KADIN

Bu egzersiz, hamile kadınların doğum esnasındaki risklerini azaltıyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GEBELİK HABERLERİ  | 18.04.2019 14:20 | Son Güncelleme

İspanya’nın Granada şehrindeki San Cecilio Üniversitesi Hastanesi tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına göre su aerobiği yapan hamile kadınların, doğum esnasında yaşayabilecekleri vajinal yırtılma riski 13 kat azalıyor.

Bu egzersiz, hamile kadınların doğum esnasındaki risklerini azaltıyor

Bu egzersiz sayesinde araştırmacılar, anne adayının çekirdek kaslarının güçlendiğini düşünüyor. Doğum esnasında bebeğin dünyaya gelmesi nedeniyle kaslarda oluşabilecek yırtılmaya karşı, su aerobiği yapan bir annenin kaslarının güçlü hale geldiği açıklanıyor.

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Gebelikte yapılan egzersizin bir kadının gebelik diyabeti riskini azalttığı, uyku kalitesini arttırdığı ve doğum sonrası depresyonu önlediğine, Kadın Hastalıkları ve Yenidoğan Hemşireliği Dergisi'nde yazılan yazıda yer verildi.

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Araştırma yapan uzmanları, su bazlı egzersizin, hamilelik sırasında, büyük oranda “yerçekiminin ortadan kaldırılması” ve “harekete karşı korumalı yastıklama” nedeniyle güvenli olduğunun görüldüğünü belirtiyor.

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Hamile bir kadının perine (dış dudaklar ile anüs arasında yer alan vücut bölgesi) yıpranması riskinin nasıl meydana geldiğini ortaya çıkarmak için çalışan araştırmacılar, bir 'su egzersizi' programına katılan 65 anne adayını haftada üç kez takip etti.

Sonuçlar, araştırma kapsamında izlenen anneler doğum yaptıktan sonra suda egzersiz yapan kadınların, yapmayanlardan daha sağlam bir perineye sahip olma ihtimalinin 12.5 kat daha fazla olduğunu ortaya koydu.

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Katılımcıların hamilelik esnasında aldıkları kiloların ise yırtılma riskini etkilemediği belirtildi. Su aerobiğinin hamile kadınlar, eklem problemleri olan kişiler, yaşlı ve obezite sorunu yaşayan kişiler için daha uygun bir egzersiz olduğu ifade ediliyor.

Gebe kadınlar rahim ağırlıklarının artması nedeniyle pelvik tabanlarında değişiklikler yaşarlar. 'Yeni' hormonların yükselişi de pelvik kaslarının gevşemesine neden olur.

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Doğum sırasında yaralanmalar ve 'perineal travma' da görülebilir. Bu komplikasyonlardan kaçınmak için, hamile annelere genellikle çekirdeğini kuvvetlendiren egzersiz yapmaları önerilir.


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