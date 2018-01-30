KADIN

Bu egzersizler yalnızca bir dakikanızı alacak!

Bu egzersizler yalnızca bir dakikanızı alacak!

Sırt ağrısının ne demek olduğunu en iyi gün boyu bilgisayar karşısında çalışanlar bilir. Bazı şirketler çalışanlarının biraz dinlenebilmesi için özel alanlar organize etmekte. Ancak şirketinizde böyle bir yer yoksa, bu haber tam da size göre. Sizin için kaslarınızı güçlendiren bir dakikanızı alacak egzersizlerin bir listesini hazırladık. Nerede olursanız olun bu egzersizleri yapabilirsiniz.

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir 16 saat önce

Nerede olursanız olun bu egzersizleri yapabilirsiniz

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OMURGA GÜÇLENDİRME VE GERDİRME - Karın kası ve sırt kası

Doğru şekilde uygulanırsa belinizde ve sırtınızda hafif bir gerginlik hissedeceksiniz. Yöntem 1 Kafanız ve dizleriniz ters yöne bakacak şekilde bu hareketi yapın. Kollarınızı açın, omuzlarınız sabit tutun ve 4 kez bu hareketi yapın.
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Yöntem 2

Sağ bacağınızı uzatın sol bacağınızı eğin. Bu işlemi yaparken başınızı da ters yöne çevirin. Omuzlarınız sabit kalmalı. Aynı işlemi diğer bacağınıza da yapın... 20 kez bu işlemi tekrarlayın.
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Yöntem 3

Önce bir dizinizi sonra diğer dizinizi önce sağa sonra sola eğerek bu işlemi yapın. Aynı zamanda başınızı ters yöne çevirin. Bu hareketi 10 kez tekrarlayın.
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TORASİK (GÜĞÜS) OMURGA GÜÇLENDİRME - Karın kası ve orta sırt kasları

Doğru uygulandığında, sırtınızda düzgün bir germe hissedersiniz. Yöntem 1 - Önce derin bir nefes alın. Her egzersiz için 2 kez olmak üzere görseldeki gibi hareket edin.
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Yöntem 2

Görseldeki gibi yavaş yavaş 10 kez bu hareketi yapın.
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Omurga güçlendirme

Doğru uygulandığında, karın kaslarınızdaki hafif gerginlik hissedeceksiniz. Yöntem 1 - Pelvisinizi yere itin ve nefes alın. Nefes alırken göğüs kafesini kaldırın. Nefes verirken göğüs kafenizi yukarı kaldırın. Bu hareketi 10 kez yavaş tempoda yapın.
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Yöntem 2

Önce bir bacağınızı sonra diğer bacağınızı yukarı doğru çekin. Ancak bükmediğiniz bacağınızı yere koymayın. Bu egzersiz bisiklet sürmeye benzemektedir.
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