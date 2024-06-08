KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Yaşam
    4. "Bu, erkek işi, sen yapamazsın" diyenlere inat bu mesleği seçti! Her gün metrelerce yüksekliğe çıkıyor

    "Bu, erkek işi, sen yapamazsın" diyenlere inat bu mesleği seçti! Her gün metrelerce yüksekliğe çıkıyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    08.06.2024 15:26
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yapımı süren deprem konutlarının inşaatında vinç operatörü olarak çalışan Sultan Öztürk, her gün metrelerce yüksekliğe çıkarak zorlu mesai yapıyor.

    "Bu, erkek işi, sen yapamazsın" diyenlere inat bu mesleği seçti! Her gün metrelerce yüksekliğe çıkıyor

    Azerbaycan ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliğinde inşasına başlanan Azerbaycan Mahallesi'nde vinç operatörü olarak görev yapan bir çocuk annesi 28 yaşındaki Öztürk, azmi ve başarısıyla erkek mesai arkadaşlarının da takdirini kazanıyor.

    Sultan Öztürk, yaklaşık 6 ay önce gerekli eğitimleri tamamlayarak başladığı mesleğini çok sevdiğini ve ömrü yettiğince sürdürmeyi düşündüğünü söyledi.

    27 METRE YÜKSEKLİKTE 8 TONLUK VİNCİ KULLANIYOR

    Genellikle erkek mesleği olarak bilinen, 27 metre yüksekliğindeki 8 tonluk vinci başarılı şekilde kullandığını belirten Öztürk, doğup büyüdüğü köyün yarısının kule vinç operatörlüğüyle geçimini sağladığını, kendisinin de küçüklükten beri bunun hayalini kurduğunu anlattı.

    Ekran görüntüsü 2024-06-08 150147

    Hayaline kavuşmanın sevincini yaşadığını ifade eden Öztürk, "Kule vinç operatörlüğü yıllardır istediğim, hayalini kurduğum bir meslekti. O yüksekliğe çıkıp çalışmak, bu işi yapmak için hayallerimin peşinden koştum. Ailemde ve yakın akrabalarımda bu mesleği yapan çok fazla insan var. Bu meslekle alakalı araştırma yaptım. Kule vinç operatörlüğü için kurslara katıldım, başarıyla tamamlayıp ehliyetimi aldım." diye konuştu.

    "KULE VİNÇ OPERATÖRÜNDEN ZİYADE BİR ANNEYİM"

    Öztürk, operatörlük ehliyetini almasının ardandan kadın olduğu için iş başvurularından geri dönüş alamadığını söyledi.

    "Kadın olmanın dezavantajlarını bu mesleğe ilk başladığımda yaşadım." diyen Öztürk, şunları kaydetti:

    Ekran görüntüsü 2024-06-08 150209

    "En sonunda şu an çalıştığım firma beni kabul etti ve burada mesleğimi yapma şansı yakaladım. Buradaki proje müdürümüzden tutun, şeflerimizin ve mesai arkadaşlarımızın hepsinin desteği, güvenleri sayesinde buradayım. Hayalini kurduğum işin operatörü oldum. Kule vinç operatöründen ziyade anneyim. Bir kızım var, 5 yaşında. Daha önce ona güzel bir gelecek sunabilmek için birçok işte çalıştım. Şu anda mesleğimi buldum ve burada çalışarak kızıma daha çok destek olabiliyorum. Televizyonlarda zor işlerde çalışan örnek kadınları görür, onlara özenirdim. Başarı, istemekle başlar, çaba göstermekle devam eder ve pes etmemekle tamamlanır.

    Çok zor ve hassas bir iş yaptığımın farkındayım. Kuleyi dengede tutmak, aşağıdaki arkadaşlarımızın tehlikeye atılmaması çok önemli."

    "KENDİ AYAKLARIMIN ÜZERİNDE DİMDİK DURUYORUM"

    Öztürk, riskli yönleri bulunan mesleğini kimseye zarar vermeden icra etmenin gayretiyle çalıştığını dile getirdi.

    Mesleğini başarılı şekilde sürdürebilmenin kendisi için çok önemli olduğunu belirten Öztürk, ailesi ve yakın çevresine kule vinç operatörü olarak çalışacağını söylediğinde "Bu, erkek işi, sen yapamazsın" gibi tepkilerle karşılaştığını, bunun kendisini daha çok hırslandırdığını ifade etti.

    Ekran görüntüsü 2024-06-08 150138

    Şantiyeye ilk geldiğinde demircilerin, kalıpçıların çok şaşırdıklarını anlatan Öztürk, çalışanların zamanla bu duruma alıştıklarını kaydetti.

    Kentin yeniden inşasında kendisinin de emeği olduğu için gurur duyduğunu vurgulayan Öztürk, "Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ımızda binalarımız yeniden yükselmekte, projelerimiz tamamlanıyor. Bu süreçte benim de emeğim var. Burada farklı tonajlarda kalıplarımız, demirlerimiz var. Mesleğimi erkek meslektaşlarımız gibi layıkıyla yerine getirdiğimi düşünüyorum. Bana destek olan şantiye şeflerimize ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu meslekte kendimi daha iyi yetiştirip tünel kalıp sisteminde çalışmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

    Ekran görüntüsü 2024-06-08 150218

    Şantiyede betonarme demir ustası olarak çalışan Salih Koska da kadın kule vinç operatörüne daha önce hiç rastlamadığını söyledi.

    Kalıp ustası Mehmet Poyraz da kadın kule vinç operatörüyle çalışmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. (AA)

    Vitrin


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Atık kumaşlara kadın eli değdiAtık kumaşlara kadın eli değdi
    Önemsiz deyip geçmeyin! Kolajen eksikliğinin 8 belirtisiÖnemsiz deyip geçmeyin! Kolajen eksikliğinin 8 belirtisi
    Şişkinliği azaltan ödem attıran detoks çayı tarifiŞişkinliği azaltan ödem attıran detoks çayı tarifi
    Anahtar Kelimeler:
    kadın
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

    Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

    Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.