Bu egzersizler yalnızca bir dakikanızı alacak!

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OMURGA GÜÇLENDİRME VE GERDİRME - Karın kası ve sırt kası
Doğru şekilde uygulanırsa belinizde ve sırtınızda hafif bir gerginlik hissedeceksiniz. Yöntem 1 Kafanız ve dizleriniz ters yöne bakacak şekilde bu hareketi yapın. Kollarınızı açın, omuzlarınız sabit tutun ve 4 kez bu hareketi yapın.
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Yöntem 2
Sağ bacağınızı uzatın sol bacağınızı eğin. Bu işlemi yaparken başınızı da ters yöne çevirin. Omuzlarınız sabit kalmalı. Aynı işlemi diğer bacağınıza da yapın... 20 kez bu işlemi tekrarlayın.
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Yöntem 3
Önce bir dizinizi sonra diğer dizinizi önce sağa sonra sola eğerek bu işlemi yapın. Aynı zamanda başınızı ters yöne çevirin. Bu hareketi 10 kez tekrarlayın.
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TORASİK (GÜĞÜS) OMURGA GÜÇLENDİRME - Karın kası ve orta sırt kasları
Doğru uygulandığında, sırtınızda düzgün bir germe hissedersiniz. Yöntem 1 - Önce derin bir nefes alın. Her egzersiz için 2 kez olmak üzere görseldeki gibi hareket edin.
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Yöntem 2
Görseldeki gibi yavaş yavaş 10 kez bu hareketi yapın.
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Omurga güçlendirme
Doğru uygulandığında, karın kaslarınızdaki hafif gerginlik hissedeceksiniz. Yöntem 1 - Pelvisinizi yere itin ve nefes alın. Nefes alırken göğüs kafesini kaldırın. Nefes verirken göğüs kafenizi yukarı kaldırın. Bu hareketi 10 kez yavaş tempoda yapın.
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Yöntem 2
Önce bir bacağınızı sonra diğer bacağınızı yukarı doğru çekin. Ancak bükmediğiniz bacağınızı yere koymayın. Bu egzersiz bisiklet sürmeye benzemektedir.