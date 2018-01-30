Bu egzersizler yalnızca bir dakikanızı alacak!

Nerede olursanız olun bu egzersizleri yapabilirsiniz

1 / 7 OMURGA GÜÇLENDİRME VE GERDİRME - Karın kası ve sırt kası Doğru şekilde uygulanırsa belinizde ve sırtınızda hafif bir gerginlik hissedeceksiniz. Yöntem 1 Kafanız ve dizleriniz ters yöne bakacak şekilde bu hareketi yapın. Kollarınızı açın, omuzlarınız sabit tutun ve 4 kez bu hareketi yapın.

2 / 7 Yöntem 2 Sağ bacağınızı uzatın sol bacağınızı eğin. Bu işlemi yaparken başınızı da ters yöne çevirin. Omuzlarınız sabit kalmalı. Aynı işlemi diğer bacağınıza da yapın... 20 kez bu işlemi tekrarlayın.

3 / 7 Yöntem 3 Önce bir dizinizi sonra diğer dizinizi önce sağa sonra sola eğerek bu işlemi yapın. Aynı zamanda başınızı ters yöne çevirin. Bu hareketi 10 kez tekrarlayın.

4 / 7 TORASİK (GÜĞÜS) OMURGA GÜÇLENDİRME - Karın kası ve orta sırt kasları Doğru uygulandığında, sırtınızda düzgün bir germe hissedersiniz. Yöntem 1 - Önce derin bir nefes alın. Her egzersiz için 2 kez olmak üzere görseldeki gibi hareket edin.

5 / 7 Yöntem 2 Görseldeki gibi yavaş yavaş 10 kez bu hareketi yapın.

6 / 7 Omurga güçlendirme Doğru uygulandığında, karın kaslarınızdaki hafif gerginlik hissedeceksiniz. Yöntem 1 - Pelvisinizi yere itin ve nefes alın. Nefes alırken göğüs kafesini kaldırın. Nefes verirken göğüs kafenizi yukarı kaldırın. Bu hareketi 10 kez yavaş tempoda yapın.