabilirsiniz. Bu egzersiz işlemleri sırasında göğüslerinizi avuç içlerinde tutarak yukarı ve aşağı hareket ettirebilirsiniz.

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