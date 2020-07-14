Bu egzersizler için tek ihtiyacınız bir sandalye! Çok daha fit olacaksınız...

Evde yapacağınız egzersizler sizi hayallerinizdeki mükemmel fiziğe ulaştırabilir. Fakat bunun için ihtiyacınız olan 3 şey var. İlki istek, ikincisi azim ve üçüncüsü de bir sandalye! Evet, evet doğru okudunuz. Evde sandalye kullanarak yapabileceğiniz bazı bacak ve karın sıkılaştırma hareketleri için yazımızı incelemeye devam edin.

DİZLER GÖĞÜSTE EGZERSİZİ

Bu egzersiz sayesinde mükemmel karın kaslarına sahip olacaksınız! Sırtınızı sandalyeye değdirmemeye özen göstererek dik bir pozisyonda sandalyeye oturun. Ayaklarınızı kalça genişliğinde açarak sırtınız sabit dururken sağ dizinizi göğsünüze doğru kaldırın ve bu esnada karın kaslarınızı sıkın. Bu egzersizle her iki bacağınızla da 20 tekrar yaparak karın kaslarınızı güçlendirebilir, besinleri daha kolay sindirebilir, aynı zamanda vücudunuzun yağ yakımını da hızlandırabilirsiniz.

İKİ DİZ GÖĞÜSTE EGZERSİZİ

Karın kaslarınızı biraz yormaya hazır mısınız? Bu hareket için öncelikle bacaklarınızı birleştirin ve sandalyenizin her iki yanını da ellerinizle sabit bir biçimde tutun. Sırtınız dik bir pozisyondayken dizlerinizi göğsünüze doğru kaldırın ve göğsünüzle birleştirin. Aynı zamanda kaslarınızı iyice sıkın. Bu şekilde 1-2 saniye bekledikten sonra ayaklarınızı yere değmesine fırsat vermeyecek bir şekilde yere indirin. 10 tekrarın ardından kaslarınızın yandığını hissedeceksiniz!