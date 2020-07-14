Bu egzersizler için tek ihtiyacınız bir sandalye! Çok daha fit olacaksınız...

Evde yapacağınız egzersizler sizi hayallerinizdeki mükemmel fiziğe ulaştırabilir. Fakat bunun için ihtiyacınız olan 3 şey var. İlki istek, ikincisi azim ve üçüncüsü de bir sandalye! Evet, evet doğru okudunuz. Evde sandalye kullanarak yapabileceğiniz bazı bacak ve karın sıkılaştırma hareketleri için yazımızı incelemeye devam edin.
Bu egzersiz sayesinde mükemmel karın kaslarına sahip olacaksınız! Sırtınızı sandalyeye değdirmemeye özen göstererek dik bir pozisyonda sandalyeye oturun. Ayaklarınızı kalça genişliğinde açarak sırtınız sabit dururken sağ dizinizi göğsünüze doğru kaldırın ve bu esnada karın kaslarınızı sıkın. Bu egzersizle her iki bacağınızla da 20 tekrar yaparak karın kaslarınızı güçlendirebilir, besinleri daha kolay sindirebilir, aynı zamanda vücudunuzun yağ yakımını da hızlandırabilirsiniz.
Karın kaslarınızı biraz yormaya hazır mısınız? Bu hareket için öncelikle bacaklarınızı birleştirin ve sandalyenizin her iki yanını da ellerinizle sabit bir biçimde tutun. Sırtınız dik bir pozisyondayken dizlerinizi göğsünüze doğru kaldırın ve göğsünüzle birleştirin. Aynı zamanda kaslarınızı iyice sıkın. Bu şekilde 1-2 saniye bekledikten sonra ayaklarınızı yere değmesine fırsat vermeyecek bir şekilde yere indirin. 10 tekrarın ardından kaslarınızın yandığını hissedeceksiniz!
Bu egzersiz sayesinde belinizin etrafındaki yağlara elveda diyeceksiniz! Öncelikle sandalyenin uç kısmına sırtınızı yine sabit bir şekilde dik tutarak oturun ve ellerinizle sandalyenin kenarlarından destek alın. Ardından vücudunuzu sağ tarafa doğru eğin ve tek kalçanızın üzerine oturun. Sonrasında bacaklarınızı birleştirerek dizlerinizi göğsünüze doğru kaldırın. Bu şekilde biraz bekledikten sonra başlangıç pozisyonuna gelin ve aynı hareketi diğer yöne doğru tekrar edin.
Geldik en sevilen harekete... Özellikle uzun saatler masanın başında çalıştıysanız bu hareket bedeninize çok iyi gelecek. Ayaklarınızı yere koyun ve kollarınızı omzunuzu hizalayacak biçimde açın. Vücudunuzun üst kısmını önce sağa doğru çevirin, eğilin ve sağ elinizle sol ayağınıza dokunun. Ardından başlangıç pozisyonuna dönün ve aynı hareketi diğer yöne doğru tekrarlayın. 20 tekrarın ardından harekete son verebilirsiniz.
Yağlarınızı seri bir şekilde yakacak bir hareket... Sandalyenin kollarını sıkıca tutun ve bedeninizi kalçalarınız ve bacaklarınız havada asılı kalacak şekilde sandalyeden kaldırın. Bu sırada karın kaslarınızı sıkın ve dizlerinizi göğsünüze doğru kaldırın. 15-20 saniye aralığında bu pozisyonda kaldıktan sonra yavaş yavaş başlangıç pozisyonuna dönün ve 5 nefeslik kısa bir mola verin. Bu egzersizi en az 4 kez tekrar ettiğinizde hissettiklerinize inanamayacaksınız!
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