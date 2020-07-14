KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Bu egzersizler için tek ihtiyacınız bir sandalye! Çok daha fit olacaksınız...

Bu egzersizler için tek ihtiyacınız bir sandalye! Çok daha fit olacaksınız...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kimse yağlı bir karna, sarkmış kollara ve bacaklara sahip olmak istemez. Ama çoğu zaman da bir spor salonuna gidip spor yapmak zor gelir, bu nedenle de genellikle erteleriz. Aslında, evde otururken spor yapmak ve sıkı bir karna ve bacaklara sahip olmak mümkün. Nasıl mı? Çok kolay! Tabii ki düzenli egzersiz yaparak...

Bu egzersizler için tek ihtiyacınız bir sandalye! Çok daha fit olacaksınız...

Evde yapacağınız egzersizler sizi hayallerinizdeki mükemmel fiziğe ulaştırabilir. Fakat bunun için ihtiyacınız olan 3 şey var. İlki istek, ikincisi azim ve üçüncüsü de bir sandalye! Evet, evet doğru okudunuz. Evde sandalye kullanarak yapabileceğiniz bazı bacak ve karın sıkılaştırma hareketleri için yazımızı incelemeye devam edin.

DİZLER GÖĞÜSTE EGZERSİZİ

Bu egzersiz sayesinde mükemmel karın kaslarına sahip olacaksınız! Sırtınızı sandalyeye değdirmemeye özen göstererek dik bir pozisyonda sandalyeye oturun. Ayaklarınızı kalça genişliğinde açarak sırtınız sabit dururken sağ dizinizi göğsünüze doğru kaldırın ve bu esnada karın kaslarınızı sıkın. Bu egzersizle her iki bacağınızla da 20 tekrar yaparak karın kaslarınızı güçlendirebilir, besinleri daha kolay sindirebilir, aynı zamanda vücudunuzun yağ yakımını da hızlandırabilirsiniz.

İKİ DİZ GÖĞÜSTE EGZERSİZİ

Karın kaslarınızı biraz yormaya hazır mısınız? Bu hareket için öncelikle bacaklarınızı birleştirin ve sandalyenizin her iki yanını da ellerinizle sabit bir biçimde tutun. Sırtınız dik bir pozisyondayken dizlerinizi göğsünüze doğru kaldırın ve göğsünüzle birleştirin. Aynı zamanda kaslarınızı iyice sıkın. Bu şekilde 1-2 saniye bekledikten sonra ayaklarınızı yere değmesine fırsat vermeyecek bir şekilde yere indirin. 10 tekrarın ardından kaslarınızın yandığını hissedeceksiniz!

O YAĞLAR TÜMÜYLE YOK OLACAK!

Bu egzersiz sayesinde belinizin etrafındaki yağlara elveda diyeceksiniz! Öncelikle sandalyenin uç kısmına sırtınızı yine sabit bir şekilde dik tutarak oturun ve ellerinizle sandalyenin kenarlarından destek alın. Ardından vücudunuzu sağ tarafa doğru eğin ve tek kalçanızın üzerine oturun. Sonrasında bacaklarınızı birleştirerek dizlerinizi göğsünüze doğru kaldırın. Bu şekilde biraz bekledikten sonra başlangıç pozisyonuna gelin ve aynı hareketi diğer yöne doğru tekrar edin.

ESNEYİN

Geldik en sevilen harekete... Özellikle uzun saatler masanın başında çalıştıysanız bu hareket bedeninize çok iyi gelecek. Ayaklarınızı yere koyun ve kollarınızı omzunuzu hizalayacak biçimde açın. Vücudunuzun üst kısmını önce sağa doğru çevirin, eğilin ve sağ elinizle sol ayağınıza dokunun. Ardından başlangıç pozisyonuna dönün ve aynı hareketi diğer yöne doğru tekrarlayın. 20 tekrarın ardından harekete son verebilirsiniz.

YANSIN BACAKLAR!

Yağlarınızı seri bir şekilde yakacak bir hareket... Sandalyenin kollarını sıkıca tutun ve bedeninizi kalçalarınız ve bacaklarınız havada asılı kalacak şekilde sandalyeden kaldırın. Bu sırada karın kaslarınızı sıkın ve dizlerinizi göğsünüze doğru kaldırın. 15-20 saniye aralığında bu pozisyonda kaldıktan sonra yavaş yavaş başlangıç pozisyonuna dönün ve 5 nefeslik kısa bir mola verin. Bu egzersizi en az 4 kez tekrar ettiğinizde hissettiklerinize inanamayacaksınız!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kimseye aldırış etmediler! Denizde romantik anlar Kimseye aldırış etmediler! Denizde romantik anlar
Kıvırcık saçlar için en şık saç modelleri! Herkes çok beğenecek...Kıvırcık saçlar için en şık saç modelleri! Herkes çok beğenecek...
Limonlu su zayıflatır mı? En bilimsel görüşlerLimonlu su zayıflatır mı? En bilimsel görüşler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da finalistler belli oldu! İşte elenen isim

Survivor'da finalistler belli oldu! İşte elenen isim

Bomba paylaşım! Aşk mı yaşıyorlar?

Bomba paylaşım! Aşk mı yaşıyorlar?

Anne sütü neden azalır ve anne sütünü nasıl çoğaltabilirsiniz?

Anne sütü neden azalır ve anne sütünü nasıl çoğaltabilirsiniz?

Bu saç modelleriyle 5 dakika içinde kuaförden çıkmış gibi görüneceksiniz!

Bu saç modelleriyle 5 dakika içinde kuaförden çıkmış gibi görüneceksiniz!

Zayıflatıyor, ateşe, sivilceye, hazımsızlığa iyi geliyor! Gülden yapılan bu ürün sayesinde...

Zayıflatıyor, ateşe, sivilceye, hazımsızlığa iyi geliyor! Gülden yapılan bu ürün sayesinde...

Tüp bebek tedavisinde hata nasıl önleniyor?

Tüp bebek tedavisinde hata nasıl önleniyor?

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Bu pratik kaş alma yöntemlerini görünce "Keşke daha önce öğrenseydim" diyeceksiniz!

Bu pratik kaş alma yöntemlerini görünce "Keşke daha önce öğrenseydim" diyeceksiniz!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Saç bakımı için para saçmayın! Bu doğal maskeler ile...

Saç bakımı için para saçmayın! Bu doğal maskeler ile...

Estetik operasyona para vermeyin! Bu gece kremi botoks etkisi gösteriyor...

Estetik operasyona para vermeyin! Bu gece kremi botoks etkisi gösteriyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kıvırcık saçlar için en şık saç modelleri! Herkes çok beğenecek...

Kıvırcık saçlar için en şık saç modelleri! Herkes çok beğenecek...

Karın ve göbek yağlarını gizlemek çok kolay! Ünlüler de bu teknikleri kullanıyor...

Karın ve göbek yağlarını gizlemek çok kolay! Ünlüler de bu teknikleri kullanıyor...

Koltuk altı roll-onlarının farklı kullanımları sizi çok şaşırtacak! Sivilce, ayakkabı...

Koltuk altı roll-onlarının farklı kullanımları sizi çok şaşırtacak! Sivilce, ayakkabı...

Meğer hep yanlış sürmüşüz! Hint kınasını saça böyle sürmek gerekiyor...

Meğer hep yanlış sürmüşüz! Hint kınasını saça böyle sürmek gerekiyor...

Yumurta cilt ve saç bakımında mucizeler yaratıyor! Bu maskeleri ilk kez göreceksiniz...

Yumurta cilt ve saç bakımında mucizeler yaratıyor! Bu maskeleri ilk kez göreceksiniz...

Dermaroller cilt bakımda işe yarıyor mu? Uzmanlardan önemli açıklamalar geldi...

Dermaroller cilt bakımda işe yarıyor mu? Uzmanlardan önemli açıklamalar geldi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.